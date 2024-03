Synes det er sjokkerende at kristne velger fjellet framfor kirken i påsken

– Oppmøtet i påsken har kommet seg etter covid. Vi er tilbake på gamle høyder og vel så det. Her er det ganske så fullt, ja, sier Egil Mogstad, sokneprest i St. Olav domkirke i Trondheim.

I Trondheim sokn skal over 30 messer avholdes i den stille uke og påskehøytiden. Flere av dem er på andre språk.

Mogstad forteller at de ikke fører statistikk over antall besøkende, men han tror de 400 sitteplassene i domkirken vil bli fylt i de fleste messene de neste dagene.

Allerede palmesøndag var alle kirkebenkene tatt da han var på en av de fire messene i domkirken, forteller han. Også i Stavanger fortelles det om en pangstart på påsken:

«Jeg vet ikke hvor mange som har vært her til messe i dag, men det må være mer enn 3000», skrev Pål Bratbak, sokneprest i St. Svithun katolske menighet på Facebook-siden sin på søndag.

Dernest la han til et sitat av artisten Åge Aleksandersen:

«Herre Gud for en herlig dag!»

Mange bortreist

Soknepresten i Stavanger har tidligere uttalt at påsken er for katolikker litt som julaften er for medlemmer av Den norske kirke (DNK).

Også Mogstad mener påskehøytiden har en helt spesiell posisjon blant katolikker.

– Med 103 nasjonaliteter representert i menigheten, er vi i overensstemmelse med verdenstrenden i Den katolske kirke: Påsken anses som suverent viktigere enn jul, sier han.

Han påpeker at påskebudskapet er selve kjernen i kristendommen, og siterer apostelen Paulus:

– «Hvis Kristus ikke var oppstanden, så er vår tro dårskap.»

I DNK er det imidlertid julen som trekker flest kirkegjengere. Denne uken ble det også kjent at deltakelsen i gudstjenestene i påsken synker etter pandemien, kunne Statistisk sentralbyrå (SSB) melde.

– I 2023 var det omtrent 150.000 deltakelser i påskegudstjeneste i DNK. Sett bort fra 2020 og 2021 har vi aldri registrert færre, uttalte rådgiver Andreas Østhus i SSB i en pressemelding.

Direktør i Kirkerådet, Ingrid Vad Nilsen, hadde følgende forklaring på trenden:

– I julen feirer mange hjemme, men i påsken er mange bortreist. Derfor er det vanskeligere å skape faste tradisjoner i påsken, sa hun til NTB.

STATISTIKK: – I julen feirer mange hjemme, men i påsken er mange bortreist. Derfor er det vanskeligere å skape faste tradisjoner i påsken, sier Ingrid Vad Nilsen, direktør i Kirkerådet. (Erlend Berge)

– Sjokkerende

Sokneprest Egil Mogstad påpeker at det blant katolikker er utenkelig å dra til fjells når påsken kommer.

– I Den katolske kirke har vi messeplikt. Det betyr ikke at vi har noe religiøst politi som kommer hjem til folk, men katolikker vet inni seg at på søndager og i høytider, så er det i kirken de skal være, sier han.

I skriftemål er det for eksempel vanlig å bekjenne at en ikke har vært i kirken når man skulle.

– Vi ser på det som en unnlatelsessynd å ikke gå i kirken, sier han.

Mogstad, som selv ble viet som prest i DNK på 70-tallet, mener folkekirken med fordel kunne ha vært strengere med medlemmene sine på dette punktet.

– I stedet har den vært litt sånn: «Ja, vi kommer heller etter dere, så har vi en liten gudstjeneste på fjellet».

– Du blir aldri fristet til å velge fjellet framfor kirken i påsken?

– Nei, nei, nei! Å dra til fjells i påsken er sjokkerende for oss.

Tøyser med besøkstall

Samtidig medgir han at det også er et annet moment som bidrar til de gode besøkstallene i Den katolske kirke i påskehøytiden. Menigheten hans består som nevnt av over 100 ulike nasjonaliteter. De færreste kommer fra land hvor de lenger etter å stå på ski når våren kommer, påpeker han.

– Men vi ser at dette er en problemstilling særlig blant norske konvertitter. De har gjerne familie som ikke er katolikker og som har sine påsketradisjoner. De må derfor inngå kompromisser.

Tvers over St. Olav domkirke i Trondheim ligger Nidarosdomen. Mogstad forteller at de har god kontakt med sine naboer, og at de spøker med hverandres besøkstall.

– Våre venner på den andre siden av gaten sier av og til at kanskje skulle vi byttet domkirker, sier soknepresten.

Mogstad humrer.

– Vi er nå glade vi slipper vedlikeholdet, vi da.

