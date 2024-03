Daniel Alm gikk av som nasjonal leder for den svenske pinsebevegelsen, Pingst FFS, etter anklager om seksuell trakassering.

Nå går han også av som pastor i pinsemenigheten Västerås Pingst med henvisning til personlige årsaker, melder svenske Dagen.

I en uttalelse som ble lest opp for menigheten ble det sagt at Alms handlinger «ikke er forenlige med det vi kan forvente av en pastor og åndelig leder», ifølge avisen.

– Det er trist, men vi må gå videre. Vi har en menighet, et team og en hel by som vi ønsker å være til stede for, sier Wivecka Ljungh, nestleder i styret, til avisen.

Mener menigheten mangler rettslig grunnlag

Svenske Dagen opplyser at Alm har en oppsigelsestid på seks måneder. Han vil være fritatt for arbeid med lønn i oppsigelsesperioden, slik han også har vært det siste halvåret.

Alm bekrefter overfor svenske Dagen at han mottok oppsigelsen mandag, og sier samtidig at han ikke tror det finnes tilstekkelig arbeidsrettslig grunnlag for oppsigelsen.

Samtidig mener han det er beklagelig at han ikke har fått møte styre og menigheten for å «presentere mitt syn, svare på spørsmål, søke tilgivelse og forståelse, for så å finne mulige og gode felles løsninger for vår menighet», skriver han i en uttalelse til avisen.

– Tilliten har blitt ødelagt

I oktober i fjor ble det satt i gang gransking etter at det ble kjent at Alm anklages for maktmisbruk og seksuell trakassering. Pinselederen gikk av med umiddelbar virkning kort tid etter at anklagene ble kjent.

Fire måneder senere konkluderte det nasjonale styret med at granskingen underbygger grunnlaget for anklagene. Likevel vurderer de at handlingene ikke utgjør krenkende adferd eller trakassering i juridisk forstand.

– Dessverre har tilliten til Daniel Alm blitt ødelagt av det som har skjedd, og hans avgang som leder for Pingst FFS var uunngåelig, skrev styret i Pingst FFS i februar i år.

Beklaget oppførselen

Da Alm gikk av i oktober i fjor, var det begrunnet i anklager om maktmisbruk mot en tidligere ansatt med innslag av seksuell karakter. Ytterligere anklager fra en annen kvinne skal også ha blitt kjent i etterkant.

– Det som har skjedd har blitt oppfattet på én måte av meg og på en annen måte av medarbeideren. Det er et annet tilfelle i mitt liv hvor en relasjon med en kvinne har gått for langt, og jeg beklager og skammer meg over min oppførsel. Jeg forstår at det er umulig å fortsette og fullføre mitt oppdrag som leder for Pingst, sa Alm da anklagene ble kjent.

Etter at granskingen ble kjent kom Alm med sterk kritikk av Pingst FFS gjennom sin advokat, som uttalte at rapporten viser at Alm frikjennes på samtlige punkter om anklager om seksuell trakassering og krenkende behandling.

– Han tar fullt ansvar for det som skjedde, og det er noe han angrer på. Men her har man gått helt feil når det har blitt blandet sammen med juridiske og til tider strafferettslige saker, sa advokat Joakim Sjöberg til svenske Dagen.