Prest vil finne kjæreste til kompis. Nå drukner hun i henvendelser

– Min motivasjon var min kjærlighet for min gode venn. Vi er 40 venner av ham som er engasjert i en hemmelig gruppe, og som ble enige om å dele dette. Mange har sagt at vi må sørge for å koble ham sammen med noen, så jeg foreslo for ham et gammeldags tiltak, som jeg synes er litt forfriskende, sier Ingrid Ribe Nyhus, som til daglig er prest i Fagerborg menighet i Oslo.

Og slik gikk det til at Nyhus på torsdag skrev Facebook-innlegget som begynner slik:

«Jeg har tatt på meg oppgaven som Kirsten giftekniv på vegne av en kjær kamerat, som av gode grunner ikke har sans for Tinder.» Innlegget er lørdag formiddag delt over 100 ganger.

Mange er lei appene

Ifølge Nyhus er mange fortvilet over datingapper som Tinder, særlig folk som er litt eldre og har et ønske om å finne et seriøst forhold.

– Når vi ser hvor mange som er ufrivillig single, så er det åpenbart at datingappene fungerer dårlig. Det er sikkert greit om man er på byen og skal finne noen der og da, men om man ønsker noe mer, så fungerer det åpenbart ikke så bra.

I det lange Facebook-innlegget selges «Petter» inn etter alle kunstens regler: Dette er en mann som er kjekk, klok, leken og morsom. En fyr alle helst vil få sitte ved siden av. En hjelpsom mann som er både sårbar og sterk – reiseglad og stilsikker, klok og snill.

Ifølge Nyhus er venners anbefalinger noe som til alle tider har blitt tillagt vekt når noen skal finne seg en livsledsager. Og det tyder også responsen på Facebook-innlegget på. Rundt femti har nå meldt sin interesse.

– Det er en del kvinner som ikke orker tanken på Tinder, som synes dette virker mer lovende.

Hvis du venter på den helt perfekte, kan du fort prise deg selv ut av dating-markedet — Harry Reis, britiske psykologen

Det finnes alltid grønnere gress

Den britiske psykologen Harry Reis ved University of Rochester i Storbritannia har studert dating og romantiske forhold i snart 50 år.

Mens det tidligere var slik at man fant en livsledsager i sitt eget nærmiljø, menighet eller via sosiale nettverk, har nye digitale hjelpemidler gjort at det alltid finnes flere alternativer, mener han. Det fører igjen til at folk har høyere forventninger til potensielle partnere.

– Jeg tror ikke en slik fullstendig fulltreffer finnes for noen av oss. Hvis du venter på den helt perfekte, kan du fort prise deg selv ut av dating-markedet, sier Reis i en artikkel på sin arbeidsgivers nettside.

Og her er vi ved kjernen av et sentralt problem ved dating-appene: For hvorfor skal man prioritere å bygge et forhold med en person man allerede har sett skavankene til, når smarttelefonen er full av glansbilder av mennesker man heller kan prøve lykken med?

Kanskje har disse appene ført til at vennekretsen nå fraskriver seg at ansvar de tidligere tok. Det er et ansvar vi kanskje må ta tilbake — Ingrid Ribe Nyhus, prest

Vente og se

Nyhus tror utfordringen med å finne varige forhold i datingappenes tidsalder er et underkommunisert problem.

– Mange vil si at det aldri har vært lettere. Men tallene tyder på at det aldri har vært vanskeligere.

Ifølge SSB bodde 1.047.741 mennesker alene i 2023.

– Kanskje har disse appene ført til at vennekretsen nå fraskriver seg at ansvar de tidligere tok. Det er er ansvar vi kanskje må ta tilbake.

Nyhus forteller at hun ikke har drevet noen streng siling av henvendelsene hun har mottatt. Og nå ligger ballen hos mannen hun kaller «Petter».

– Nå er han busy med jobb i en ukes tid, men han må sjonglere dette samtidig. Jeg har tett kontakt med ham og vil følge med på om det blir noe kontakt, for det er mange som spør meg hvordan det går.