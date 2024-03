Ortodoks menighet og Laget vil kjøpe bedehus sammen

Indremisjonsforbundet (ImF) har økonomiske utfordringer, og på en ekstraordinær generalforsamling i februar åpnet de for å selge Betania bedehus på Laksevåg i Bergen.

Det var Dagen som omtalte saken først.

Blant dem som vurderer å kjøpe, er den ortodokse menigheten Hellige Jomfru Marias Bebudelse Ortodokse Menighet, som har feiret gudstjeneste i forsamlingssalen i bygget siden i fjor vår.

Menigheten har slått seg sammen med Norges kristelige student- og skoleungdomslag (Laget), som kan tenke seg å eie de ti studenthyblene man også finner i bygget.

Vil dele bygget

Dersom det er Laget og den ortodokse menigheten som får kjøpe Betania bedehus, vil menigheten eie forsamlingssalen, og Laget eie de ti studenthyblene som finnes i bygget.

Det er i dag et studentfellesskap som holder til i bedehuset, Betania studentfellesskap.

VIL SELGE: Dette er bedehuset som Indremisjonsforbundet ønsker å selge. (Hellige Jomfru Marias Bebudelse Ortodokse Menighet)

Fader Theodor, som er prest i den ortodokse menigheten, sier til Dagen at det vil være et unikt samarbeid dersom en ortodoks menighet skal samarbeide med en luthersk organisasjon.

Det er ikke lagt inn et formelt bud ennå, opplyser generalsekretær i Laget, Karl-Johan Kjøde, til Dagen. Han forteller at bedehuset står i fare for å bli oppkjøpt av utbyggere dersom Indremisjonsforbundet ikke får solgt til noen andre.

Indremisjonsforbundet ville ikke kommentere prosessen.

«Salige er de som hører Guds ord»

Hellige Jomfru Marias Bebudelse Ortodokse Menighet skriver på sine nettsider at de er en ung og raskt voksende menighet, og at det vanligvis er rundt 30–40 mennesker på søndagsgudstjenester.

På nettsidene skriver de også:

«Det er av stor betydning for oss at vi hver uke får bruke det flotte bedehuset Betania på Laksevåg til våre gudstjenester. Vi ønsker å følge skriftordet som henger øverst i kirkerommet: ‘Salige er de som hører Guds ord og bevarer det».

Laget driver arbeid blant skoleungdom og studenter i hele landet, blant annet har de studenthybler som de leier ut til studenter som er med i Lagets arbeid.