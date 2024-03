Har arrangert Harry Potter-påske i flere år – nå åpner hun også for vielser

– Dåp og vielser er sermonier som begge preges av troen på og feiringen av den store kjærligheten. Kjærligheten som ofrer seg selv og gjennom det er sterkere enn alt, kan og sies å være den røde tråden i både Bibelen og i Harry-Potter-fortellingen, sier Sunniva Gylver.

Siden 2017 har sokneprest i Fagerborg menighet invitert til gratis Potterpåske, altså en påskefeiring med elementer fra den kjente bokserien Harry Potter.

Inne i det mørklagte kirkerommet, pyntet i Galtvort-stil, ser Harry Potter-fans de åtte filmene basert på bøkene av J.K. Rowling. På dagtid spiller de spillet «rumpeldunk», lager egen tryllestav og lærer magiske formler. Siste dag avsluttes med kveldsmesse i samme stil, før siste runde med filmene spilles ut over natta.

I år ønsker Gylver å ta det hele et skritt videre, og åpner for drop-inn-vielse og dåp under Harry Potter-messen.

Døråpner for ikke-religiøse

Ideen om Potterpåske kom ved Gylver sitt første møte med Fagerborg kirke.

– Dette er jo Galtvort, tenkte hun da hun kikket opp mot kirken.

SER LIKHETER: Da Sunniva Gylver tittet opp mot Fagerborg kirke i Oslo (t.h.), tenkte hun «Dette er jo Galtvort» (t.v.). (Wikimedia Commons/ clement proust - clementp.fr, Heidi Marie Lindekleiv)

Galtvort er internatskolen der Harry Potter og vennene lærer magi, samt kjemper mot den onde Voldemort. Da Sunniva Gylver leste bøkene for barna etter tur, ble hun selv bergtatt. Koblingen mellom fantasy-fortellingen og den kristne påsken er tydelig, mener hun.

I historien skjønner Harry Potter at han er den utvalgte som må stoppe Voldemort – det ved å ofre seg selv. På gravsteinen til Harry sine foreldre står det sitert fra Paulus første brev til korinterne: «Den siste fienden som blir tilintetgjort, er døden».

– I bøkene kan ondskapen bare overvinnes gjennom kjærligheten ved å ofre seg selv. I den kristne tro blir Gud menneske og gir seg selv for å redde sin elskede verden fra det onde. Gud er kjærlighetens kilde, og i Jesus Kristus, korsfestet og oppstanden, er Gud kjærligheten som er sterkere enn dødskreftene, forklarer Gylver.

harry potter påske ÅRLIG TRADISJON: Sunniva Gylver har arrangert Potterpåske i en årrekke. Her fra forberedelse av en tryllestav-workshop i 2017. (Adrian Nielsen/Avisen Vårt Land)

Hun påpeker at Potter-bøkene kan gjøre betydningen av Jesu død mer forståelig.

– Jeg får høre fra deltakere at budskapet lander sterkere og at det setter seg på en ny måte. Jeg tenker og at for mange sekulære nordmenn kan nok fantasysjangeren, som ofte tematiserer kampen mellom det gode og det onde som vi alle står i, være en døråpner til det religiøse, sier soknepresten.

Drop-inn på potter-messe

Antallet på deltakere til Potterpåske har ligget stabilt på rundt 110, hvor «tweens» på 12-13 år har vært den største gruppen – de fleste for unge til å legge bryllupsplaner. Årets Potterpåske arrangeres fra 24. til 26. mars.

Gylver har kun luftet muligheten for drop-in dåp og bryllup i en kort kommentar på sin egen Facebook-konto. Hun tror drop-in-trenden kan senke terskelen for å gifte seg eller døpes i kirka.

– Det handler ikke om at man skal ta lett på kirkelige handlinger eller gjøre dem mindre betydningsfulle, men for mange har nok seremoniene vært forbundet med å det skal ta mye krefter og ressurser, noe som ikke alle har mot eller råd til.

Ingen har meldt interesse til nå, men planen er likevel klar dersom et par med gyldig prøvingsattest skulle være interessert.

VIELSE: Sunniva Gylver synes forfatter J.K. Rowling skriver vakkert om nettopp bryllup. (Anna Bugge)

En potensiell vielse eller dåp vil bli del av Potter-messen som arrangeres siste kveld i Potterpåsken. Organist Hannah Marie Carding vil spille kjent musikk fra filmene. Prekenen henter inspirasjon fra Harry Potter-universet og bibelverset på gravsteinen til Harry sine foreldre. Kirkegjengerne kan delta i bønnevandring hvor postene henter elementer, språk og bilder fra Potter-universet. Liturgien vil forbli den samme som ved en «vanlig» messe.

Gylver håper et potensielt par har lyst til å kle seg i mer Potter-inspirerte klær enn hvit kjole og dress.

Hun synes og forfatter J.K. Rowling skriver vakkert om nettopp bryllup.

– Vi kan ikke vente med fest og feiring til alle kamper er vunnet. Tro og håp om at kjærligheten er størst gjør det mulig å stå i de umulige kampene. Gjennom dåpen blir vi dessuten del av et felleskap som tar kampen mellom det gode og onde på alvor og som tror at Gud har seiret over døden, sier Gylver, som selv tenker en vielse med Potter-tema hadde vært den vakreste rammen å gifte seg i.

Skeptisk til kirke + fantasy

For å undersøke interessen for et kirkelig Harry-Potter bryllup, har Vårt Land tatt turen til butikken Outland, som blant annet har spesialisert seg på fantasy-litteratur.

Innerst i butikken, hvor folk kan komme og spille kort- og brettspill, møter vi flere ivrige fantasy-fans. De fleste har aldri tenkt over koblingen mellom Harry Potter og kristen tro.

– Jeg synes ikke man burde presse inn magi og okkultisme inn i en kirke. Selv om det bare skulle vært gjennom musikken, føler jeg det strider mot Bibelen, sier Miller Bateman (20), som understreker at han ikke selv er kristen, og at kirken må gjøre som den vil.

FANTASY: På butikken Outland i Oslo møter Vårt Land flere fantasy-fans. De har ikke tenkt over koblingen mellom Harry Potter og kristen tro. (Anna Bugge)

Sokneprest Gylver forteller at hun siden oppstart av Potterpåske har fått kritiske telefoner og mailer fra folk som mener det er å «gamble med åndsmaktene» og at det strider mot Bibelen.

– Under Potterpåske er vi tydelige på hvilken Gud vi tilber og hvilken ramme det tolkes innenfor. Jeg formidler at Harry Potter er gripende fiksjon, men at Bibelen og kristendommen er den troen jeg lever og dør på. I tillegg befinner vi oss i et vigslet rom og følger kirkelige ordninger, sier Gylver.

Debatt om forfatter

Forfatteren av Harry Potter-bøkene, J.K Rowling, har i nyere tid blitt omstridt. Bakgrunnen er at hun har vært kritisk til at transpersoner kan kalle seg noe annet enn sitt biologiske kjønn. Dette har vakt sterke reaksjoner internasjonalt.

Sunniva Gylver har vært klar over debatten rundt forfatteren.

– Vi ønsker at alle uavhengig av forhold til forfatteren skal kunne delta og føle seg hjemme. Fokuset ligger ikke på J.K. Rowling, men på bøkene som er større enn forfatteren, sier soknepresten.