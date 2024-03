Jehovas vitner mykner opp – åpner for å hilse på ekskluderte medlemmer

Jehovas vitner åpner også for at man kan hilse på ekskluderte medlemmer som kommer på møte i menigheten. Det ble klart i en rapport fra Jehovas vitners internasjonale ledelse, kalt det styrende råd, som ble kunngjort fredag.

Frem til nå har man ikke hatt anledning til å hilse på ekskluderte medlemmer dersom de kommer på møter i menigheten, opplyser de.

– Det styrende råd har kommet fram til at forkynnere kan bruke sin samvittighet, som er oppøvd i samsvar med Bibelen, til å vurdere om de kort vil hilse på personen og ønske han eller henne velkommen til møtet, sier Mark Sanderson, medlem i det styrende råd, i rapporten som er publisert i videoformat på Jehovas vitners norske nettsider.

Begrepet «forkynnere» brukes i Jehovas vitner om aktive medlemmer som tilhører menighetene.

Det styrende råd kommer også med føringer for hvordan en slik samtale skal foregå: «Hei! Det er så godt å se deg her. Tusen takk».

– Vi vil ikke ha noen lengre samtale med dem, men på den annen side trenger vi heller ikke å overse dem, forklarer Sanderson i videoen.

NY LINJE: – Vi vil ikke ha noen lengre samtale med dem, men på den annen side trenger vi heller ikke å overse dem, sier Mark Sanderson fra Det styrende råd om ekskluderte medlemmer. (Skjermdump fra jw.org)

Tapte rettssak

Jehovas vitners eksklusjonspraksis, og særlig overfor mindreårlige, var et sentralt punkt i rettssaken i Oslo tingrett i januar i år. Jehovas vitner gikk til sak mot staten for å beholde statstilskudd og registrering som trossamfunn.

Det ble nylig klart at staten vant frem i tingretten.

Tingretten vurderer at Jehovas vitner «gjennom retningslinjene og praksisen for eksklusjon, oppfordrer til å sky medlemmer som utstøtes eller trekker seg, slik at de med få unntak utsettes for sosial isolasjon fra de gjenværende i trossamfunnet». Dermed får staten medhold i at eksklusjonspraksisen gir grunnlag for å frata trossamfunnet registrering og statstilskudd.

Det er foreløpig ikke kjent om Jehovas vitner vil anke saken.

– En bitte liten oppmykning

Rolf Furuli er tidligere eldsterådsmedlem i Jehovas vitner i Norge, og har vært en sentral figur både i Norge og internasjonalt. Han ble ekskludert i 2020 etter at han utga boken My beloved religion – and the Governing Body, hvor han kritiserer Det styrende råd.

Han mener signalene som nå kommer er en svak oppmykning av eksklusjonspraksisen.

– Dette er positive signaler, men det er bare en bitte liten oppmykning, sier Furuli.

Han påpeker at Det styrende råd har kommet med flere oppmykninger i den senere tid. I januar i fjor kom det også inn to nye medlemmer i Det styrende råd, noe som kan ha bidratt til endring, mener han.

TIDLIGERE ELDSTE: – Dette er positive signaler, men det er bare en bitte liten oppmykning, sier Rolf Furuli. (Erlend Berge)

Utelukker ikke sammenheng med Oslo-rettssak

Direktivet fra Det styrende råd gjelder i alle 239 land og territorier hvor Jehovas vitner opererer.

Likevel vil ikke Furuli utelukke at rettssaken i Oslo kan ha bidratt til at praksisen nå myknes opp noe.

– Det kan godt være at rettssaken i Oslo har hatt en betydning, siden noe av det som kom frem i rettssaken er at barn under 18 år blir ekskludert.

Han påpeker at det ikke er noen endring i hvem som blir ekskludert fra Jehovas vitner.

– Det er ingen forskjell på hvem som blir ekskludert, men de som har blitt ekskludert blir behandlet på en litt mildere måte.

Jehovas vitners avdelingskontor i Skandinavia har ikke hatt anledning til å besvare Vårt Lands spørsmål i saken søndag. Vårt Land har blant annet spurt om endringene har sammenheng med rettssaken i Oslo.

Åpner for at kvinner kan gå med bukser

I samme rapport blir det klart at Jehovas vitner også mykner opp kleskoden under møtene i menighetene.

Nå får kvinner lov til å bruke bukser når de deltar på møter i menighetene, så lenge buksene «ikke er hverdagslige, men verdige, beskjedne og passende».

Dersom en kvinne har oppdrag på scenen bør hun likevel bruke skjørt eller kjole.

Menn kan også unnlate å bruke slips eller dressjakke på møter, så lenge de er kledd «passende, beskjedent og verdig, og ikke hverdagslig».

Jehovas vitner

Jehovas vitner lærer at Bibelen er skrevet av Gud (Jehova), ved hjelp av forfattere som var under Guds ledelse. Derfor forstås Bibelen som Guds ufeilbarlige og pålitelige ord og den eneste nødvendige veilederen i alle livets spørsmål.

Jehovas vitner ble etablert i USA i 1870-årene, den første tiden som en bibelstudiegruppe. Etter hvert utviklet det seg til et trossamfunn under ledelse av Charles Taze Russell (1852-1916).

Ifølge egen statistikk var Jehovas vitner i 2022 virksomme i 239 land og hadde rundt 8,5 millioner medlemmer (aktive forkynnere) fordelt på 117.960 menigheter. Barn og andre som ikke er aktive forkynnere kommer i tillegg.

Kilde: Store norske leksikon og jw.org

