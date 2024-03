Bygget ut etter sprengt kapasitet: – Har vært veldig fullt her over tid

– Vi har i lengre tid hatt jevn vekst. Det har vært veldig fullt her over tid, sier Ingjerd Benestad Sand, medpastor i Søgne misjonskirke.

10. mars innviet de sin nye møtesal med 450 sitteplasser. Allerede på åpningsmøtet var kapasiteten sprengt.

– Vi kjenner en bølge av begeistring og glede i menigheten, sier Sand om oppmøtet på åpningsfesten.

Saken ble først omtalt i Verdinytt.

Kostet mer enn 22 millioner kroner

Byggeprosjektet ble satt i gang for to år siden, etter at menigheten i lengre tid har måtte slitt med å få plass til alle som ønsker å komme på gudstjeneste.

PASTOR: – Vi er velsignet med mye gode folk, sier Ingjerd Benestad Sand, medpastor i Søgne misjonskirke. (Søgne misjonskirke)

Nå vil menigheten igjen kunne ha et eget område som sosialt møtepunkt etter gudstjeneste.

Menigheten, som er tilknyttet Misjonskirken Norge, anslår at byggingen av ny møtesal koster mellom 22 og 23 millioner kroner. Utbyggingen har blitt gjort mulig gjennom innsamling av gaver, oppsparte midler, i tillegg til en stor dugnadsinnsats. Nå står de igjen med et byggelån på 17 millioner kroner.

– Vi er velsignet med mange gode folk som har bidratt enormt både praktisk og økonomisk, sier Sand.

– Hva tror du gjør at menigheten er i vekst?

– Jeg tror mange kjenner at det er ekte og ærlig, og at folk blir berørt av Gud når vi samles. Vi har særlig hatt vekst i forbindelse med Alpha-arbeidet vårt. Der er det mange nye som har kommet til.

Alpha-kurs er et grunnkurs i kristen tro som brukes i en rekke norske menigheter. Kurset er rettet mot mennesker som er nye i troen, eller som er nysgjerrige på tro.

– Det er oppmuntrende å se at folk som ikke tidligere har hatt noe forhold til tro eller tilknytning til kristne fellesskap kjenner at dette er et godt sted å være, sier pastoren.

Flere menigheter i vekst

– Jeg kjenner på en ydmyk takknemlighet over å få være med på disse festdagene, sier Siri Iversen, generalsekretær i Misjonskirken Norge.

TAKKNEMLIG: Siri Iversen, generalsekretær i Misjonskirken Norge, under åpningsfest i Søgne misjonskirke. (Reidun H. Bilstad, misjonsnytt.no)

Hun var en av dem som var til stede da den nye møtesalen ble innviet.

Hun roser det utadrettede arbeidet som drives i menigheten, og særlig det menigheten gjør i sosiale medier. I flere år har nemlig pastor Oddvin Larsen lagt ut videoer med vitnesbyrd og personlige historier på Facebook flere ganger i uken. Noen av videoene har mer enn 20.000 visninger.

Generalsekretæren forteller at flere av Misjonskirkens menigheter i regionen opplever økt tilstrømning og behov for større kapasitet.

– Mange steder opplever en rik tid, og de må enten ha flere gudstjenester eller utvide lokalene, sier Iversen.