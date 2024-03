– Varslerne har funnet mange sterke formuleringer om både Satan og helvete fra BCCs forkynnelse. Det er klart at man kan bli både usikker og full av angst fordi man er redd for Guds straff, men læren om helvete er jo en del av Bibelen.

Det sier Hadi Strømmen Lile, professor i rettsvitenskap ved Høgskolen i Østfold. Han har sett nærmere på et varsel fra fem tidligere medlemmer Brunstad Christian Church (BCC) som hevder at det skjer negativ sosial kontroll i kirkesamfunnet.

De har derfor bedt Statsforvalteren granske om BCC bryter trossamfunnsloven, skrev Vårt Land denne uken.

Gruppen hevder også at BCC bryter FNs barnekonvensjon ved å ta fra barn tanke- og trosfrihet.

Strømmen Lile har lest bekymringsmeldingen fra varslerne, samt sett noe av dokumentasjonen deres.

Han påpeker at han ikke har grunnlag for å vurdere om dokumentasjonen de legger til grunn er troverdig, men han har noen tanker om de juridiske sidene ved saken.

– Det de varsler om faller inn under religionsfriheten. Læren om helvete finner du i alle kristne trossamfunn, sier han.

VARSLERE: Brunstad Christian Church bryter loven for tros- og livssynssamfunn og bør miste statsstøtte. Det mener fem tidligere medlemmer i kirkesamfunnet. Karin Kilden og Maria Risnes Nilsen er to av fem underskrivere som sist uke leverte et varsel mot kirkesamfunnet til Statsforvalteren i Viken. (Erlend Berge)

– I særklasse

Varslernes påstander om negativ sosial kontroll og psykisk vold bygger på bibelstudiemateriell, sangtekster, utdrag fra taler og svar på spørsmål de har stilt til 22 eks-medlemmer i alderen 19 til 29 år. Disse har alle forlatt BCC i løpet av de siste fem årene, ifølge varselet.

En av varslerne, Karin Kilden, har beskrevet BCCs forkynnelse slik:

– Det forkynnes at det onde råder i verden, også inni deg. Det må bekjempes. BCC er slik i særklasse ved at de lærer barn å være redd egne tanker og følelser, sa Kilden til avisen på onsdag.

Hadi Lile Strømmen tror varslerne vil komme til kort med sine påstander om negativ sosial kontroll og psykisk i møte med trossamfunnsloven. I den aktuelle loven er ikke begrepene nevnt, påpeker han (se faktaboks). Slik han ser det er det ikke grunnlag for å si at trossamfunnsloven etablerer et nytt og sterkere vern mot slike forhold.

---

Trossamfunnsloven paragraf 6

«Grunnlag for å nekte tilskudd» er overskriften på paragrafen i lov om tros- og livssynssamfunn som eks-medlemmer hevder at BCC bryter:

«Dersom et tros- eller livssynssamfunn, eller enkeltpersoner som opptrer på vegne av samfunnet, utøver vold eller tvang, fremsetter trusler, krenker barns rettigheter, bryter lovbestemte diskrimineringsforbud eller på andre måter alvorlig krenker andres rettigheter og friheter, kan samfunnet nektes tilskudd eller tilskudd kan avkortes. Tilskudd kan også nektes eller avkortes dersom samfunnet oppfordrer eller gir støtte til krenkelser som er nevnt i dette leddet.»

---

Selv om psykisk vold ikke er omtalt spesifikt i trossamfunnsloven, er likevel staten forpliktet til å beskytte barn mot dette, påpeker Strømmen Lile, og viser til artikkel 19 i barnekonvensjonen.

Gjennom for eksempel barnevernsloven har staten hjemmel til å gripe inn dersom et barn utsettes for alvorlig psykisk vold, forteller han.

– Men terskelen for å gjøre dette er høy. Hvis man mener at barn utsettes for psykisk eller fysisk vold i trossamfunn, da har man meldeplikt og barnevernet må kobles på. Jeg kan ikke se at noe av det varslerne omtaler er straffbart eller rettferdiggjør barneverntiltak.

Inspirert av Jehovas vitner-saken

Varslerne har uttalt at de har latt seg inspirere av lignende saker mot Jehovas vitner og Samfundet når de har varslet på BCC.

– Sånn vi forstår det, er BCC like kontrollerende som Jehovas vitner på en del parameter, selv om miljøene har litt ulik profil, uttalte Karin Kilden til Vårt Land på onsdag.

Jehovas vitner tok tidligere i år staten for retten etter at de ble nektet statstilskudd og registrering som trossamfunn. Statsforvalteren mente blant annet at trossamfunnets eksklusjonsregler av mindreårige døpte innebærer negativ sosial kontroll av barn. På mandag ble det kjent at staten frifinnes.

Også menigheten Samfundet er blitt fratatt støtten – blant annet på grunn av påstander om negativ sosial kontroll. I sitt vedtak peker Statsforvalteren på at «medlemmer blir opplært og oppfordret til å begrense eller ikke ha kontakt med tidligere medlemmer». Menigheten har anket avgjørelsen.

Det kan bli vanskelig å bevise uskrevne, interne normer — Hadi Strømmen Lile

Hadi Strømmen Lile stod på vitnelista til Jehovas vitner under rettssaken i januar. Der kritiserte han staten for bruke begrepet «negativ sosial kontroll» som en del av begrunnelsen for å frata trossamfunnet statstilskudd. Ifølge ham finnes det ikke en rettslig definisjon av begrepet i lovverket, hverken nasjonalt eller internasjonalt.

«Negativ sosial kontroll» dukker imidlertid opp i forarbeidene til trossamfunnsloven, men denne definisjonen er av underordnet betydning, mener han.

– Forarbeider er ikke et rettslig grunnlag i seg selv, sier han.

– Vanskelig å bevise uskrevne normer

I varselet mot BCC hevdes det videre at eks-medlemmer har fått problemer med relasjoner til familie og venner etter at de har gått ut av menigheten. Varslerne kaller det «utfrysing».

Også dette tror Strømmen Lile kan bli utfordrende å påvise.

– Det kan bli vanskelig å bevise uskrevne, interne normer, sier han.

Varslerne håper likevel at Statsforvalteren vil prøve saken deres opp mot trossamfunnslovens bestemmelser. De mener BCC har en forkynnelse som forteller barn at de er i konstant fare for å bli forledet av onde krefter, og at det kun er ved å bli værende i gruppen og overholde normer at de er trygge.

– Det bør prøves juridisk om det er innafor loven å utsette barn for, uttaler varsler Karin Kilden til Vårt Land.

Brunstad Christian Church har uttalt til Vårt Land at de vil ta tak i det, dersom det forekommer lovbrudd hos dem. Videre mener de at bekymringsmeldingen til Statsforvalteren ikke fremstiller BCCs forkynnelse og virkningene av den på en korrekt måte.