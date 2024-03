Eks-medlemmer ber Statsforvalteren granske Brunstad Christian Church

Karin Kilden og Maria Risnes Nilsen fronter en gruppe på fem varslere som hevder at det skjer negativ sosial kontroll innen Brunstad Christian Church (BCC).

I det de kaller en «bekymringsmelding» ber de om at Statsforvalteren i Oslo og Viken skal vurdere om BCC bryter loven om tros- og livssynssamfunn, paragraf 6: «Et tros- og livssynssamfunn kan miste tilskudd om de truer, krenker barns rettigheter eller på andre måter alvorlig krenker mennesker».

De hevder også at BCC bryter FNs barnekonvensjone ved å ta fra barn tanke- og trosfrihet.

Vårt Land har lest varselet og dokumentasjonen som de har lagt ved. Den stammer fra bibelstudiemateriell, sangtekster, utdrag fra taler og svar på spørsmål de har stilt til 22 eks-medlemmer i alderen 19 til 29 år. Disse har alle forlatt BCC i løpet av de siste fem årene, ifølge varselet.

Brunstad Christian Church har fått mulighet til å imøtegå påstander i artikkelen. I en e-post skriver de til Vårt Land at de straks vil ta tak i det, dersom det forekommer lovbrudd hos dem. Videre mener de at bekymringsmeldingen til Statsforvalteren ikke fremstiller BCCs forkynnelse og virkningene av den på en korrekt måte.

Anklager mot forkynnelse

Påstander om at BCC driver med negativ sosial kontroll kom også fram i NRK-dokumentaren Guds utvalgte i 2020. En hovedanklage i det nye varselet er at deler av forkynnelsen fører til frykt og psykiske problemer.

– Det forkynnes at det onde råder i verden, også inni deg. Det må bekjempes. BCC er slik i særklasse ved at de lærer barn å være redd egne tanker og følelser, sier Karin Kilden.

Hun beskriver det som mental kontroll.

Varselet viser til flere sanger i «Familiesangboka Mandelblomsten», blant andre denne: «Glem nå aldri: Du er lysets barn! Det må du holde fast. Så når Satan banker på, du stenger døren til i hast. Du må nok lukke døren grundig. Steng ham ute med all synd. Hold den låst hver gang Satan banker. Intet ondt må slippes inn.» (Nummer 239)

– Å kjempe mot synd og det onde er nødvendig for å være ren i hjertet, sier Maria Risnes Nilsen.

– Det kan være vanskelig å forstå hvorfor dere nå beskriver det som er forkynt i mer enn 100 år for psykisk vold?

– Vi har ikke hatt ord for sosial kontroll før. Nå definerer man det tydeligere. Jeg har trodd at angsten jeg har hatt for at Gud vil straffe mine barn bare er et overaktivt nervesystem. Men det er et resultat av negativ sosial kontroll i hele min oppvekst, sier Maria Risnes Nilsen.

VARSLER: Karin Kilden er tidligere medlem i BCC. (Erlend Berge)

BCC er slik i særklasse ved at de lærer barn å være redd egne tanker og følelser — Karin Kilden

– I beste fall dobbeltkommunikasjon

I utsagn som er vedlagt varselet forteller eks-medlemmer at de har fått problemer med relasjoner til familie og venner etter at de har gått ut av menigheten. Varslerne kaller det «utfrysing».

På BCCs nettsider står det at « … det er ingen sanksjoner for de som forlater trossamfunnet. De aller fleste beholder en god relasjon med venner og familie i BCC, selv om man velger å forlate.» Da Vårt Land intervjuet Kåre Smith i 2020 sa han at å stenge ute familiemedlemmer som forlater BCC «ikke er min anbefaling».

– Hvorfor peker dere på at sanksjoner likevel er et problem hvis de som sliter er unntak?

– Kaller de det unntak, er det i beste fall dobbeltkommunikasjon. I verste fall blank løgn. Alle som er, eller har vært i BCC, vet at det er en sterk, uskreven norm internt i BCC om å begrense kontakten med alle utenfor. Det berører selvsagt også dem som forlater miljøet sier Karin Kilden.

På tross av kritikken er hun og Risnes Nilsen er tydelige på at mange har det fint i BCC. Heller ikke alle som går ut får problemer, påpeker de.

VARSLER: Maria Risnes Nilsen er tidligere medlem i BCC. (Erlend Berge)

Du opplever identitets-forvirring og har vansker med å stable et liv på beina — Maria Risnes Nilsen

Fikk angst

Det er mer enn tretti år siden Karin Kilden meldte seg ut og tjue år siden Maria Risnes Nilsen gjorde det. De tre andre i gruppen bak varselet, som ønsker å være anonyme, forteller at de brøt med BCC etter 2021.

Både Kilden og Risnes Nilsen forteller at de i mange år etter utmeldelsen har slitt med psykiske problemer.

– Du opplever identitetsforvirring og har vansker med å stable et liv på beina, sier Risnes Nilsen.

Karin Kilden sier at hun fortsatt sliter med traumereaksjoner. Hun er styremedlem i Hjelpekilden, en organisasjon «som gir hjelp og støtte til mennesker i religiøse bruddprosesser». Risnes Nilsen er daglig leder for organisasjonens avdeling Vest.

Trossamfunnsloven paragraf 6

«Grunnlag for å nekte tilskudd» er overskriften på paragrafen i lov om tros- og livssynssamfunn som ex-medlemmer hevder at BCC bryter:

«Dersom et tros- eller livssynssamfunn, eller enkeltpersoner som opptrer på vegne av samfunnet, utøver vold eller tvang, fremsetter trusler, krenker barns rettigheter, bryter lovbestemte diskrimineringsforbud eller på andre måter alvorlig krenker andres rettigheter og friheter, kan samfunnet nektes tilskudd eller tilskudd kan avkortes. Tilskudd kan også nektes eller avkortes dersom samfunnet oppfordrer eller gir støtte til krenkelser som er nevnt i dette leddet.»

Vil vurdere varselet

Fredag formiddag sendte varslerne kopi av bekymringsmeldingen til BCC Norge.

«I BCC er vi opptatt av å drive vår virksomhet i tråd med lover og regler, og vi tar påstander om brudd på menneskerettigheter og trossamfunnsloven svært alvorlig. Skulle det forekomme lovbrudd hos oss, vil vi straks ta tak i dette».

Det skriver Morten Kristoffersen i BCC Norge i e-post som svar på påstander som blir framsatt i denne artikkelen.

Bekymringsmeldingen fremstiller ikke BCCs forkynnelse og virkningene av den på en korrekt måte, mener Kristoffersen: «Ut over det har vi tillit til at Statsforvalter vurderer materialet på en ryddig måte».

BCC vil svare på Statsforvalterens eventuelle spørsmål. «Tilsvarende er alle medlemmer og tidligere medlemmer velkommen til å ta kontakt med oss om sine opplevelser og meninger», skriver Morten Kristoffersen.

Statsforvalteren i Oslo og Viken bekrefter til Vårt Land at de har mottatt varselet og at de vil oversende det til BCC for at kirkesamfunnet kan kommentere.

«Etter det vil vi vurdere om samfunnet har brutt noen av reglene i trossamfunnsloven», skriver seksjonssjef Hege Rasch-Engh i Statsforvalterens juridiske avdeling i en e-post til Vårt Land.

BRUNSTAD CHRISTIAN CHURCH (BCC)

Tidligere kalt Den kristelige menighet, uoffisielt kalt Smiths Venner.

Grunnlagt av Johan Oscar Smith tidlig på 1900-tallet, i Vestfold.

Etablert i nesten 50 land.

Trossamfunnet hadde nesten 9.000 medlemmer i Norge 2022.

I samme år var 19 menigheter registrert i Norge.

På verdensbasis er tallet rundt 35.000 medlemmer.

Det ble tildelt vel 990 millioner kroner i offentlig støtte til norske tros- og livssynsorganisasjoner i 2022. Av disse fikk BCC 12,5 millioner.

Kilde: snl.no/statsforvalteren.no / BCC.no

SOMMER: Sommerstevne for Brunstad Christian Church (BCC) i juli 2023, på kirkesamfunnets stevnested Brunstad i Vestfold. (Julie Horpestad)

Inspirert av JV-sak og Samfundet-sak

Jehovas vitner (JV) tok tidligere i år Statsforvalteren for retten etter at embetet fratok trossamfunnet offentlig støtte. Statsforvalteren mente at JV brøt loven. Dom i saken kom mandag denne uken: Staten frifinnes.

Også menigheten Samfundet ble fratatt støtten før jul – blant annet på grunn av påstander om negativ sosial kontroll. I sitt vedtak peker Statsforvalteren på at «medlemmer blir opplært og oppfordret til å begrense eller ikke ha kontakt med tidligere medlemmer». Menigheten har anket avgjørelsen.

– Sakene har inspirert oss. Sånn vi forstår det, er BCC like kontrollerende som Jehovas vitner på en del parameter, selv om miljøene har litt ulik profil, sier Karin Kilden.

KRITISKE: Selv om noe rundt BCC er endret de siste årene, er ikke læren som fører til frykt endret, mener Karin Kilden (t.v.) og Maria Risnes Nilsen. (Erlend Berge)

Beskjed til lovutvalg

BCC fikk 12,5 millioner kroner i statlig støtte i 2022. Varslerne er ikke primært opptatt av at BCC skal fratas pengene, men at trossamfunnet skal endre lære og forkynnelse, forteller de.

Regjeringen satte i 2021 ned et lovutvalg som skal se på om man kan straffeforfølge negativ sosial kontroll. Utvalget skal levere sin utredning i april. Maria Risnes Nilsen vil gjerne at varselet skal vise utvalget hvor slik kontroll skjer og hvordan den skjer.

Hevder: Ikke forandret

I 2019 ble Brunstad Christian Church tatt opp som medlem i Norges Kristne Råd (NKR). I søknaden kom det fram at BCC i sitt trosgrunnlag har ny forståelse av teologiske spørsmål der kirkesamfunnet tidligere har markert avstand til andre kirker. Blant annet tydeliggjør de at Bibelen står over grunnleggeren Johan Oscar Smiths skrifter. De understreker også at de stiller seg bak en luthersk forståelse av frelse: «Sola fide» – rettferdiggjørelse av tro alene.

Varslerne mener at BCC først og fremst har endret seg organisatorisk, men at vitneutsagn fra eks-medlemmer og materiale BCC publiserer i egne kanaler, viser at store deler av læren og forkynnelsen ikke er endret.

En av BCCs ledere, Harald Kronstad, fortalte til Vårt Land i 2020 at BCC hadde satt i gang en prosess for å bedre dialogen med enkeltpersoner som har vonde opplevelser fra menigheten.