Antallet som forlater Svenska kyrkan er på sitt laveste punkt siden 2000: Det siste året har 38.743 medlemmer meldt seg ut. Det skriver den svenske avisa Dagen.

De nye tallene snur det som har vært en langvarig trend for Den norske kirkes søsterkirke i Sverige: Rundt 90.000 utmeldinger de siste årene.

Samtidig som færre melder seg ut, melder også flere seg inn. I fjor valgte hele 108.999 å bli medlemmer av det svenske trossamfunnet.

Til avisen Dagen sier Den norske kirkes avdelingsdirektør for kirkefag og økumenikk, Jan Christian Kielland at han tror utviklingen kan skyldes at kirken trengs «i urolige tider». Han kan fortelle om en ny utvikling også når det kommer til antall utmeldinger i Den norske kirke.

Om lag 15.000 medlemmer melder seg ut av DNK hvert år. Det er en stabilisering etter utmeldings-toppen i 2016 da det ble gjort mulig å melde seg ut av trossamfunnet digitalt. Like over 41.000 meldte seg ut av kirken det året.

---

Svenska Kyrkan

Sveriges største trossamfunn med 5,6 millioner medlemmer.

I likhet med Den norske kirke, er også Svenska Kyrkan en evangelisk-luthersk kirke.

Var Sveriges statskirke frem til 2000, og har siden den gang vært et selvstendig trossamfunn.

---