Fant brudd på regelverket ved kristen internatskole

Den kristne videregående skolen KVS-Lyngdal har brutt regelverket når da har kjøpt inn tjenester søsterselskapet KVS Drift. Det mener Utdanningsdirektoratet (Udir) etter at de har gjennomført tilsyn ved skolen.

I 2022 kjøpte skolen inn tjenester fra søsterselskapet for mer enn 15 millioner kroner fra selskapet. Det gjelder i hovedsak servicemedarbeidere som blant annet jobber med renhold, vaktmestertjenester, kontor- og internatdrift.

Både skolen og driftsselskapet eies av Indremisjonsforbundet. Skolen har i dag rundt 400 elever.

Det var Utdanningsnytt som omtalte saken først.

Tar selvkritikk

Siden skolen kjøper inn fra en nærstående aktør, krever Udir et styrevedtak som viser at handelen kommer elevene til gode, og at det blir gjort på ordinære markedsmessige vilkår. Det mener Udir at skolen ikke har dokumentert godt nok.

Det stilles strenge krav til private skolers handel med nærstående for å hindre at skoleeiere skal kunne hente ut overskudd fra skoledriften gjennom tilhørende selskaper.

Nå varsler Udir at de vil gjøre et utvidet tilsyn med KVS-Lyngdal for å se på om innleien er i tråd med privatskoleloven.

Til Dagen tar rektor Ståle Andersen selvkritikk.

– Vi har forsømt oss med at vi ikke har gjort grundige nok styrevedtak, sier han til avisen.

Andersen sier at handelen ble gjort på bakgrunn av styrevedtak slik regelverket krever, men vedgår at vedtaket ikke var grundig nok.

Vil ikke klage

Internatskolen har leid inn arbeidskraft fra søsterselskapet med et påslag på ti prosent.

Udir påpeker at skolen plikter å vise at innleien gir en merverdi som veier opp for forskjellen i pris, sammenlignet med å ha egne ansatte.

«Vi kan ikke se at dette er gjort», skriver Udir i sin tilsynsrapport.

Skolen har fått first til 19. mars for å gjennomføre tiltakene som Udir har pålagt dem. Rektor Ståle Andersen opplyser til Dagen at de ikke vil klage på vedtaket.