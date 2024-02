«Ektemenn kan komme under satanisk angrep når han frarøves seksuell utløsning».

Det skriver den amerikanske forfatteren Emerson Eggerichs i den kristne ekteskapsboken Love & Respect.

Boken fyller 20 år i år, og har solgt to millioner på verdensbasis. Fortsatt brukes den som grunnlag for samlivskurs, også i Norge.

Får slakt i undersøkelse

– Jeg har aldri sett en bok i den kristne markedet som legitimerer misbruk som denne, sier Sheila Wray Gregoire.

Gregoire er forfatter og initiativtaker til en studie der 20.000 amerikanske kvinner med bakgrunn fra evangelikal kristendom har svart om sex. I forbindelse med studien har de gjennomgått de ti mest solgte kristne ekteskapsbøkene, samt de mest populære utenfor det kristne markedet, etter hvorvidt de mener de fremstiller et sunt syn på sex.

Etter at Vårt Land-kommentator Kristine Gripsgård skrev om noen av funnene fra undersøkelsen, har flere kvinner delt sin historie om «plikt-sex» knyttet til kristen forkynnelse.

Love & Respect har fått en solid bunnplassering, med null poeng på samtlige av de 15 parametrene som bøkene er vurdert etter. Det gir boken merkelappen «skadelig».

Gregoire mener boken oppfordrer kvinner til å gi ektemannen sin uforbeholden respekt, og kan dermed skape en usunn maktubalanse i forholdet.

Mener sex fremstilles som et mannlig behov

Eggerichs’ hovedpoeng, som tittelen spiller på, handler om at menn først og fremst trenger respekt i parforholdet, mens kvinner trenger å kjenne seg elsket.

Gregoire er særlig kritisk til bokens omtale av sex, og mener kvinners nytelse er helt fraværende.

Selv blant par der man ikke finner misbruk, kan denne boken skape en dynamikk der kvinnen ikke kan være ærlig — Sheila Wray Gregoire, forfatter

– Eggerichs fremstiller sex som et mannlig behov, og noe som mannen har krav på. Samtidig sier han ingenting om hvordan kvinner kan kjenne på nytelse. Kvinner blir i stedet fortalt at de ikke skal si nei til sex, og at de skal gi mannen sin betingelsesløs respekt.

Gregoire viser også til en anekdote i det samme kapittelet, der en mor gir råd til en datter som ikke har hatt sex med ektemannen på en uke.

«Du burde skamme deg. Hvorfor vil du frarøve ham noe som tar så lite tid og gjør ham så glad», sier moren i Eggerichs’ fortelling, før han slår fast at moren har gitt datteren sin et godt råd.

– Selv blant par der man ikke finner misbruk, kan denne boken skape en dynamikk der kvinnen ikke kan være ærlig. Hun får ikke lov å snakke om sine ønsker og behov.

Ser økt forekomst av smertefull sex

Gregoires omfattende undersøkelse viser at kristne kvinner ser ut til å ha en dobbelt så høy forekomst av vaginisme enn den øvrige amerikanske befolkningen.

Vaginisme er en ufrivillig sammentrekning av musklene som forårsaker smertefull samleie for kvinner.

Hun tror det kan knyttes til at kvinner opplever at sex forventes av dem – såkalt «plikt-sex».

– Vi ser at kvinner internaliserer budskapet, og tror på det de leser i disse kristne bøkene. Bøker som Love & Respect bidrar til økt forekomst av vaginisme, ifølge våre funn.

Hun påpeker at mens de største kristne samlivsøktørene i USA har artikler som diskuterer problemer i menns seksualliv, som impotens, er kristen litteratur om vaginisme og andre former for smertefull sex nesten ikke-eksisterende.

Har tilpasset kurset til norske forhold

Denne våren arrangerer Hemsedal høyfjellssenter to samlivskurs. Ett av dem baserer seg på nettopp Love & Respect, slik de også har gjort flere år tidligere.

Kursholder Marcus Yoars har blitt forelagt kritikken fra Gregoire. Han forklarer at kursets kjernebudskap er at kvinner og menn er skapt med ulike grunnleggende behov i ekteskapet som særlig kommer til overflaten når konflikter melder seg.

– Det finnes ting i boken som jeg ikke er enig med, eller som lett kan tas ut av sin kontekst, og Eggerichs kapittel om sex er definitivt en av dem. Jeg antar at han, om han hadde mulighet, ville skrevet om det kapittelet i dag og lagt til flere nyanser.

Likevel mener Yoars at budskapet balanseres bedre i resten av boken.

– Man kan vanskelig konkludere med at Eggerichs er en pådriver for mannssjåvinisme når han oppfordrer menn til å følge Kristus’ eksempel ved å legge ned sitt eget liv for å tjene sin kone. Jeg vet også at han i sin øvrige undervisning tar forbehold om at mange av prinsippene ikke kan overføres direkte i ekstreme situasjoner, som for eksempel ved misbruk eller ved tidligere traumer.

Yoars forklarer at kurset de holder i Hemsedal er tilpasset til norske forhold.

– Aller mest gjør det seg gjeldende ved temaer som likestilling, kjønnsforskjeller og sex. I løpet av de siste årene har vi forandret innholdet såpass mye at vi har vurdert om vi skal gi kurset et nytt navn. Men siden mye av det vi underviser er hentet fra Love & Respect, har vi så langt valgt å beholde navnet.

Utbredt samlivsbok får toppscore

Mens boken Love & Respect får en bunnotering i Gregoires litteraturgjennomgang, kommer boken Hemmelighetene bak et lykkelig parforhold av John Gottman ut helt på topp, og anbefales dermed av forskerne.

Gottmans samlivsundervisning er grunnlag for en rekke samlivskurs i norske menigheter, blant annet samlivskursene som er gjort i regi av organisasjonen Solide samliv.

– Gottman ser ikke ekteskap som et hierarki, slik Eggerichs gjør. Hos Gottman fremstilles ekteskapet som et gjensidig forhold hvor begge parters lengsler har betydning. Ekteskapet handler ikke om hvem som skal styre, men hvordan man kan bygge intimitet og gjensidig forståelse.

Tror norsk samlivsundervisning er mer balansert

Også Ungdom i Oppdrags avdeling Familiefokus holder en rekke samlivskurs i Norge, blant annet basert på Gottmans forskning.

– Vi snakker om god kommunikasjon, at vi er forskjellige som mann og kvinne, og at sex er en gave fra Gud. Det handler både om nytelse og å skape liv, sier Geir Edvin Frøen.

Han leder familiefokus sammen med kona Nina.

FAMILIEARBEID: Nina og Geir Edvin Frøen er ledere i Familiefokus for Ungdom i Oppdrag, som blant annet driver ekteskapsforberedende kurs for par. (Foto: Privat)

– Har kvinners nytelse blitt underkommunisert i kristen sexundervisning?

– Generasjonen som er eldre enn meg vil kanskje ha den opplevelsen, men jeg sitter ikke med den oppfattelsen. Undervisningen handler mye om at vi er forskjellige, og at man skal ha respekt for hverandre, sier Nina.

Hun tror kristen samlivsundervisning har beveget seg mye på dette området i løpet av de siste 20 årene.

– Vi gjenkjenner ikke de samme utfordringene i Norge som man ser i USA. Jeg tror undervisningen i Norge i stor grad er mer balansert, sier Geir Edvin.

– Tror dere det er grunn til å mistanke at forekomsten av vaginisme er høyere blant kristne også i Norge?

– Det er vanskelig å svare på, og vi er enig med Gripsgård i at det bør undersøkes. Jeg tenker det er viktig at vi som underviser det å vente med sex til ekteskapet ikke bare må snakke om det å vente, men at man blir klar seksuelt. At begge to er opphisset. Kvinner kan trenge mer tid på å bli klar, og om man har vokst opp i et miljø hvor man aldri har snakket om sex kan det bli en utfordring, sier Geir Edvin.

– Og så er det viktig å fremheve at det finnes hjelp i helsevesenet om man har smerter, eller om man har opplevd overgrep, sier Nina.