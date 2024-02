Slukket brann få meter fra pinsemenighetens kirketårn

Få meter fra kirketårnet i Markus kirke på St. Hanshaugen i Oslo sentrum sto flammene opp fra taket natt til fredag.

Brannen i et loft i Ullevålsveien i Oslo, som først ble meldt kl. 01:22 natt til fredag, ble meldt slukket tre timer senere.

Takket være at brannen ble meldt tidlig, ble det ingen spredning til kirken som ligger vegg i vegg, melder Oslo brann- og redningsetat.

– Det eneste er litt røyk som kom inn i kirka fra tårnet. Ellers ingen skader, sier vaktkommandør Rune Elstad til Avisa Oslo fredag morgen.

Mens brannen pågikk var brannvesenet bekymret for spredning til kirken.

– Det som var heldig, er at kirken og bygget er to separate bygg. Det er ingen forbindelse mellom dem, annet enn at veggene ligger inntil hverandre. Det er ingen gjennomføring av rør eller noe slikt, som bidro til at brannen ikke spredte seg, sier Elstad til avisen.

Det er ikke meldt om personskader i forbindelse med brannen. Bygården har fått store skader i loftsetasjen, og vannskader i etasjene under, opplyser politiet til NTB.

Brann på St. Hanshaugen BRANN: Brannen i en bygård på St. Hanshaugen ble slukket knappe tre timer etter at brannen ble meldt. (Lise Åserud/NTB)

Pastor: – Først og fremst takknemlig

Markus kirke ble innviet i 1927, og regnes som et verneverdig kulturminne. Siden 2014 har kirken vært utleid som til pinsemenigheten Jesus Church, som bruker det som fast forsamlingslokale.

I tillegg holder bibelskolen Troens bevis bibel- og misjonsinstitutt til i lokalene.

Pastor Lars Tore Jørgensen i Jesus Church bekrefter at kirken er uskadet etter nattens dramatikk.

– Vi er først og fremst ufattelig takknemlig for at det har gått bra med alle som var i bygården ved siden av kirken, og at alle er uskadde. Våre tanker går nå til beboerne som er berørt, sier Jørgensen til Vårt Land.

Han roser politi og brannvesen for rask og god håndtering av situasjonen, og bekrefter at aktiviteten i Markus kirke vil gå som normalt de kommende dagene.