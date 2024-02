Tryggheim skular har planar om to heilt nye bygg og oppgradering av uteområda på skulane innan 2030. Hovudstyret i Misjonssambandet, som eig skulen, vedteke eit lån på 38 millionar kroner for å kunne realisere det.

Tryggheim er både ein vidaregåande skule og ein ungdomsskule på Nærbø i Rogaland, og dei to nye bygga høyrer til fyrstnemnde.

Fyrst på planen står bygging av eit nytt internat. Deretter kjem eit nytt undervisningsbygg, som skal byggjast der eit av dei gamle internata står i dag.

– Bygningane har ikkje godt nok inneklima. Fagfolk råda oss derfor til å riva internatbygget Austheim og å pussa opp den resterande bygningsmassen, seier rektor Gjermund Viste til Utsyn, som melde om saka fyrst.

SPISSE TAK: Slik ser teikningane ut for det nye internatet. Ifølgje Utsyn er formen inspirert av løer med høge møner som ein finn mange av på Jæren. (Stav arkitekter)

– Fyrst og fremst vil det nye bygget sørgja for betre plass for helse- og oppvekstfag, og for elektro og datateknologi, seier rektoren.

Aukar ikkje talet på elevar

Det nye undervisningsbygget skal etter planen stå klart om tre år, altså ei god stund før heile prosjektet skal vere fullført.

Tryggheim skular

Ligg på Nærbø i Hå kommune og er både vidaregåande skule og ungdomsskule.

Hausten 2023 hadde skulen rekordmange elevar, med 220 elevar på internat og 552 totalt på den vidaregåande skulen.

Tilbyr studieprogramma bygg- og anleggsteknikk, elektro og datateknologi, helse- og oppvekstfag og studiespesialisering.

Kjelde: vgs.tryggheim.no

Viste forklarer for Vårt Land at bygging av nytt internat ikkje vil føre til auke i elevtalet, sidan det nye internatet skal dekkje det same behovet som skulen har i dag.

– Elevane får ein betre skulekvardag, med meir lys, betre inneklima og finare grøntområde. Det er ei betydeleg heving, seier han.

Hå JÆREN: Tryggheim ligg på Nærbø i Hå kommune. (Erlend Berge)

– Kva skjer under bygningsarbeidet med tanke på elevar og lærarar?

– Me har fått inn ein del modular (tilsvarande brakker journ.amn) med klasserom og grupperom, og det dekkjer ein del av behovet. Me er òg i dialog om aktuelle lokale i nabolaget, seier Viste.

Nøgd med teikningane

Rektoren er godt nøgd med planane slik dei ser ut:

– Arkitektane har gjeve oss flotte teikningar. Det har vore ein god prosess, med tett medverking frå framtidige brukarar.

SKAL ROMME MYKJE: Det nye undervisningsbygget skal huse to av yrkesfaga den vidaregåande skulen tilbyr. (Stav arkitekter)

Til Utsyn fortel han at han opplev at Hå kommune heiar på dei, og gjer det dei kan for å leggje til rette for skulen. Tryggheim er den skulen i Rogaland som skårar høgst når det gjeld trivsel blant alle fyrsteklassingane på vidaregåande skular i fylket.

Vårt Land har tidlegare skrive om at Hå på Jæren er ein viktig kommune for KrF, og at mange unge vert rekruttert til partiet frå Tryggheim.