Disse kan bli ny kirkerådsleder

Åpen folkekirkes kandidat og leder, Gard Sandaker-Nielsen, har én motkandidat i valget om hvem som blir kirkerådsleder, nemlig Harald Hegstad.

Det ble offisielt mandag ettermiddag. Fristen for å nominere kandidater gikk ut forrige uke, men det er et lite forbehold: Medlemmer av Kirkemøtet, noen ganger sammenlignet med kirkens «storting», kan også foreslå navn til ledervervet under møtet.

Kirkerådslederen er Den norske kirkes (DNK) øverste valgte leder. Kirkerådet har blitt kalt både kirkens «regjering» og styre.

Hvilke av de to kandidatene som skal lede rådet blir klart under Kirkemøtet som holdes i Trondheim 11.–14. april.

Lavere terskel og prioritering av det lokale

Vårt Land meldte tidligere i år at Harald Hegstad ble enstemmig nominert som kirkerådsleder fra Nominasjonskomiteens liste.

– Som kirkerådsleder vil jeg arbeide for best mulig samvirke mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Regelverk og organisasjonsstruktur bør finne en enklere form. Knappe ressurser må prioriteres slik at mest mulig blir brukt lokalt, der kirkens liv utfolder seg, sier Hegstad I en pressemelding fra DNK.

Gard Sandaker-Nielsen er Åpen folkekirkes kandidat og leder.

– Jeg har lyst til å være med på å styrke folkekirkens plass og rolle i samfunnet. Vi må engasjere, være relevante og fortsette å redusere terskelen for å være med i kirken. Det skal være høyt under taket og rom for meningsmangfold, sier Sandaker-Nielsen i pressemeldingen.

Begge de to er valgt inn i Kirkemøtet fra Oslo bispedømme.

