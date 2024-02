Dagen avpubliserte kritisk kommentar om «Misjonærbarna»

– Vi mottok innlegget og hadde kontakt med forfatteren på e-post i et par runder. Personen ga plausible opplysninger om egen historikk og tilknytning til misjonssambandet, så vi hadde i utgangspunktet ingen grunn til å ikke feste lit ved det, sier redaktør Tarjei Gilje til Journalisten, som omtalte saken først.

I forrige uke publiserte avisa Dagen et debattinnlegg hvor forfatteren av innlegget kritiserer den nye podkasten «Misjonærbarna». Men innlegget fikk ingen lang levetid. Dagen tok det ned kun en dag etter publisering.

Hvorfor? Avisa kan ikke med sikkerhet slå fast identiteten til den navngitte forfatteren, som i byline ble omtalt som «misjonærbarn og jurist».

Raskt etter publiseringen mottok Dagen en rekke henvendelser fra lesere som stilte spørsmål ved forfatterens identitet. Med bakgrunn i henvendelsene, satte Dagen i gang å undersøke forfatteren nærmere, men undersøkelsene har til gode å lede fram til et sikkert svar.

– Når vi nå har havnet der vi har havnet, er det vanskelig å tenke annet enn at dette burde vi sjekket nærmere før. Vi må bare legge til grunn at vi gjerne må gjøre slike undersøkelser enda mer omfattende, sier redaktør Gilje til Journalisten.

Gilje opplyser til Journalisten at han ser for seg at Dagen selv skal opplyse leserne om situasjonen når de har funnet ut akkurat hva som har skjedd.

KRITISERES: Øystein Stenes podkast «Misjonærbarna» fikk sterk kritikk i det avpubliserte innlegget. (Julie Pike)

Misjonærbarns historier på dagsorden

Misjonærbarns historier om baksidene ved å vokse opp på internatskoler i utlandet, har den siste tiden fått fornyet aktualitet.

Nylig ble støttegruppa Sendt bort opprettet. Målet deres er å bidra til at alle misjonærbarn som er tilknyttet Misjonssambandet (NLM) skal bli hørt, tatt på alvor, og få en verdig og rettferdig oppreisning, har Vårt Land skrevet.

Også podkasten «Misjonærbarna» av Øystein Stene har satt saken på dagsorden.

I det ovennevnte debattinnlegget skriver forfatteren at svaret er «i stor grad ja» på spørsmål om Stenes podkast er en «drittpakke». Forfatteren mener også at den et forsøk på å ramme ledelsen i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM).

---

Norsk Luthersk Misjonssamband

Norsk Luthersk Misjonssamband ble dannet i 1891.

Er en av Europas største misjonsorganisasjoner med ca. 150 aktive misjonærer i utenlandstjeneste.

Har omkring 2.500 ­foreninger og lag fordelt på syv regioner over hele landet.

Driver også skolevirksomhet på grunn- og høgskole­nivå, bibelskoler, folkehøgskoler, barnehager, forlag og en rekke gjenbruksbutikker.

---