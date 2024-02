– De som kommer til oss på Modum bad for behandling eller sjelesorg skal være trygge på at dette er noe tar vi på største alvor.

Det sier administrerende direktør ved Modum bad, Kari-Jussie Lønning, i en artikkel på nettsiden til den diakonale institusjonen.

Bakteppet for uttalelsen er en artikkelserie i Vårt Land der to nå avdøde profilerte skikkelser er blitt knyttet til grenseoverskridende atferd.

I januar 2024 fortalte Vårt Land den pensjonerte presten Gunnar Farsund sin overgrepsfortelling med den kjente sjelesørgeren og forkynneren Einar Lundby (1894-1978). Han var blant annet en aktiv pådriver til opprettelsen av Modum bad og Institutt for sjelesorg.

Etter at Vårt Land omtalte Gunnar Farsunds opplevelse med Lundby har avisa blitt kontaktet av fem nye menn med fortellinger om grenseoverskridende atferd i møte med Lundby.

I en annen artikkel bekreftet Modum bad at det er inngått avtale om kompensasjon til en tidligere pasient av grunnlegger og psykiater Gordon Johnsen (1905-1983). Også dette gjelder «grenseoverskridende atferd».

– Media har en viktig rolle

– Selv om det dreier seg om historier som ligger langt tilbake i tid, er sakene likevel svært viktige. Dette er noe vi ser meget alvorlig på, sier Lønning.

Den diakonale institusjonen opplyser at de aktuelle sakene ikke er meldt i tilsynskanaler. De anklagede var gått bort flere tiår tidligere da disse kom opp.

Lønning understreker viktigheten av å ha et kontinuerlig søkelys på temaet grenseoverskridende atferd og handlinger.

– Media har en viktig rolle i så måte når de setter søkelys på disse alvorlige temaene. Dette er noe som ikke skal skje, og vi må jobbe uavlatelig med forebygging, sier hun.

Sier de har rutiner og prosedyrer på plass i dag

Klinikkleder Pål Ulvenes sier i den samme artikkelen at de i dag har rutiner, prosedyrer og kontrollmekanismer på plass. Samtidig har de egne tiltak som skal forebygge.

– Det inkluderer at vi investerer i utdanning av helsepersonell, veiledning, oppfølging og undervisning av personale. Vi har også brukerutvalg og pasientråd. Dette skal sikre at våre pasienter er trygge når de kommer til oss for behandling, sier Ulvenes.

