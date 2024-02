I dag legges Studiebarometeret for 2023 fram, en årlig spørreundersøkelse hvor studenter i Norge svarer på hvordan de opplever kvaliteten på studiene.

I år har nær 30.000 studenter svart på undersøkelsen ved å ta stilling til påstanden «Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet mitt». Studentene svarer på en skala fra 1 til 5, hvor 5 betyr at de er helt enig og 1 betyr å være uenig.

På topp av utdanningstyper i år finner man religion, med et snitt på 4,5. På andreplass finner man filosofi, geologi og arkeologi, som alle har et snitt på 4,3. Nederst på barometeret finner man lektor- og grunnskolelærerutdanningen med henholdsvis 3,5 og 3,4 i snitt.

Det var Khrono som omtalte saken først.

---

Studiebarometeret for 2023

Om lag 29.000 andre- og femteårsstudenter har svart på hvordan de opplever kvaliteten på studiene.

Den omhandler 1900 studieprogram

Det er Nokut som gjennomfører spørreundersøkelsen på vegne av Kunnskapsdepartementet.

Undersøkelen er gjennomført for ellevte gang.

Svarprosent: 40

Kilde: Khrono.no

---

Høy trivsel på kristen høgskole

Ifølge tallene fra Studiebarometeret er det elevene på Høyskolen for ledelse og teologi, i Oslo, som er mest fornøyde i Norge med studieprogrammet de går på. Den kristne private høgskolen har gjort bra i undersøkelsen tidligere, opplyser Khrono.

Høgskolen har omkring 300 studenter og er eid av menigheten Filadelfia Oslo og Det Norske Baptistsamfunn. Rektor Arne Mella sier til Khrono at det at de har et oversiktlig studentmiljø og anledning til å være tett på studentene, nok bidrar til trivsel.

Om hvorfor akkurat religionsstudentene er aller mest fornøyd, sier rektoren dette:

— Kanskje man opplever at dette har noe å si for mitt liv og min hverdag. Med alt som skjer i verden for tiden, med krig og uroligheter, blir religion og eksistensielle spørsmål viktigere for oss. Og hvis studiet kan berøre deg personlig, gjør det kanskje også noe med motivasjonen, sier Mella til Khrono.

OSLO: Høyskolen for ledelse og teologi holdt tidligere til i lokaler i Stabæk. For tiden holder de til i Oslo. (Morten Marius Larsen)

---

Høyskolen for ledelse og teologi

Offentlig godkjent høyskole som tilbyr studier innenfor teologi, religion, ledelse og samfunn.

Startet høsten 2008 og eies av menigheten Filadelfia Oslo og Det Norske Baptistsamfunn.

Tilbyr bachelor- og årsstudier innen teologi og ledelse, ungdomsarbeid, menighetsledelse og verdibasert endringsledelse.

Ligger i St. Olavs gt. 24, i Oslo.

Kilde: Høyskolen for ledelse og teologi og Wikipedia.

---