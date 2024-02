Flertallet i Stavanger bispedømmeråd vil ikke ha Egebakken inn i Kirkerådet

Da Stavanger bispedømmeråd nylig stemte over hvem de ville ha inn som representant i Kirkerådet, fikk Therese Egebakken kun tre av ni stemmer. Bispedømmerådets foretrukne kandidat var Dorrit Vignes fra Åpen folkekirke, som fikk seks av ni stemmer.

Kirkerådet har som oppgave å forberede saker til Kirkemøtet, det øverste demokratiske organet i Den norske kirke (DNK). Kirkemøtet omtales ofte som «Den norske kirkes storting» og Kirkerådet «Den norske kirkes regjering».

I tillegg til å være medlem av Stavanger bispedømmeråd er Egebakken leder av den kirkepolitiske organisasjonen Frimodig kirke ung. I begge posisjonene har hun markert seg som en konservativ stemme i DNK.

Det var Stavanger Aftenblad som omtalte saken først.

Nye regler holder fremtiden åpen for Egebakken

Man skulle kanskje tro at når Vignes har fått en majoritet av stemmene, blir hun kandidaten til Stavanger bispedømme. Men så lett er det ikke. Slik var det før, men i fjor kom det en ny valgordning med såkalt avtalevalg.

Avtalevalget går ut på at Kirkemøtets fire nomineringsgrupper - Åpen folkekirke, Bønnelista, Frimodig kirke og Nominasjonskomiteen - forhandler om fordelingen av Kirkerådets 17 plasser. Målet med ordningen er å sikre en mer representativ sammensetning av kandidater.

Hvordan kan Egebakken få plass i en slik ordning? Jo, hvis Frimodig kirke spiller inn henne som en kandidat de ønsker å ha inn i rådet.

Oddgeir Sølvfæstersen, som sitter i forhandlingsutvalget til Frimodig kirke, vil ikke kommentere overfor Stavanger Aftenblad hvilke navn de har med i forhandlingene, som nå er i gang.

– Jeg er veldig motivert, skriver Egebakken i en melding til Stavanger Aftenblad.

For at en endelig avtale skal kunne godkjennes, er det et krav på minst 40 prosent representasjon av hvert kjønn og et mål om at 20 prosent av representantene er under 30 år. Som kvinne under 30 år, stiller Egebakken trolig sterkt, ifølge Stavanger Aftenblad.

Hvis en fremforhandlet avtale ikke blir godkjent på Kirkemøtet, noe som kreves et to tredjedels flertall, blir det ordinært valg. Da kommer Vignes inn automatisk.

Uenighet mellom Vignes og Egebakken

Avstemningen i bispedømmerådet skjer ikke lenge etter at de to kandidatene Vignes og Egebakken uttrykte uenighet rundt vigslingen av den første ikke-binære presten i Norge, Alex Ramstad Døsvik.

I et innlegg på Facebook skrev Egebakken at hun synes dette er «ganske alvorlig at skjer i kirken».

«Det bør i det minste komme en teologisk avklaring/forklaring fra den åndelige ledelsen (biskopene) i folkekirken rundt hva dette faktisk teologisk betyr, hvis de mener det er riktig at en person uten kjønn blir prest i kirken».

Vignes svarte ved å beskylde Egebakken for å ikke legge legge til rette for et godt arbeidsmiljø i DNK og skrev at Egebakken «bruker vigslinga av ein ikkje-binær prest til å fremje synet sitt på, bærer preg av trakassering.»