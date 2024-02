Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

– Jeg har ikke hørt om liknende avtale i Kristen-Norge, sier Sten Sørensen.

Hovedpastoren i Misjonskirken Stavanger har tatt med Vårt Land på en omvisning i menighetens nye lokaler denne onsdagen.

Så nye er lokalene at 71-åringen hadde sin første dag på jobb for bare tre dager siden.

I bybildet skal det godt gjøres å overse bygningen som rommer menigheten i Knud Holms gate.

Med sine 75 meter, fordelt på 16 etasjer, er den ikke bare fem meter høyere enn domkirken i Stavanger, men regnes også som den høyeste bygningen i oljebyen.

I høyhuset, som fortsatt er under utbygging, skal 600 personer etter hvert ha sine arbeidsplasser. Her blir det kontorer for blant annet advokater, helsepersonell og bankfolk. Toppetasjen skal huse en restaurant og skybar.

Men også misjonsmenigheten har en sentral plass. De eier hele to etasjer på til sammen 1.600 kvadratmeter.

Det har de fått gjennom en helt spesiell byttehandel.

EIER TO ETASJER: Menigheten disponerer underetasjen og 3. etasjen av det nye høyhuset i Knud Holms gate i Stavanger.

– Stor utgiftspost

Opprinnelig sto menighetens kirke på tomta. Men gudshuset som ble reist på 60-tallet var ikke ideell for flergenerasjonsmenigheten som i dag teller 300 medlemmer.

Foruten et påbygg på 90-tallet, er ikke store utbedringer gjort den senere tid. Materialene var slitne. Planløsningen var ikke optimal. Interiøret var dessuten gammeldags.

– På et tidspunkt måtte vi pusse opp, men det ville ha blitt en stor utgiftspost, forteller Sørensen.

Men menigheten skulle vise seg å sitte på en gullgruve: Tomta.

Fra eiendommen er det utsikt mot Breiavatnet med den tilhørende byparken, domkirken, torget og de mange hvite trehusene som Stavanger er kjent for. Rundt dem finnes hoteller i hopetall, butikker og restauranter. 300 meter unna ligger dessuten Bystasjonen, fylkets knutepunkt for offentlig transport.

En av Stavangers gullgravere, eiendomsutvikleren Base Property, var blant dem som så potensialet i kirken, og i 2016 kom de med et forslag som siden har blitt konkretisert gjennom forhandlinger:

Base får tomta, river kirken og reiser et høyhus. Menigheten får til gjengjeld to hele etasjer i nybygget, ferdig møblert.

– Det betyr at vi har fått en så til de grader oppgradering, og det gjeldfritt, sier Sørensen.

Han ønsker ikke å kommentere hvor mye de to etasjene kan være verdt, men ifølge Stavanger Aftenblad kan den totale kostnaden på prosjektet koste utbyggerne mellom 700 og 800 millioner kroner.

Sørensen sier at de ikke legger skjul på at de har vært heldige med avtalen med utbygger.

– Men det viktigste er ikke det ytre, men at vi kan fylle dette med skikkelig godt evangelisk innhold. Vi skal nemlig bygge menighet.

INNGANG: Når menigheten skal på gudstjeneste i Misjonskirken Stavanger, bruker de hovedinngangen til høyhuset på 16 etasjer. En trapp fører ned til lokalene deres i underetasjen.

FLYTTET INN: Misjonskirken Stavanger hadde innvielsesfest i de nye lokalene siste helgen i januar. Først denne uken flyttet de inn i høyhuset.

Kirkekaffe med utsikt

TO ETASJER: Misjonskirken Stavanger eie hele tredje etasje og konferansesalen i underetasjen i det nye bygget i Knud Holms gate 8 i Stavanger.

Når pastoren skal vise fram bygget, starter han i tredje etasje.

– Det er denne etasjen som er menighetssenteret vårt og hjertet for alt som skjer, forteller pastoren, som et øyeblikk vurderer å starte omvisningen med de innglassete kontorene til staben.

Men han ombestemmer seg fort.

– Jeg tror vi skal begynne på rett sted. Vi starter på bønnerommet, kommenterer Sørensen.

Der finnes spor av det som en gang var.

På veggen henger menighetens trekors som en gang stod i kirkesalen. Under står et alterbord med en bibel som begynner å bli frynsete i kantene. Den er oppslått på et vers som Sørensen synes beskriver prosessen godt:

– «Se, jeg gjør alle ting nye», leser han fra Johannes åpenbaring.

I omvisningen som følger er alt nytt: Styrerommet, lekerommene, storkjøkkenet, kafeen og en forsamlingssal hvor de kan ta imot 100 personer.

Alle rom har minst én langvegg dekket av vinduer som strekker seg fra golv til tak.

– Vi kan ikke ha kirkekaffe på et bedre sted med denne utsikten, kommenterer Sørensen.

BØNNEROM: – «Se, jeg gjør alle ting nye», leser Sten Sørensen fra Johannes åpenbaring.

LEKEROM: Barna i menigheten har to rom til rådighet i tredje etasje.

KIRKEKAFFE MED UTSIKT: – Vi kan ikke ha kirkekaffe på et bedre sted med denne utsikten, mener pastor Sten Sørensen.

Vi trenger ikke ta på oss yttertøyet en gang for å bygge relasjoner med folk som bor i byen — Sten Sørensen, hovedpastor i Misjonskirken Stavanger

Bibelen som grunnstein

Men også underetasjen i høyhuset tilhører menigheten. Der disponerer de blant annet en konferansehall med teknisk utstyr og plass til 365 personer. Det er i denne salen de har søndagsgudstjenestene sine. Resten av uka leier de den ut, noe som genererer gode inntekter, ifølge Sørensen.

Han beskriver samarbeidet med utbygger som «særdeles godt». Da grunnsteinen ble lagt var menigheten helt sentral i seremonien.

– Mens utbygger la ned en minnebrikke med tekniske tegninger av høyhuset, la jeg ned en bibel og fortalte at den skal være grunnsteinen for bygget, forteller pastoren.

Den visjonen håper han vil gjenspeile seg i tiden som kommer.

– Tenk å få en kirke hvor vi har 600 personer i samme bygg. Vi trenger ikke ta på oss yttertøyet en gang for å bygge relasjoner med folk som bor i byen, sier han.