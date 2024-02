Onsdag morgen rundt klokken syv kollapset deler av gulvet i andreetasje i den katolske kirken St. Peter Apostle Church på Filippinene. Kirken ligger i provinsen Balucan som ligger nord for landets hovedstad Manila.

De lokale myndighetene i byen San Jose del Monte opplyser på sin Facebook-profil at nødetater er sendt til stedet og at det jobbes med å kartlegge skadeomfanget.

Så langt er 52 personer bekreftet skadet, mens én person har mistet livet, ifølge den filippinske kanalen GMA Network.

En sogneprest tilknyttet kirken har opplyst at gulvkollapsen skyldes termitter.

Skjedde under askeonsdagsmessen

Ulykken skjedde midt under askeonsdagsmessen og skal ha skjedd mens de frammøtte stilte seg opp for å få aske over hodet.

– Det var ganske mange mennesker fordi de sto i kø for å spredt aske over seg, så det var litt av en folkemengde,” sier lederen for byens kontor for krisehåndtering, Gina Ayson, i et intervju på radiokanalen Super Radyo dzBB.

Askeonsdag markerer starten på fasten, som er en utbredt religiøs skikk i flere religioner, blant annet kristendommen. Markeringen av fastens første dag stammer fra Den katolske kirke. I flere kirker, både katolske og protestantiske, får en tegnet et kors av aske i pannen.

Tradisjonelt har den katolske kirke brukt dagen til å minne om menneskets dødelighet.

FLERE SKADDE: Så langt har det blitt rapportert 52 skadde og én død.

