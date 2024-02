I over tre uker har verdens nordligste kirke, som ligger på Svalbard, vært uten vann. Frosne vannrør som følge av en lengre periode med sprengkulde har satt nye rekorder.

– Vi er vant til litt frosne rør på vinterstid, men dette er nytt. Før var rekorden fire dager med frosne rør, nå er vi snart på fire uker, sier Siv Limstrand.

Hun er sokneprest på Svalbard, og til vanlig bosatt i presteboligen sammen med mannen sin. Den ligger i samme bygg som kirken, og er følgelig også uten vann i rørene.

– Vi greide oss i ti dager, så ble vi tilbudt et erstatningsbolig som ligger en kort kjøretur unna.

Svalbardposten omtalte saken først.

Holder menighetslivet varmt

Men til tross for at man verken kan trekke ned i do, vaske hendene, kjøre oppvaskmaskinen eller skjenke seg et glass vann, går gudstjeneste- og menighetslivet sin vante gang.

Norwegian Arctic Lighting the Darkness SOKNEPREST: Siv Limstrand har vært prest på Svalbard i fem år. Hun forteller at vannrørene fryser til hver vinter, men at det er første gangen det har vart så lenge. (Daniel Cole/AP)

– Men vi må gjøre en del tilpasninger, spesielt av brannvernhensyn. Det skal ikke tennes levende lys uten ansatte tilstede, så alt av fyrstikker og bønnelys er tatt vekk, sier Limstrand.

Hun understreker at det er helt trygt å komme til kirken, men at de vil være på den sikre siden for å ta vare på det verdifulle bygget.

I tillegg til kirkerommet, består Svalbard kirke av prestebolig, kirkekontorer, møterom og peisestue. Omtrent hver dag fylles bygget av ulike aktiviteter for Longyearbyens om lag 2.400 innbyggere.

Foruten to gudstjenester og påfølgende kirkekaffe, er det ukentlig hele fire kor som øver i kirken, babysang, en speiderforening som samles, og konfirmanter som undervises.

I tillegg er kirken døgnåpen sju dager i uka slik at den som måtte ønske å sette seg ned på kirkebenkene eller i peisestua kan gjøre nettopp det.

– Det er mange som benytter seg av det, både turister og fastboende. Da kan de vanligvis slå seg ned, lese avisa, få en kopp kaffe og tenne et lys.

Det siste må man altså sløyfe i disse dager.

Svalbard kirke

Ligger i Longyearbyen.

Ble bygget i 1958 og er verdens nordligste kirke.

Svalbard hadde også en kirke fra 1921-1943, men denne ble brent ned av nazistene under krigen.

Menigheten har tre ansatte, inkludert en sokneprest.

Tilhører Nord-Hålogaland bispedømme.

– Kaffe må vi ha

Men selv om vannet ikke er tilgjengelig, er menigheten opptatt av å prioritere de viktige tingene:

– Kaffe må vi ha i ei kirke. Derfor tar vi med vanndunker, og koker kaffen på kjøkkenet. Også har vi gått over til pappkopper. Slik blir det nå, uten vann i kranene, sier Limstrand.

Men med kirkekaffen og oppvasken i orden er det fremdeles ett problem som gjenstår for de hundrevis av menneskene som er innom kirken ukentlig.

Hvor skal de gå på do?

– Folk får beskjed om å gå på do før de kommer. Det går som regel bra for en time eller to. Vi har vært nøye med å informere, og skriver «husk å gå på do» til konfirmantene og andre før de skal hit.

Likevel har soknepresten sikret en nødløsning dersom noen skulle bli veldig trengende.

– Vi må ta litt hensyn, i hvert fall når vi har barnekor og slikt. Så vi har en bøtte stående som man kan skylle ned med.

– I tillegg er det jo korte avstander her. I verste fall må man sette seg i bilen og kjøre noen minutter til et hus med vann, sier Limstrand.

VERDENS NORDLIGSTE: Svalbard kirke er et samlingspunkt for innbyggerne i Longyearbyen. (Jon Olav Nesvold/NTB)

Vet ikke når vannet er tilbake

Det er ikke bare kirken som har måttet tilpasse seg en ny situasjon. Flere bygg i Longyearbyen har stått uten vann, og lokalstyrets folk har jobbet natt og dag for å finne løsninger, ifølge soknepresten.

– Det er andre som prioriteres først. Når det eksempelvis er et bygg med 40 ansatte som står uten vann, er det klart at vi ikke står først i køen for å få hjelp.

Limstrand opplyser om at kirka har ikke fått noen forsikringer på når de kan vente å få vannet tilbake, men må trolig vente til over helgen.