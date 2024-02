NLM om at regjeringen vil kartlegge internatskolene: – Myndighetene har fulgt oss tett fra starten

– Jeg ser ikke for meg at noen skal synes at det er problematisk. Det er ikke noe som har foregått i skjul. Myndighetene fulgte oss tett fra starten, spesielt på internatskolen i Nairobi.

Det sier generalsekretær i Misjonssambandet, Gunnar Bråthen, etter at det onsdag ble klart at Kunnskapsdepartementet ønsker å kartlegge statlige utbetalinger til internatskoler.

Den siste tiden er det igjen satt fokus på tidligere misjonærbarn sine erfaringer fra livet på internatskole i utlandet. Det skjer blant annet etter at tidligere misjonærbarn opprettet støttegruppen «Sendt bort».

Fulgt tett siden oppstarten

Bråthen forteller at myndighetene har fulgt opp flere av dere internatskoler tett siden oppstarten, og at det spesielt gjelder skolen i Nairobi, Kenyas hovedstad:

– Da den ble startet opp på 70-tallet ble den drevet i nær forståelse med norske myndigheter, med jevnlige besøk fra ambassadefolk og andre. Det er et vesentlig poeng, synes jeg, sier Gunnar Bråthen.

Flere av initiativtakerne til støttegruppen for tidligere misjonærbarn, hadde oppveksten sin på internatskolen i den kenyanske hovedstaden.

– Mener du staten kunne ha gjort mer for misjonærbarna på et tidligere tidspunkt, ettersom de hadde denne nære kontakten med blant annet skolen i Nairobi?

– Det er vanskelig å si noe konkret om det. Da internatene ble startet var det fordi vi trodde det var en god ordning. Det er jo ikke noen grunn til å tro at myndighetene tenkte veldig annerledes enn oss om det.

---

Misjonssambandet

Norsk Luthersk Misjonssamband ble dannet i 1891.

Er en av Europas største misjonsorganisasjoner med ca. 150 aktive misjonærer i utenlandstjeneste.

Har omkring 2.500 ­foreninger og lag fordelt på syv regioner over hele landet.

Driver også grunnskoler, videregående skoler, bibelskoler, folkehøgskoler, barnehager, forlag og en rekke gjenbruksbutikker.

---

Bråthen understreker at ansvaret for systemet med internatskoler ligger hos Misjonssambandet. Det inkluderer også ansvaret for at spesielt noen av de yngre barna ble utsatt for omsorgssvikt gjennom at de levde adskilt fra sine foreldre.

– Hovedgrunnen til at vi etterhvert avsluttet internatskolene var at vi så at det ikke var bra.

Har invitert til møte

Jarle Naustvik er en av initiativtakerne til «Sendt bort». Han er veldig fornøyd med beskjeden om at departementet vil undersøke utbetalingene:

– Min opplevelse er at dette er svært positivt – og at det gir grunnlag for mer innsikt. Tiden vil vise hva som kommer ut av dette, sa han til Vårt Land tidligere onsdag.

Gunnar Bråthen forteller at de neste uke skal møte de tidligere misjonærbarna fra støttegruppen «Sendt bort».

– Jeg håper at vi i fellesskap kan finne en vei videre.