Ble utfordret på statens ansvar for misjonærbarna – nå svarer trosministeren

– Det er svært trist å lese om de mange misjonærbarna som ble plassert på internatskoler i utlandet av foreldrene sine, ofte i lengre perioder, mens foreldrene arbeidet som misjonærer, skriver barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) i et skriftlig svar på Stortinget.

Hun har ansvar for regjeringens politikk knyttet til blant annet barn og unges oppvekst- og levekår, samt tro og livssyn.

De siste tiårene har flere misjonærbarn fortalt sine historier, og det har kommet frem fortellinger om både omsorgssvikt og overgrep på årene de har hatt på internatskoler i utlandet.

Nylig fortalte Vårt Land om den nyopprettede støttegruppa Sendt bort. Målet deres er å bida til at alle misjonærbarn som er tilknyttet Misjonssambandet skal bli hørt, tatt på alvor, og få en verdig og rettferdig oppreisning.

Initiativtakerne bak gruppa er Jarle Naustvik, Anne Marit Naustvik og Målfrid Ljønes Kvålo. De er alle tidligere misjonærbarn i Misjonssambandet, og har gått på internatskoler i Kenya og Etiopia.

Onsdag forrige uke møtte trioen stortingspolitiker Abid Raja (V), som ble svært opprørt av misjonærbarnas historier.

STØTTE: Ledelsen i Sendt bort ønsker å veilede tidligere misjonærbarn i hvordan de kan få hjelpen de trenger. F.v.:Jarle Naustvik, Målfrid Ljønes Kvålo og Anne Marit Naustvik (Erlend Berge)

– Gjør sterkt inntrykk

I kjølvannet av møtet har Raja bedt Kjersti Toppe redegjøre for hvor mye penger Misjonssambandet har fått i statsstøtte. Han mener det er grunn til å stille spørsmål om «hvordan tusenvis av norske barn, som regelrett ble sendt ut av Norge, ikke fikk bedre oppfølging», heter det i et skriftlig spørsmål som han har sendt henne på Stortinget.

«Det som uroer enda mer er om staten var med på å finansiere denne modellen som Misjonssambandet opererte med, og det uten å føre tilsyn med hvordan midlene ble brukt. På bakgrunn av det er det grunn til å stille spørsmål med den norske stats rolle og om Norge var sitt ansvar bevisst i oppfølgingen av disse barna», skriver han.

Fredag ettermiddag har Toppe svart. Hun skriver at hun har stor forståelse for at en slik oppvekst kan ha vært vanskelig og skadelig for mange av barna.

– Det gjør sterkt inntrykk å lese historier om en oppvekst preget av mangel på omsorg, og historiene om vold og seksuelle overgrep mot barna på internatskolene. Barna dette gjelder fikk ikke det vernet og den omsorgen de trengte og hadde krav på, skriver hun.

Når hun skal plassere ansvaret for det som skjedde, peker hun imidlertid ikke i retning staten.

– Det som har skjedd mot barn på internatskolene, er det først og fremst de ansvarlige for tilbudet som stå til ansvar for. Både foreldrene som overlot barna i omsorgen til misjonen og misjonsorganisasjonene som praktiserte internatskole-ordninger, tok valg som i flere tilfeller viste seg ikke å være til det beste for barna og som gjorde at barna ble utsatt for ulovlige og skadelige handlinger, skriver Toppe.

BA OM SVAR: Abid Raja (V) mener det er grunn til å stille spørsmål med den norske stats rolle for misjonærbarna som har opplevd årene på internatskole som traumatisk. (Frederik Ringnes/NTB)

– Ikke nok oppmerksomhet

Trosministeren skriver at hun forstår Rajas spørsmål om staten har vært sitt ansvar bevisst i disse sakene.

– Mye tyder i alle fall på at det ikke har vært nok oppmerksomhet rundt forholdene på internatskolene, skriver hun.

Hun opplyser at bistandsmidler ikke har vært brukt til å drifte internatskoler for norske misjonærbarn.

Misjonssambandet

Norsk Luthersk Misjonssamband ble dannet i 1891.

Er en av Europas største misjonsorganisasjoner med ca. 150 aktive misjonærer i utenlandstjeneste.

Har omkring 2.500 ­foreninger og lag fordelt på syv regioner over hele landet.

Driver også skolevirksomhet på grunn- og høgskole­nivå, bibelskoler, folkehøgskoler, barnehager, forlag og en rekke gjenbruksbutikker.

