Importerte trosopplæring fra USA. Nå brukes det i 200 menigheter

For syv år siden ble Indremisjonsforbundets (ImF) nye storsatsing slått stort opp i Vårt Land. Fra USA hadde de importert Awana, et trosopplæringskonsept for barn i alderen 2 til 18 år.

Når Awana Norge denne helgen samles til sin DNA-konferanse på Fredheim Arena i Sandnes, kan de se tilbake på en periode med stor vekst.

– Vi har nå bikket rett over 200 menigheter som bruker Awana. Under dem er det mange lag og klubber. Vi opplever at Gud har gått foran og åpnet vei, sier Anne Lene Otterøen, leder for Awana Norge.

TROSOPPLÆRING: – Hvis jeg skal oppsummere Awana med ett stikkord, så er det disippelgjøring av barn og unge. Vi ønsker å gi dem en mobil og slitesterk tro som varer, sier Anne Lene Otterøen, leder i Awana Norge. (Caroline Teinum Gilje)

Ringpermer og bamser

Vårt Land møter Otterøen i lokalene til ImF-forsamlingen Fredheim Arena, hvor Otterøen jobber som familiepastor. I de samme lokalene har Awana Norge sitt hovedkontor.

– Jeg håper ikke du ser rot her nå, sier Otterøen, og åpner to skapdører i underetasjen. Her ligger undervisningsmateriell til de yngste brukerne av Awana.

Hun sier det med et smil, for i skapet er alt på stell. Saksene er sortert etter fargene på skaftet. Limstifter står i stram givakt. Fargeleggingsark, ringpermer, bamser – alt har sin faste plass.

En klar inndeling har de også for undervisningen, som er tilpasset etter alder. For de yngste er hovedbudskapet at Gud elsker dem ubetinget, forteller Otterøen. I grunnskolealder tar de en gjennomgang av bibelhistoriene. På ungdomstrinnet og på videregående skole går de mer tematisk til verks, med undervisning om hvem Gud er, identitet og trosforsvar, for å nevne noe.

---

Awana Norge

Awana er et helhetlig trosopplæringstilbud fra 2 til 18 år.

Awanas visjon er at barn og unge skal kjenne, elske og tjene Jesus gjennom hele livet.

Oppdraget er – i samarbeid med foreldrene – å nå barn og unge med evangeliet samt å utruste ledere.

Organisasjonen Awana i USA har sitt teologiske utgangspunkt i baptistisk tradisjon, noe som preger materialet de utgir. Samtidig samarbeider de med rundt 100 ulike kirkesamfunn, og er derfor åpne for at de enkelte kirkesamfunn får prege undervisningen med sin egen teologi.

Awana Norge har skrevet om og tilrettelagt både teologi og pedagogikk for norske forhold.

Awana Norge blir i dag driftet av Indremisjonsforbundet og ImF-UNG, med Fribu (Frikirkens barn og unge), Misjonskirken Ung og Misjonssambandet ung som samarbeidspartner.

Til helgen arrangeres Awanas DNA-konferanse på Fredheim Arena i Sandnes.

Kilde: Awana Norge

---

Vil gjøre barn til disipler

– Hvis jeg skal oppsummere Awana med ett stikkord, så er det disippelgjøring av barn og unge. Vi ønsker å gi dem en mobil og slitesterk tro som varer, forteller Otterøen.

Framgangsmåten er kort fortalt slik:

– Vi ønsker gjennom varme relasjoner å se dem, elske dem og utruste dem for den tiden de vokser opp i. I grupper får de lov til å stille spørsmål og lytte til eldres vitnesbyrd. Bibel og relasjon er viktige nøkler for oss.

– Hva legger dere i disippelgjøring av barn?

– I Awana har vi en visjon om at barn skal kjenne, elske og tjene Jesus. Det er essensen i det. Det handler om å følge ham i alle livets sesonger, sier Otterøen.

Den samme tematikken står sentralt under konferansen på Fredheim Arena til helgen. Det er et møtepunkt for alle som bruker trosopplæringen, samt for nye som vil bli kjent med den.

MØTEPUNKT: I helgen arrangeres DNA-konferansen på Fredheim Arena i Sandnes. «Dette er møtepunktet for alle som bruker Awana, – og for nye som vil bli kjent med Awana», heter det på nettsiden deres. (Caroline Teinum Gilje)

Nedgangstider

Mens Awana opplever vekst, er det nedgangstider for andre som driver med trosopplæring. I fjor ble det kjent at Søndagsskolen Norge kutter 1 av 3 stillinger. Endringene bunner i røde tall, noe som dels skyldes nedgang i givertjeneste og lokal frivillighet, kunne generalsekretær i Søndagsskolen Norge, Gøran Byberg, fortelle til Vårt Land.

Søndagsskolens medlemmer har primært tilhørt Den norske kirke. På spørsmål om de merker økt konkurranse fra andre søndagsskoletilbud, som for eksempel Awana, svarte Byberg at det er merkbart på Vest- og Sørlandet, og da i en del av frikirkeligheten.

Otterøen forteller at Awanas medlemmer primært er fra det frikirkelige Norge, men også noen menigheter i Den norske kirke benytter seg av konseptet. Barne- og ungdomsarbeidet til Frikirken, ImF, Misjonskirken Norge og Misjonssambandet er samarbeidspartnere.

Otterøen sier at hun er oppriktig lei seg for situasjonen i Søndagsskolen.

– Vi står sammen med alle som ønsker å gi evangeliet videre til barn og unge, sier hun.

Har endret etter kritikk

Da Awana ble lansert i Norge for syv år siden, fikk konseptet kritikk i Vårt Lands spalter. Flere fagpersoner på trosopplæring kritiserte bibelsyn, menneskesyn, gudsbilde og pedagogikk.

– Dette tok vi tak i. Vi skjønte at vi måtte kna materiellet mer enn vi hadde gjort, sier Otterøen.

Både teologi og pedagogikk fått en grundig overhaling siden den gang. Bøkene som ble kritisert har havnet i søpla, og mye nytt materiell er produsert. I det fri- og lavkirkelige landskapet har stadig flere forsamlinger tatt konseptet i bruk.

Bare de tre siste årene har Awana Norge hatt en dobling i antall medlemmer.

– Hvorfor tror du Awana opplever vekst?

– Awana er opptatt av disippelgjøring av barn og unge. Det er en målsetting som omfavnes av det frikirkelige Norge. Nå opplever vi vekst, men vi vet at sesongene vil svinge. Vi ønsker vekst for både Søndagsskolen, JesusKids og alle som arbeider med barn og unge, sier hun.

