Harald Hegstad bekrefter overfor Vårt Land at han stiller som kandidat dersom medlemmene i Nominasjonskomiteens liste ønsker det.

Dermed kan han utfordre Åpen folkekirkes kirkerådslederkandidat Gard Sandaker-Nielsen.

På Kirkemøtet i april skal det velges ny kirkerådsleder. Det skjer etter at nåværende kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum i januar i fjor kunngjorde at hun ikke tar gjenvalg.

Det var Aftenposten-kommentator Frank Rossavik som først meldte at Hegstad trolig vil bli utpekt som kandidat til vervet.

[ Harald Hegstad tror 1988-utgaven av ham selv ville vært skuffet over ham nå ]

Opplever støtte

På årsmøtet søndag 28. januar skal Nominasjonskomiteens liste avgjøre hvem som blir deres kandidat.

Harald Hegstad er professor ved MF vitenskapelig høyskole og bispedømmerådsmedlem i Oslo. Han var også nestleder i Kirkerådet fra 2016 til 2020.

---

Valg av ny kirkerådsleder

Kirkerådslederen er Den norske kirkes øverste valgte leder, og velges av Kirkemøtets leke medlemmer.

Ved kirkevalget i fjor høst ble det valgt inn 34 medlemmer fra Åpen folkekirke, 26 fra Nominasjonskomiteens liste, 7 fra Frimodig kirke og 10 fra Bønnelista.

Kirkerådslederen velges på Kirkemøtet som holdes 11.–14. april i Trondheim.

Kilde: snl.no og kirken.no

---

– Opplever du at du har støtte blant Nominasjonskomiteens medlemmer?

– Jeg opplever det, men det skal vi diskutere på søndag. Dersom jeg skal være kandidat må jeg vite at jeg har støtte bak meg, sier Hegstad.

Han mener kirken trenger en samlende ledelse.

– Jeg tror det er viktig med en ledelse som samler og ikke splitter. Den norske kirke står overfor store utfordringer i tiden som kommer med fallende medlemstall og rammebetingelser som endrer seg, sier Hegstad.

Bekrefter at Hegstad er aktuell

Erling Birkedal, talsperson for Nominasjonskomiteens liste, sier at de vil stille med en kandidat som kan være mest mulig samlende for Kirkemøtet.

– Det bør være noen som har erfaring, er kompetent både faglig og kirkepolitisk, og som kjenner til hva kirkerådets arbeid går ut på, sier Birkedal.

– Har Hegstad mye støtte bak seg?

– Jeg vil ikke avvise det, men vil heller ikke konstatere at det er han som vil bli valgt. Men jeg kan bekrefte at han er en av de mest aktuelle som det snakkes om. Jeg tror han kan virke samlende for mange.

TALSPERSON: Erling Birkedal, talsperson for Nominasjonskomiteens liste, mener det ikke er selvsagt at Åpen folkekirke skal ha kirkerådslederen. (Annbjørg Dalland, IKO)

Nominasjonskomiteens liste er ikke et kirkeparti som de øvrige listene, men består av kandidater valgt av lokale nominasjonskomiteer. Kandidatene har ikke et felles program.

De binder ikke sine kandidater, og de innvalgte medlemmene står i prinsippet fritt til å stemme på hvilken kandidat de ønsker.

– Men vi har åpent invitert alle som er valgt inn i den prosessen, og håper at de vil føle seg lojale til den som blir vår kandidat.

– Er det ikke naturlig at Åpen folkekirke har kirkerådslederen, i og med at de er den største listen?

– Nei, det vil jeg ikke si. Som i politikken ellers er det ikke alltid det største partiet som har lederen. Vi er tre lister som samlet sett er større enn Åpen folkekirke, sier Birkedal.

Får lunken mottakelse

Hos den konservative listen Frimodig kirke får Hegstad ikke noen umiddelbar støtte, ifølge leder Sverre Elgin Lied.

– Han kan ikke uten videre regne med støtte fra oss. For oss er han ikke en optimal kandidat. Men det kommer an på flere ting, så vi har kontakt med representanter fra Nominasjonskomiteen, og så får vi se på hva det lander på til slutt.

Frimodig kirke UNG LUNKEN: – Han kan ikke uten videre regne med støtte fra oss, sier Sverre Elgvin Lied, leder for Frimodig kirke. (Erlend Berge)

Frimodig kirke har ikke avklart om de vil stille med egen kirkerådslederkandidat.

– En kirkerådslederkandidat må ha en realistisk sjanse til å få støtte på tvers av listene. Vi har ikke helt landet, men holder det åpent og drøfter saken men har ikke noe å kunngjøre.

– En kompromisskandidat

Heller ikke hos Bønnelista kan man spore særlig støtte til Hegstad.

– Vi er ikke særlig begeistret for ham. Vi opplever ham som en kompromisskandidat som vi ikke vil stille oss bak, sier talsperson for Bønnelista, Magne Hersvik.

Kirkemøtet 2021 BØNNELISTA: Magne Hersvik er talsperson for Bønnelista. (Giulia Troisi)

Han peker særlig på Hegstads syn på likekjønnet samliv og spørsmål omkring kjønn.

– Han kommer fra en nokså konservativ plattform, men vi opplever at han har fått med seg en del av de som tidligere hørte til et konservativt flertall og flyttet seg i liberal retning.

Han opplyser at Bønnelista ønsker å være i dialog med de andre listene, og har ikke avklart hvorvidt de vil stille med egen kandidat.

– Viktig at Åpen folkekirke leder Kirkerådet

– Det er opp til kirkemøtet å velge hvem man ønsker skal lede Kirkerådet de neste fire årene. Det er fint at flere ønsker å bli kirkeleder, og at Kirkemøtet har et reelt valg, sier Gard Sandaker-Nielsen.

LEDER: Gard Sandaker-Nielsen er leder av Åpen folkekirke og kirkerådslederkandidat. (Joakim S. Enger/JOAKIM S. ENGER)

Han er leder for Åpen folkekirke og deres kirkerådslederkandidat.

– Hvor viktig er det for Åpen folkekirke å ha kirkerådslederen?

– Det er klart at det har vært viktig at Kristin Gunleiksrud Raaum har vært leder, og hun har gjort en formidabel jobb i åtte år. Det vil også være viktig fremover at Åpen folkekirke bidrar med å lede Kirkerådet.

Vil være tilbakeslag for Åpen folkekirke

Aud Tønnessen, professor ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, peker på at valget av kirkerådsleder er mer åpent enn tidligere, siden Åpen folkekirke ikke lenger har rent flertall i Kirkemøtet.

Tønnessen tror Hegstad kan være en sterk kandidat, som mange vil oppleve som samlende. Likevel tror hun at det skal en del til for Hegstad skal kapre kirkerådsledervervet.

– Hvis alle andre enn Åpen folkekirke slår seg sammen og samler seg om én kandidat er det klart at de vil vinne frem, men det er ikke gitt at alle vil støtte opp om Hegstad, sier Tønnessen.

Aud Valborg Tønnessen PROFESSOR: Aud Valborg Tønnessen, professor ved Teologisk fakultuet, tror det er mer åpent enn tidligere hvem som får kirkerådsledervervet. (Eirik Bjørklund)

Det vil være et stort tilbakeslag for Åpen folkekirke, dersom de ikke får ledervervet, mener hun.

– De jo helt klart den største grupperingen, så hvis de ikke blir sittende med lederen, vil det være for et nederlag å regne.

To Oslo-kandidater

Tønnessen peker også på at Hegstad har beveget seg teologisk de siste årene, blant annet i spørsmål om likekjønnet samliv.

– Hegstad kan sikkert oppleves som en samlende kandidat for en del, men han har beveget seg både teologisk og kirkelig. Det er ikke gitt at de mest konservative vil være fornøyd med ham som kandidat.

Hun påpeker også at Sandaker-Nielsen og Hegstad begge er valgt inn fra hovedstaden.

– Det er litt spesielt om det blir en kamp om ledervervet mellom to kandidater fra Oslo bispedømmeråd.