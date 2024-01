Fredag holdt partene sine avsluttende innlegg i rettssaken mellom Jehovas vitner og staten i Oslo tingrett. Retten har nå trukket seg tilbake og saken er tatt opp til doms.

Vårt Land har snakka med to av de som har fulgt saken tett denne uka – fra hver sin kant. Jan Frode Nilsen er tidligere medlem av organisasjonen, og var selv innkalt som vitne for staten.

Ben Elder er juridisk rådgiver i European Association of Jehovah’s Witnesses for the Protection of Religious Freedom, en organisasjon som arbeider opp mot rettsvesenet og offentlige myndigheter for å forsvare trossamfunnets interesser.

Jan Frode Nilsen forteller at det har vært krevende å følge Jehovas vitners prosedyrene de siste dagene.

– Det presenteres som om alt det du har opplevd og historien du bærer med deg, bare er inne i ditt eget hode, sier han.

Han sier at han først og fremst er overraska over hvor langt Jehovas vitner går i å benekte at det finnes en fastsatt lære om hvordan ekskluderte skal behandles. Samtidig opplever han at trossamfunnets advokater vingler i spørsmålet.

– I det ene øyeblikket innrømmer de at det finnes en praksis, i det andre øyeblikket sier de at ikke gjør det. Egentlig mener jeg det ikke bær være noen tvil om hva som er faktum, og at det interessante spørsmålet er det juridiske.

EKS-VITNE: Jan Frode Nilsen har vært et av statens vitner i retten. (Risør Arbeiderparti)

Internasjonal oppmerksomhet

Uansett utfall mener Nilsen at det er masse å trekke ut av denne saken. Derfor følges også svært tett av eks-vitner over hele verden, forteller han internasjonale. Ved å hevde at det ikke finnes noen riktig praksis, og at det er opp til hvert enkelt medlem å avgjøre hvordan de skal forholde seg til ekskluderte medlemmer, mener Nilsen at Jehovas vitner har kommet med uttalelser som kommer til å få betydning internasjonalt.

– De har klemt ut tannkremen fra tuben, og den kommer de aldri til å klare å putte tilbake. Og det er jo ingen ting vi ønsker mer enn det.

Han sier også at det som kommer fram i retten går helt på tvers av det som kommer fram i Vakttårnet, Jehovas vitners eget tidsskrift.

– Det er jo derfor de vil skjerme Jehovas vitners publikasjoner fra bevisførselen, og sier at de er «hellige tekster» som staten ikke kan fortolke. Det er jo fordi de veit hva som står der.

For oss et spørsmål om troverdighet, hvem som snakker sant. Vi blir jo fremstilt som noen få, misfornøyde aktivister. Da er det klart at det blir personlig — Jan Frode Nilsen, tidligere medlem av Jehovas vitner

Egenterapeutisk

For ham og de andre eks-vitnene handler det ikke først og fremst om å vinne fram i retten, sier Nilsen. Hvorvidt Jehovas vitner mister statsstøtta er ifølge han som en bagatell å regne. Mange av de som har vitna i retten har aldri fortalt sin historie på den måten før, han sier at dette i seg selv har hatt stor betydning.

Han sier også at han og de andre eks-vitnene har syntes det har vært merkelig å høre hvordan Jehovas vitner fremstiller seg som en sårbar minoritet.

– For på individnivå er det jo vi som har vært minoriteten. Enkeltmennesker i møte med en verdensomspennende organisasjon som har milliarder på bok og millioner av medlemmer.

Nilsen forteller også at han synes regjeringsadvokatene har gjort en god jobb. Ifølge ham har de forholdt seg rolige, og stått imot det han ser på som en strategi om å tåkelegge og forvirre ved å trekke fram irrelevante poenger og eksempler:

– Jehovas vitner ønsker jo å vinkle dette som en sak om religiøs forfølgelse. Der opplever jeg at advokatene har vært flinke til å si: «Slapp av, det handler ikke om det, det er snakk om en statelig støtteordning».

Kjenner ikke til andre tilfeller

Ben Elder har vært bisitter for Jehovas vitner, og forteller at organisasjonen han representerer ofte er tredjepart i europeiske rettssaker. De jobber også med å spre forståelse for utfordringene Jehovas vitner møter blant offentlige aktører og menneskerettighetsaktører.

De har fulgt saken mellom staten og Jehovas vitner i Norge siden den starta i 2022.

– Er saken unik i europeisk sammenheng?

– Ja og nei, lignende anklager har blitt reist tidligere. Det som derimot er unikt er hvor langt det har gått, og at registreringen som trossamfunn allerede er trukket tilbake. Det tror jeg ikke har skjedd i noen andre europeiske land hittil. Det er et nytt farvann for oss, og for å være ærlig ble vi veldig overraska over Statsforvalteren og departementets avgjørelse.

Ifølge Elder ser organisasjonen økende aktivitet blant såkalte «anti-kult»-organisasjoner i Europa. Dette er ifølge Elder organisasjoner som er oppretta med det formål å angripe religiøse minoriteter, ved å hevde at de er annenrangs religioner og skadelige for samfunnet.

– Samme retorikk gjentas i hvert land, med nøyaktig samme ordlyd.

BISITTER: Ben Elder er juridisk rådgiver for European Association of Jehovah's Witnesses for the Protection of Religious Freedom, og har fulgt saken i retten sammen med Jehovas vitners advokater. (Erlend Berge)

Det eneste beviset staten har lagt frem på at mindreårige ekskluderes var ett tilfelle for nærmere 30 år siden — Ben Elder, juridisk rådgiver for Jehovas vitner

Mener staten har svake bevis

På spørsmål om han er trygg på at retten vil ta deres side, svarer Elder at han er trygg på at saken bygger på solide juridiske argumenter. Men når det kommer til utfallet avhenger alt av hva dommer velger å vektlegge, sier han.

– Historiene som har kommet fram i eks-vitnenes forklaring, gjør de inntrykk på deg?

– Ja selvfølgelig, når folk har vonde erfaring og er psykisk syke – det er en forferdelig situasjon å være i. Men å si at dette skyldes vår religion … Det er der vi strever litt.

Han sier også på at staten ikke har trukket fram bevis for et av sine hovedargument, nemlig at organisasjonen ekskluderer mindreårige, og på den måten utøver psykisk vold mot barn.

– Det eneste beviset staten har lagt frem på at mindreårige ekskluderes var ett tilfelle for nærmere 30 år siden. Hvis det er alt, så er det for lite til å si at det er et stort problem.

Integrerte i samfunnet

– Men selv om man går god for at dette er enkelthistorier, og at det lovlig sett ikke er noe å utsette. Tror du at dere likevel kunne gjort noe med hvordan dere behandler tidligere medlemmer, for at færre hadde vonde opplevelser?

– Det er et godt spørsmål, og jeg føler det ble besvart av trossamfunnet da Statsforvalteren sa at Jehovas vitner må endre praksis for å få støtte. Det kan vi kan ikke, fordi den er basert på vår forståelse av Bibelen, og vår sterke overbevisning om hva den sier, svarer Elder.

Han legger til at organisasjonen «naturligvis» vil forholde seg til nasjonal lovgivning, men at han er trygg på at den nåværende lovgivningen er på deres side.

– Dere blir ofte kalt et lukket trossamfunn. Hva tenker du om det?

– Personlig synes jeg det er latterlig, men vi hører ofte det, ja. Vi lever ikke avsondret, vi har TV, internett og deltar i samfunnslivet.

Sammenligna med mange andre trossamfunn, mener Elder at Jehovas vitner er svært integrert i samfunnet.

– Vi sender barna våre på de samme skolene som alle andre, vi er naboene dine og kollegaene dine. Vi står jo til og med på dørmatta di, og lørdag formiddag står vi på gatehjørnene, sier han med et smil.