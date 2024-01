Ottosen utdyper: – God teologi om kjønn er et annet spørsmål enn menneskeverd

Denne uka begynte debatten om ordinasjon av ikke-binære og transpersoner å rulle etter at kirkerådsmedlem Therese Egebakken etterlyste en teologisk avklaring om temaet.

Bakgrunnen er at Alex Ramstad Døsvik, som første ikke-binære, skal vigsles til prest i Den norske kirke (DNK) i slutten av januar.

Én av dem som meldte seg på var informasjonsleder i Misjonssambandet, Espen Ottosen, som i et innlegg tok til orde for at det er «helt uproblematisk at transpersoner blir prester.»

Jeg opplever nok at lederskapet i DNK i stor grad velger det, ved å gjøre alt til et spørsmål om menneskeverd for transpersoner — Espen Ottosen

Han skrev også at han håper det er mulig å diskutere kjønn uten at det blir i form av personangrep.

– Opplever du at denne debatten har blitt det?

– Jeg skjønner i hvert fall at transpersoner, i dette tilfellet prester i Den norske kirke, synes det er ubehagelig at en debatt handler om deres individuelle fortelling om kjønnsidentitet og om den situasjonen de befinner seg i på et veldig privat nivå, og at den skal diskvalifisere for tjeneste, sier Ottosen.

Han understreker at han tror begge fløyene i debatten taper på på å gjøre den om til et spørsmål om hvorvidt en enkelt person kan bli ordinert til prest.

Ønsker mindre slagordpreg

På spørsmål om hvordan han helst kunne tenke seg at debatten så ut, svarer han at han skulle ønske den var mindre slagordpreget:

– Jeg opplever nok at lederskapet i DNK i stor grad velger det, ved å gjøre alt til et spørsmål om menneskeverd for transpersoner. Jeg prøver å holde det fra hverandre: Hva mener vi er god teologi om kjønnsinkongruens, kjønnsbytte og ikke-binære er et annet spørsmål enn det som handler om deres menneskeverd.

– Du sier du ikke ser noen problemer med at ikke-binære eller transpersoner kan ordineres til prest i Den norske kirke?

– Ja, i utgangspunktet mener jeg personers kjønnsidentitet og for den saks skyld deres seksuelle orientering, ikke har noe å si.

Det er derimot det som forkynnes som er interessant og viktig, mener Ottosen:

– Jeg tror at mange transpersoner står for en helt annen kjønnsforståelse enn den jeg står for, og det kan gjøre at jeg blir skeptisk til deres eventuelle prestetjeneste. Men det er ikke kjønnsidentiteten i seg selv som gjør meg skeptisk.

Kjønnsdyfori diskvalifiserer ikke

– Du sier du ikke ser noe problematisk i at transpersoner kan bli prester, men du representerer en misjonsorganisasjon som sier at kvinner ikke kan ha åndelige lederroller. Hvordan henger det sammen?

– Det er et veldig godt spørsmål. For noen kirkesamfunn og organisasjoner, som Misjonssambandet, kan kjønn bety noe for prestetjeneste eller eldstetjeneste. Det synes jeg er greit, og de som da avviser kvinnelig prestetjeneste vil nok da forholde seg til kjønn som et spørsmål om biologi.

Ottosen synes ikke kjønnsdysfori bør diskvalifisere noen fra jobben:

– Ansatte i vår organisasjon kan oppleve kjønnsdysfori, altså at de ikke er komfortable med sitt biologiske kjønn. På prinsipielt grunnlegg kan jeg ikke si at det diskvalifiserer dem. Spørsmålet er igjen hva de står for. Hvis de hevder at det finnes mange kjønn, vil det være problematisk.