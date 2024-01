Ny undersøkelse: Kirken sliter med belastende konflikter

– Den norske kirke skal være en attraktiv arbeidsplass og vi ønsker at ingen skal oppleve belastende konflikter.

Det sier kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen i en pressemelding som Den norske kirke sendte ut onsdag formiddag. I den presenterer de tall fra en fersk medarbeiderundersøkelse blant ansatte i Den norske kirke.

Mer enn seks tusen ansatte mottok undersøkelsen høsten 2023. 75 prosent har valgt å svare, noe som er en oppgang fra 2021 da 71 prosent svarte.

Et av spørsmålene hvor kirken kommer negativt ut, handler om hvorvidt man opplever belastende konflikter mellom ansatte på arbeidsplassen.

Kirkemøtet 2022 – Den norske kirke skal være en attraktiv arbeidsplass og vi ønsker at ingen skal oppleve belastende konflikter, sier kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen. (Erlend Berge/Erlend Berge)

Jobber med system for konflikthåndtering

Nærmere 3 av 10 svarer «helt uenig» eller «uenig» i følgende påstand: «Jeg opplever ikke at det forekommer belastende konflikter mellom ansatte på min arbeidsplass».

I tillegg svarer 15 prosent at man ikke har fulgt opp forrige medarbeiderundersøkelse. 1 av 4 oppgir «vet ikke» på denne påstanden.

Kirkerådsdirektøren skulle gjerne sett lavere tall.

– På en arbeidsplass med engasjerte ansatte medfører det alltid en risiko for konflikter, og det er viktig å begrense konfliktenes belastning. Kirkemøtet har bedt om et system for konflikthåndtering, som Kirkerådet allerede er i gang å jobbe med, sier Vad Nilsen i pressemeldingen.

[ Første medarbeiderundersøkelse på ni år: Ansatte i Den norske kirke er stressa, men engasjerte ]

Høyt engasjement

I undersøkelsen får kirken flere positive tilbakemeldinger fra de ansatte. 95 prosent av de ansatte svarer at arbeidet deres i Den norske kirke er meningsfullt, noe som er et svært høyt tall i norsk arbeidsliv, påpekes det i pressemeldingen.

I tillegg viser den høyt engasjement blant de ansatte, samt at de får brukt sin kompetanse og kunnskap.

Hele 31 av 49 spørsmål i undersøkelsen beveger seg i positiv retning fra 2021, påpekes det.

Undersøkelsen ble gjennomført av Rambøll på vegne av Kirkerådet og Hovedorganisasjonen KA.