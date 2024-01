Ny podkast om misjonærbarn: – Håper Misjonssambandet faktisk gjør noe

– Det har av åpenbare årsaker vært utfordrende materiale, men også utrolig interessant.

Det sier Øystein Stene arbeidet om med podkasten «Misjonærbarna», som lanseres på onsdag på lydbokportalen Fabel. Forlaget Gyldendal står bak. Stene beskriver podkasten som ei fortelling om misjonærbarna som har vokst opp i Misjonssambandet, og som har hatt tunge erfaringer som følge av det, og om hvordan Misjonssambandet har forholdt seg til det.

Stene, som er forfatter og regissør, og som selv har vokst opp i Misjonssambandet, forteller at han har hatt lyst til å lage et prosjekt om misjonærbarn lenge.

– Jeg har vokst opp med misjonærbarn og misjonærer på alle kanter. Men Lene Ask kom meg i forkjøpet i 2021, sier han og henviser til den prisbelønte tegneserieboka «O bli hos meg» som også tar for seg oppveksten til barn av misjonærer.

– Jeg måtte gjøre en annen vinkling, og da tenkte jeg at podkast var riktig måte å gjøre det på. For meg var det viktig å høre misjonærbarnas egne stemmer. Også prøver jeg å innta en slags dramaturgrolle, der jeg kontekstualiserer fortellingene

Har håndtert opplevelsene ulikt

I tillegg til den nevnte tegneserieboka, har det i nyere tid vært skrevet mye om opplevelser misjonærbarn har hatt som følge av en oppvekst på misjonsmarken.

Veldig mange som har hatt tunge erfaringer skjønner hvor alvorlige de er og hvordan det har preget dem, først i voksen alder. — Øystein Stene

I en undersøkelse fra 2009 fortalte én av fire respondenter om traumatiske opplevelser som følge av at de bodde på internat. På internat var mange adskilt fra foreldre over lengre til, og flere fortalte om lite kontakt med foreldrene. Syv prosent oppga at de ble utsatt for seksuelle krenkelser.

Misjonssambandet beklaget for flere forhold i 2009. I fjor sommer kom en ny beklagelse fra organisasjonen, som blant annet anerkjenner at det fortsatt er mye som gjenstår når det kommer til gjenopprettelse av tillit.

Det er til sammen 12 misjonærbarn som bidrar med sine historier i serien. Alle bortsett fra ett av dem kommer har oppveksten sin fra Misjonssambandet. Stene beskriver opplevelsene deres som svært ulike, i tillegg til at de har ulike måter å håndtere opplevelsene på. Han opplyser også om at alle bortsett fra én av dem står fram med navn.

– Jeg tror ikke denne serien kunne ha vært lagd for ti år siden. De siste årene har det vært løftet fram mer kritikk, boka til Lene Ask har hjulpet og de berørte barna har blitt voksnere, sier Stene og fortsetter:

– Veldig mange som har hatt tunge erfaringer skjønner hvor alvorlige de er og hvordan det har preget dem, først i voksen alder. Gjerne når de får barn i den alderen de selv var i da de ble sendt på internatskole.

Misjonærbarn TEGNESERIEBOK: Øystein Stene forteller at Lene Asks bok «O bli hos meg» har vært viktig for å løfte debatten om oppveksten til misjonærbarn. (Bernt Erik Pedersen)

Egen oppvekst har gjort research enklere

– Hva forventer du av respons?

– For Misjonssambandet sin del håper jeg dette kan være et bidrag inn i fortsettelsen av bearbeiding av misjonærbarn-problemstillinga. Både for organisasjonen, for foreldrene og for de berørte barna, håper jeg utfordringene anerkjennes, tas på alvor, at organisasjonen faktisk går inn i en aktiv posisjon og gjør noe.

Når det gjelder allmennhetens respons, har Stene i tillegg et annet håp:

– Jeg håper den kan gi et innblikk inn i en av de aller største kristne organisasjonene i Norge, og forståelsen av både organisasjonen og kallstanken. Dette er også en viktig del av norsk kulturhistorie.

– Selv om dette er en serie med et tydelig kritisk blikk på problemstillinga, håper jeg det oppleves som at det er gjort på en respektfull måte som det går an å forholde seg til, legger han til.

På spørsmål om hva han tror hans egen oppvekst i misjonsmiljøet har gjort med inngangen til prosjektet, svarer han at det har gjort researchen enklere og at det har vært lettere å få tak i folk å snakke med.

– I tillegg har det gitt meg en umiddelbar forståelse for hva slags trosforestillinger som finnes, både kallstanken og den forkynnelsen de har vokst opp med.

Øystein Stene er bror til Endre Stene, som har varslet det han mener har vært en ødeleggende ledelseskultur i misjonsorganisasjonen. Også Øystein Stene har gått ut offentlig i saken, til forsvar for sin bror.

– Hvordan har dialogen med Misjonssambandet vært underveis?

– Jeg har intervjuet generalsekretær Gunnar Bråthen i siste episode av podkasten. Han er som NLM-folk flest, imøtekommende og hyggelig. Flere andre i organisasjonen har også bidratt. Dessverre har ikke saksbehandlerne av sakene som omtales latt seg intervjue.