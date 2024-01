Tar Päivi Räsänen-saken til høyesterett

Statsadvokaten anker saken mot Päivi Räsänen til finsk Høyesterett, etter at hun ble frifunnet i lagmannsretten i november.

Det melder den finske rikskringkasteren Yle fredag.

Räsänen er tiltalt for å ha brutt finsk straffelov i sin omtale av homofili og homofile. Hun er riksdagsrepresentant for Kristdemokraterna, og har tidligere vært både partileder og innenriksminister.

Hun har tidligere blitt frikjent både i tingretten og i lagmannsretten.

Dagen meldte saken først i Norge.

Tiltalt for uttalelser om homofile

I ankesaken i lagmannsretten hevdet aktor at Räsänens uttalelser generelt, og en samlivspamflett fra 2004 spesielt, hadde krenket homofiles menneskeverd og ført til intoleranse, forakt og hat mot homofile.

Der skriver Räsänen blant annet at det er vitenskapelig bevist at «homoseksualitet er en psykososial utviklingsforstyrrelse».

Räsänen sa i en pressekonferanse at hun ikke kjenner seg igjen i denne framstillingen. Framstillingen ble også bestridt av forsvarsadvokaten. Räsänen skal i rettssaken flere ganger ha sagt at hun ikke ser homofile som mindreverdige, eller at de ikke er skapt av Gud.

Frykter ikke Høyesterett

Saken har fått oppmerksomhet verden over, og Räsänen støttes blant annet av den konservative gruppen Alliance Defending Freedom (ADF).

Räsanen sier i en pressemelding fra ADF fredag at hun ikke frykter en høring i Høyesterett.

– Selv om jeg er fullt klar over at enhver rettssak innebærer risiko, vil en frifinnelse fra Høyesterett skape en enda sterkere presedens for alles rett til ytringsfrihet og religionsfrihet. Og hvis retten velger å oppheve de lavere domstolenes frifinnelser, er jeg klar til å forsvare ytringsfrihet og religionsfrihet helt til Den europeiske menneskerettsdomstolen, om nødvendig, sier Päivi Räsänen i pressemeldingen.