Forventer millionunderskudd i Misjonssambandet

Hovedstyret i Misjonssambandet har vedtatt et budsjett for 2024 med et underskudd på 7,8 millioner kroner.

Det melder organisasjonen i Utsyn.

Regnskapet for 2023 er ikke klart enda, men økonomileder Morten I. Pettersen opplyser til Utsyn at det går mot et underskudd på mellom seks og åtte millioner kroner i fjor, noe som er flere millioner bedre enn budsjettert.

NLM: Morten I. Pettersen er økonomileder i Misjonssambandet. (Hans Christian Bergsjø/nlm.no)

Selger eiendommer i utlandet

Budsjettet for 2024 forutsetter at organisasjonen må spare inn 8,5 millioner. Kuttene skal fordeles slik: tre millioner i feltene, tre millioner i regionene og 2,5 millioner på hovedkontoret.

Organisasjonen jobber for å unngå grep som oppsigelser eller ansettelsesstopp, men åpner for at enkelte stillinger vil bli stående vakante, opplyser økonomisjefen.

Det ferdige budsjettet skal leveres til hovedstyret i april eller juni.

Misjonssambandet har også budsjettert for å selge eiendommer i Bolivia og Kenya til 14 millioner i 2024. Dermed er den forventede avstanden mellom inntekter og utgifter enda større enn det budsjetterte underskuddet.

– Det gjør det nødvendig å snu alle steiner for å redusere kostnader. Og så har jeg et håp om at gavene skal bli noe høyere enn budsjettert, sier Pettersen til Utsyn.