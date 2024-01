– Den følger ikke grunnteksten ord for ord, men prøver å gjengi det Bibelen vil å formidle. Denne oversettelsen gir nytt lys og inspirasjon til å lese Bibelen, sier forlagssjef Svein Andersen i Hermon forlag om The Message-oversettelsen.

The Message-bibelen er i stor grad en parafrasering av grunnteksten for å oversette Bibelen til samtidens språk.

Torsdag ble den lansert på norsk på Pinsebevegelsens Led-konferanse i Lillestrøm.

– Ikke en studiebibel

The Message-bibelen ble først gitt ut på engelsk i 1993, og er oversatt av forfatter og pastor Eugene Peterson.

Siden den gang har den både blitt hyllet for å gjøre Bibelen tilgjengelig, men også kritisert for å bevege seg for langt bort fra grunnteksten.

– Den er oversatt fra engelsk, og ikke direkte fra grunnteksten. Er det da en troverdig oversettelse?

– Vi har hatt et team på tre teologer som sier at den er innenfor rammen av grunnteksten. Samtidig er dette ikke en studiebibel for den som vil vite akkurat hva grunnteksten sier. Men for den som lurer på hva Bibelen handler om, hva Jesus sa, og hvordan Paulus fremla troen for vanlige mennesker, så treffer den godt, sier Andersen.

Opplevelsen av å møte kjente vers i ny språkdrakt gjør at jeg stopper opp. — Ann-Kristin Iversen

Også i 2018 kom Hermon med en bibeloversettelse med et forenklet språk, kalt Hverdagsbibelen.

– Denne går lengre enn Hverdagsbibelen, som er en hverdagsliggjøring av bibelspråket. Eugene Peterson bruker et mer malerisk og direkte språk.

Ann-Kristin Iversen har deltatt i oversettelsesarbeidet som redaktør og oversetter. (Privat)

Vil gjøre Bibelen tilgjengelig

Ann-Kristin Iversen har vært med i oversettingsarbeidet som redaktør og oversetter. Hun beskriver oversettelsen som «fargerik og moderne».

– Opplevelsen av å møte kjente vers i ny språkdrakt gjør at jeg stopper opp og får nye tanker om versene, sier Iversen.

Hun forteller at den norske utgaven ligger språkmessig tett opptil den engelske originalutgaven.

– Det er viktig å understreke at dette ikke er direkte oversettelse der grunnteksten oversettes ord for ord. Hensikten og målet med The Message er å gjøre Bibelen, i denne omgang i Det nye testamentet, tilgjengelig i hverdagsspråk.