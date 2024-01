Stord kirke skrur opp temperaturen, og kan dermed åpne dørene igjen mandag 15. januar etter nesten to uker med stengte dører.

Det vedtok Stord kirkelige fellesråd onsdag kveld.

– Vi er glad for å ønske alle velkommen igjen, sier Dag Sele, leder for Stord kirkelige fellesråd

Kirken har vært stengt siden 3. januar, da fellesrådet innførte ekstraordinære sparetiltak som følger av kommunale kutt.

– Gjennom å vedta et svært stramt budsjett og presse reservene våre, har vi funnet en løsning som gjør at vi kan skru opp temperaturen fra mandag av, og inntil videre holde kirken åpen, forklarer han.

Han opplyser at fellesrådet vurdere sparetiltakene på nytt før sommeren.

Tør å tære på reservene

Kommunen har tidligere denne uken signalisert at de vil øke det kommunale rammetilskuddet igjen fra 2025, melder avisen Sunnhordland.

Det var avgjørende for beslutningen om å bruke oppsparte midler til å varme opp kirken. I tillegg gjør kirken enkelte andre kortsiktige kutt i innkjøp, opplyser Sele.

– Den politiske ledelsen har gitt en tydelig forsikring om at dette er et unntaksår, og at de vil løfte oss opp til korrigert nivå fra 2025. Det gjør at vi tør å tære på reservene. Men nå har vi ingenting å gå på til senere.

LEDER: Dag Sele er leder for Stord kirkelige fellesråd. (Privat)

Satte temperaturen til 11 grader

Det var 3. juledag at Stord kirke opplyste at de måtte stenge dørene for å spare penger.

Temperaturen i Stord kirke ble senket til 11 grader fra 3. januar, mens nabokirken Nysæter kirke ble senket til 18 grader.

Det betyr i praksis at Stord kirke ble stengt for publikum inntil videre. Gudstjenester, gravferder, dåp og vigsler ble flyttet til Nysæter kirke.

Stengningen har vakt sterke reaksjoner i lokalmiljøet i Sunnhordland.

Mener kirken er underfinansiert

Kommunens bevilget i år 1,3 millioner kroner til kirken sammenlignet med året før, og 2,1 millioner kroner mindre enn kirken ba om.

Fellesrådet opplyser at kuttet kommer etter flere år med kostnadskutt, og mener at kirken allerede i 2023 fikk to millioner mindre fra kommunen enn andre kommuner som er naturlig å sammenligne seg med.

– Kommunen har spart mye på oss tidligere, siden vi alltid har vært underfinansiert av kommunen, har kirkeverge Liv Kari Bru tidligere sagt til avisen Sunnhordland.

Tall fra SSB viser at Stord kommune er blant kommunene i landet som bevilger minst til kirken, ifølge NRK.

Ordføreren har på sin side vist til at kommunen er i en krevende økonomisk situasjon, og viser til at kommunen må spare nærmere 100 millioner kroner over de neste to årene.