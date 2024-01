Pave Frans ber om et universelt forbud mot surrogati, og betegner praksis som «en grov krenkelse av kvinnen og barnets verdighet» i en tale holdt i Vatikanet mandag.

– Et barn er alltid en gave, og skal aldri være grunnlag for en kommersiell kontrakt. Derfor uttrykker jeg mitt håp om at verdenssamfunnet vil gjøre en innsats for å forby denne praksisen, sa paven.

Surrogati innebærer at en kvinne bærer fram og føder et barn, som deretter overleveres til barnets juridiske og sosiale foreldre.

Utsagnet kom som en av flere oppfordringer om å verne om livet generelt.

– Veien til fred maner til respekt for livet, ethvert menneskelig liv. Det begynner fra det ufødte barnet i mors liv, som ikke kan undertrykkes eller omgjøres til et objekt for menneskehandel, sa pave Frans.

Surrogati er allerede forbudt i Italia, i likhet med store deler av Europa.

Går ut mot kjønnsteori

Pave Frans nevnte også kjønnsteori, som han mener er «ideologisk kolonisering», og «ekstremt farlig siden det utsletter forskjeller i forsøket på å gjøre alle like».

Paven har også tidligere uttrykt motstand mot kjønnsteori, som han mener utydeliggjør grensene mellom menn og kvinner.

Våpenhvile og tostatsløsning

Uttalelsene kom i pavens årlige nyttårstale til akkrediterte diplomater i Vatikanet. Deler av talen er gjengitt på norsk på katolsk.no.

Paven brukte også anledningen til å oppfordre til våpenhvile i Gaza.

– Til alle involverte parter vil jeg igjen be om en våpenhvile på alle fronter, inkludert Libanon, og en umiddelbar løslatelse av alle gisler i Gaza. Jeg ber om at det palestinske folk skal motta humanitær hjelp, og at sykehus, skoler og steder for tilbedelse vil bli beskyttet med alle nødvendige midler.

Han fortsatte så med å oppfordre verdenssamfunnet til å jobbe for en tostatsløsning i Midtøsten.

Vår verden er vitne til en økende mengde konflikter som langsomt forvandles det jeg ofte har kalt «en stykkevis tredje verdenskrig». — Pave Frans

«En stykkevis tredje verdenskrig»

Paven pekte også på konfliktene i blant annet Ukraina, Syria, Libanon, Myanmar, Armenia og Aserbaijan, Tigray og Sudan.

Han refererte til en radiotale fra pave Pius XII julen 1944, der paven uttrykte håp om begynnelsen på en ny æra preget av fornyelse.

– Omtrent 80 år senere ser det ut til at drivkraften for denne fornyelsen har avtatt, og vår verden er vitne til en økende mengde konflikter som langsomt forvandles til det jeg ofte har kalt «en stykkevis tredje verdenskrig», til en virkelig global konflikt.