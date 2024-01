Danby Choi skal besøke ‘Oslos vakreste kirker’: – Kanskje finner jeg Gud

Subjekt-redaktør Danby Choi skal sjekke ut «hovedstadens fineste kirker» i januar.

Det kommer som et resultat av at han avstår fra alkohol i januar, sier han i et innlegg på Facebook mandag.

– Jeg har hvit måned, og er derfor unormalt tilgjengelig i helgemorgenene, og det har jeg tenkt å bruke fornuftig ved å oppsøke kirken. Da har jeg bare noen helger på meg for å finne ut hvilke kirker jeg vil besøke, sier Choi til Vårt Land, og legger til:

– Kanskje Jesus til og med får meg på kroken for resten av året.

Choi er sjefredaktør for nyhetsnettstedet Subjekt, og har som kommentator markert seg som en kritiker av strømninger som kan kalles politisk korrekthet og kanselleringskultur på den politiske venstresiden.

Støttemedlem i kirken

Den første søndagen i januar besøkte han Uranienborg kirke. Hvilke andre kirker som står for tur, vet han enda ikke.

– Det finnes veldig mange fine kirker i Oslo, både moderne og klassiske kirker, sier Choi, og nevner blant annet Nordstrand, Bekkelaget, St. Olav, Gamle Aker og Trefoldighetskirken.

Jeg har hatt få frivillige besøk i norske kirker, og det har jeg tenkt å gjøre noe med — Danby Choi

Choi er selv oppvokst i en koreansk menighet på Bjerke.

– Hvordan er ditt forhold til Den norske kirke?

– Jeg har vært fast støttemedlem lenge, men har egentlig ikke noe forhold til Den norske kirke utover at jeg er vokst opp protestantisk, og at jeg stort sett har vært i Den norske kirke på julaften. Jeg har hatt få frivillige besøk i norske kirker, og det har jeg tenkt å gjøre noe med.

– Kanskje finner jeg Gud

Han mener kirken er en viktig del av norsk kultur.

– Ikke minst har vi brukt så store midler på å bygge disse fantastiske husene. Å ikke tillegge dem noen besøk mener jeg er ukultivert, sier Choi.

– Hva håper du å oppnå med kirkebesøkene?

Det er mange verdier jeg deler med kristne, og det er fint å høre det bli sagt på den måten som kristne har sagt det i mange år. Målet er å bli kjent med byen og kulturen.

– Kommer du til å fortsette å oppsøke kirker etter januar?

– Det kan fort hende. Min interesse for kristendom og kirker er ikke avgrenset til januar. Kanskje jeg til og med finner Gud.