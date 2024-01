Kritisk til Israelsmisjonens uttalelse – nå er den endret

I en uttalelse publisert i november skrev Den norske israelsmisjonen følgende:

«Palestinske flyktninger i Gaza må få humanitær hjelp og sikres mulighet til frihet og midlertidig opphold i land der de kan leve trygt og under verdige forhold.»

Prest Trond Bakkevig reagerer på formuleringen. I et intervju med Klassekampen viser han til at israelske ledere har tatt til orde for å flytte Gazas befolkning til arabiske naboland. Han mener Israelsmisjonens uttalelse kan oppfattes som en støtte å fordrive palestinere fra landområdet de hører til.

Har endret

Etter at Klassekampen tok kontakt, har Israelsmisjonens revidert uttalelsen. I den nye versjonen lyder setningen slik:

«Palestinske flyktninger i Gaza må få humanitær hjelp og sikres mulighet til frihet».

Jarle Råmunddal, generalsekretær i Israelsmisjonen, erkjenner at setningen kan oppfattes som en støtte til fordrivelse. Det var ikke hensikten, understreker han.

– Den var bare en måte å understreke det humanitære ansvar vi må ta for den sivile befolkningen på Gaza, sier Råmunddal.

Blir tema

Den norske israelsmisjonen har et formelt samarbeid med Den norske kirke (DNK). Nå vil uttalelsen bli tema på et møte Israelsmisjonen skal ha med DNK 26. januar, ifølge Klassekampen.