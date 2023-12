– Det er kanskje litt uverdig, medgir sokneprest Pål Bratbak.

At Jesus ble født i en stall, svøpt i en krybbe, kan virke som kummerlige kår for verdens frelser. Men i St. Svithun menighet i Stavanger er forholdene muligens verre.

Inne i sakristiet i den katolske kirken har Bratbak låst opp et lite skap denne fredagen. Der inne, i stummende mørke, ligger det nyfødte barnet flankert av fyrstikker, telys, bøker og en pulsklokke.

Den lille porselensdukken skal imidlertid snart få både ære og prakt – og det opptil flere ganger. I St. Svithun menighet feires hele 20 messer i løpet julaften og 1. juledag - ifølge soknepresten. To av gudstjenestene er i Egersund, resten i Stavanger. Det innebærer mye jobb, både for Jesusbarnet og for et stort kobbel av frivillige og ansatte.

INNELÅST: I et lite skap i sakristiet, oppbevares Jesusbarnet fram til julaften. (Caroline Teinum Gilje)

Stramt program

En utendørs oppslagstavle på den hvite kirkeveggen gir en pekepinn om det stramme programmet:

Fra klokken åtte på julaften starter de fire første messene, men ikke for å markere starten på julen. Årets julaften er nemlig helt spesiell, forteller Bratbak. 24. desember er også 4. søndag i advent, noe de feirer med de nevnte messene. På dette tidspunktet er kirken derfor pyntet i den liturgiske fargen lilla. Menighetens julekrybbe er tom.

Først klokken 15 markeres starten på julen.

Ved starten av hver julemesse – og de er det fem av på julaften – bæres det lille Jesusbarnet inn i kirkerommet i en høytidelig prosesjon. Der skal dukken bli lagt i en krybbe foran forsamlingen og innhylles med røkelse. Men hvilen blir ikke langvarig. Så snart messen er over fraktes barnet ut til neste pulje som skal feire messe.

– Først ved midnatt får Jesusbarnet bli liggende, så det blir jo ganske slitsomt for ham, sier Bratbak.

Dagen etter følger syv messer i Stavanger-kirken. På programmet står også tre messer 2. juledag.

FORBEREDELSER: Sokneprest Pål Bratbak forbereder seg til fredagens hverdagsmesse. (Caroline Teinum Gilje)

Besøkstallene går ned i julen

At til sammen 20 messer står på programmet i løpet av to dager, skyldes både antall medlemmer i menigheten, samt deres mange nasjonaliteter.

Da Bratbak for snart 20 år siden var i menighetspraksis i St. Svithun, talte Stavanger-menigheten 3.000 medlemmer. I dag er medlemstallet 14.700, forteller han.

Veksten skyldes hovedsakelig arbeidsinnvandring, ifølge soknepresten. Flere av innvandrerne som kommer til Norge for å arbeide, er nemlig katolikker. Også de øvrige katolske menighetene i Norge opplever derfor en medlemsvekst, ifølge Bratbak.

– Vi er både litt sjømannskirke for de som jobber her i perioder og kirke for de som bor her, forteller soknepresten.

Bare i St. Svithun har de 112 ulike nasjonaliteter representert i medlemsmassen. Polakker utgjør den største gruppen. Flere av messene er av den grunn på ulike språk. I julen er noen på norsk, mens andre er på vietnamesisk, engelsk, polsk, spansk, eritreisk, filippinsk og tamil.

– Jeg tror det er viktig at vi har messer på mange språk, for det er noe med å høre julesangene og høre juleevangeliet på språket man lærte som barn, sier Bratbak.

Til tross for at benkeradene kommer til å fylles opp i flere av messene, er ikke julen den høytiden som tiltrekker seg flest besøkende i St. Svithun, ifølge soknepresten.

– Vi opplever at besøkstallene går ned, for i julen reiser mange til hjemlandet sitt eller de reiser til andre steder i Norge hvor de har familie. Men vi tenker at vi blir desto viktigere for dem som er her og ikke har reist.

STATUE: En Maria-statue fra Flumeralis står på utsiden av St. Svithun kirke i Stavanger. Den har tidligere stått i en landsby menighet, Flamsk Brabant, litt utenfor Leuven og er fra 1827, ifølge menighetens nettside. (Caroline Teinum Gilje)

KREVENDE MESSER: – Det var et år jeg hadde to påskenattsmesser på rappen. Følelsesmessig er det helt umulig, sier sokneprest Pål Bratbak. (Caroline Teinum Gilje)

250 frivillige

Allerede i oktober startet planleggingen av maratonet av julens messer. Om lag 250 frivillige er i sving gjennom året. Mange av dem bidrar også i julen. I tillegg har menigheten rundt 100 ministranter, det vil si barn og unge som bistår presten under messene. Omtrent halvparten kommer til å bidra på julegudstjenesten, anslår Bratbak.

For menigheten er det avgjørende at frivillige kan bistå, ifølge Bratbak. De fleste er også selvdrevne.

– Forsangergruppene har for eksempel avtalt seg imellom hvilke messer de dekker.

Noe møte om liturgi har prestene aldri. Den står nemlig fast.

– Overraskende mye går av seg selv, sier han.

Selv skal han «bare» ha fire av messene i år, samtlige på norsk.

For menighetens Jesusbarn er det kanskje strevsomt å markere starten på julen flere ganger på én og samme dag. Soknepresten lever på sin side greit med både dobbelt- og trippelfeiringer.

– Da er en annen høytid langt mer krevende. Det var et år jeg hadde to påskenattsmesser på rappen. Følelsesmessig er det helt umulig. Du går fra å våke ved graven i mørket til å glede deg over oppstandelsen, for så å gå tilbake til graven og videre til en ny oppstandelse. Det er slitsomt, sier Bratbak.