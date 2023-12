Ordet «jøder» endres i Bibelen: – Ødeleggende for tilliten til den nye bibeloversettelsen

– Jeg tror alle slike ideologiske justeringer av teksten er ganske ødeleggende for tilliten til den nye bibeloversettelsen, sier Kjell Arild Pollestad.

Den tidligere dominikanerpateren er aktuell med en ny oversettelse av Bibelen til norsk. I dette arbeidet har han vært bevisst på å gjengi de greske og hebraiske bibeltekstene så ordrett som mulig, noe som blant annet har resultert i en bibel fri for kjønnsinkluderende språk, skrev Vårt Land tidligere i høst.

Bibelselskapet har ikke en like bokstavtro tilnærming i sin nye bibeloversettelse som utgis neste år. I den endrer de ordet «jøder» flere steder, skrev avisen Dagen tidligere denne uken.

De aktuelle endringene vil bli gjort i Johannesevangeliet. Ordet «jøder» erstattes med «de jødiske lederne» eller «mengden», alt ut fra hva som gir mening. Noen steder er det ingen endring, skriver avisen.

At Bibelselskapet legger inn slike endringer, har Pollestad liten sans for.

– Jeg tror dette er grunnleggende galt, sier han.

– De later som om de sitter med en innsikt i tekstens betydning bakenfor ordene, en slags «spesialinnsikt for spesialister», men dette er selvsagt en illusjon – for ikke å si det rene oppspinn.

---

Dette er saken

Det greske ordet Hoi Ioudaioi kan oversettes som både jøder og judeere.

kan oversettes som både og Særlig omtalen av jøder i Johannesevangeliet regnes for å ha gitt næring til antijødiske holdninger.

I Bibelselskapets nye bibelrevisjon «Bibel 2024» endrer de flere passasjer blant annet i Johannesevangeliet, slik at det står jødenes ledere i stedet for jøder.

---

Antisemittistiske holdninger

At Bibelselskapet flere steder endrer ordet «jøder» i oversettelsen som kommer ut i 2024, begrunner de med at ordet har «fått et ganske gjennomgående negativt preg».

Historisk sett har teksten blitt tatt til inntekt for antisemittiske holdninger, noe som blant annet preget kirken i middelalderen, skriver Dagen.

Til Vårt Land har seniorrådgiver i Bibelselskapet, Julian Kirkeby Lysvik, presisert at endringene ikke er et forsøk på å pynte på Bibelens tekster.

– Oversettelsen handler ikke om å endre meningsinnholdet, men å gjøre bakgrunnsinformasjonen eksplisitt for leseren i vår samtid, sa han til avisen på tirsdag.

Å endre ord for å gjøre bibeltekster forståelige for lesere, er imidlertid ikke bibeloversetteres oppgave, mener Pollestad. Slik han ser det kan de heller ikke ta hensyn til at tekster kan bli tatt til inntekt for antisemittiske eller kvinneundertrykkende holdninger.

– Når vi oversetter Bibelen er vi på hellig grunn. Vi må være ydmyke i forhold til teksten. Den kan uansett misbrukes i alle retninger, og det er skjedd til alle tider. Men det kan ikke oversetteren bry seg om. Oversetteren må skrive det som står og overlate til teologene og forkynnerne å utlegge teksten for dagens mennesker, sier han.

«Sønner» ble til «barn»

Opp gjennom årene har Bibelselskapet tatt flere grep for å tilpasse bibeltekstene til nåtiden, ifølge Pollestad. Allerede i 1930-oversettelsen ble det gjort flere «kjønnsinkluderende» grep.

– Når Paulus og Peter taler til menneskemengder, for eksempel i Apostlenes gjerninger, så innleder de talen med ordet ándres, som er det greske ordet for «menn». I 1930-oversettelsen er dette ordet strøket. Det samme ser vi i senere bibeloversettelser, forteller Pollestad.

I 1930-Bibelen er dessuten ordet «sønner» ofte blitt til «barn». I 2011-utgaven ble «brødre» til «søsken» – et ord som på vanlig norsk aldri brukes i tiltale, påpeker han.

– Det er et fremskritt at Bibelselskapet endelig har skjønt dette, og retter det til «brødre og søstre». Det klinger mindre kunstig, men er fremdeles rent oversetteretisk en tilsnikelse, sier Pollestad.

– Et forbigående fenomen

Pollestad har inntrykk av at stadig flere kristne er opptatt av at bibeloversettelser bør ligge så tett opp mot grunntekstene som mulig. Selv tror han oversettelses-grepene til Bibelselskapet er et forbigående fenomen.

– Jeg begriper ikke at man ikke fatter det i Bibelselskapet, for jeg tror det de driver med er i ferd med å bli ganske avleggs. Hvis det kommer en ny bibeloversettelse på 2040-tallet, så vil man trolig ha forlatt en slik strategi, for den fører oss bort fra det opprinnelige, sier han, og konstaterer at mange av de unge som i dag søker fotfeste i troen, er ute etter det mest autentiske på alle plan.

Julian Kirkeby Lysvik i Bibelselskapet er blitt forelagt uttalelsene til Pollestad, og kommenterer dem slik:

– Vi er helt enige med Pollestad at man må møte en hellig bok med stor ydmykhet, det er derfor vi gjør vår oversettelse sammen med de fremste bibelforskerne og skjønnlitterære forfatterne i landet, skriver han i en e-post til Vårt Land. – Vi er enige med Pollestad at man ikke skal gjøre ideologiske justeringer av bibelteksten, det driver vi heller ikke med.