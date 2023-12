Prestemangelen i Den norske kirke er stor, og går særlig hardt utover distriktene.

Likevel klarer kirka å holde julegudstjenestetilbudet oppe, viser en undersøkelse Vårt Land har gjort i alle landets prostier. Mange steder krever det imidlertid ei storstilt mobilisering.

I Froland menighet hadde de gitt opp håpet, etter å ha saumfart alt som var oppdrive av vikarer, pensjonister og kompetente lekfolk. Først da menigheten på mandag varsla om at julaftengudstjenesten måtte avlyses dukka redninga opp. Det var fengselsprestene Anders Rosland og Eivind Stie.

Stor oppslutning

Det var med tungt hjerte sokneprest Øystein Vaaje informerte om at den tradisjonsrike julaftengudstjenesten i Mykland kirke måtte avlyses. Årsaken: En rekke uheldige omstendigheter gjorde at menigheten verken hadde organist, kirketjener, klokker eller prest.

– Hadde vi bare mangla én funksjon skulle det gått, pandemien gjorde oss gode til å finne løsninger. Men nå ble det vanskelig, sier Vaaje.

Sogneprest i Froland, Øystein Vaaje

Avbudet gikk ikke upåaktet hen blant den julegudstjenestelojale lokalbefolkninga. Av bygdas 400 innbyggere anslår Vaaje at det pleier å komme oppunder 100 deltakere. Saken førte til oppslag i både Frolendingen, Agderposten og Fædrelandvennen.

Blant de som fikk med seg nyheten var Rosland og Stie, som er kollegaer i Froland fengsel. De syntes det var for ille at myklendingene skulle stå uten gudstjeneste på selveste julaften, og fant ut at de kunne svippe innom kirka på vei hjem fra julefeiringa i fengselet.

Lokalpressen har, passende nok, skrevet at de to prestene «redder jula». Men det er en påstand Stie er opptatt av å moderere:

– Det er ikke vi som redder jula – det er det jo noen helt andre som gjør. Men vi får bære budskapet og lyset med oss til Mykland, og det kjennes meningsfullt.

Høsten er stor …

Vaaje forteller at både han og lokalbefolkninga er letta for at løsninga dukka opp i tolvte time. Samtidig sier han at saken illustrerer at prestemangelen gjør seg gjeldende over alt.

– Det bør sette i gang en debatt om leke gudstjenesteledere. I gamle dager kunne man oftere få hjelp av teologistudenter som var hjemme, men det blir jo stadig færre å ta av.

Å legge julegudstjenesten til første eller andre juledag, som mange steder er et avbøtende tiltak, har soknepresten begrensa tro på:

– Folket vil i kirka på julaften, de kommer ikke første juledag. Det hjelper lite å sette opp gudstjenesten andre dager, eller andre steder. Kirka må møte folket der de er.

… Men arbeiderne få

Vårt Land har spurt landets 93 geografiske prostier om hvor mange gudstjenester og gudstjenestesteder de planlegger å rekke over på julaften, sammenligna med i fjor.

56 av prostiene har svart, og tendensen er at de fleste planlegger for like mange gudstjenester som i fjor. Kun tre av prostiene oppgir at de ser seg nødt til å kutte i antall tjenestesteder.

Mange melder imidlertid at det er krevende å holde tilbudet oppe, og at det krever stor oppofrelse fra de ansatte. De har ofte mange tjenestesteder og en lang reisedag å se fram til. Mange steder kaller de også inn det som kan mønstres av pensjonister, studenter og flinke lekfolk.

Stolte proster

– Det er med stor takknemlighet til alle kirkas ansatte og frivillige for deres store innsats for lokalkirka en prost kan gå inn i julehøytiden med relativt lave skuldre og julefred i sikte, skriver Thomas Tinglum i Sør-Østerdal til Vårt Land.

Også Lofoten-prost Kristine Sandmæl virker både letta og stolt over å kunne holde gudstjenestetilbudet oppe:

– Alle får i år, etter stor innsats fra kirkevergene for å finne organister og kirketjenere til alle sammen, svarer hun.

Flere steder har de også diskutert å kutte antallet, men endt med at de ikke vil gjøre det. Eksempelvis i Fosen:

– Vi må jo ikke kutte ut gudstjenester på den dagen det er lettest å få folk til kirka! skriver prost Steinar Leirvik.

Stabil krise

– Dette stemmer overens med vårt inntrykk, at kirkas ansatte viser svært stor vilje til å holde så mange julegudstjenester som mulig, sier Jan Christian Kielland, avdelingsdirektør for kirkefag og økumenikk i Kirkerådet.

Han er åpen om at underskuddet på ansatte er påtakelig i mange av landets menigheter. Kielland sier at det først kommer oppdaterte tall på prestemangelen 1. januar, men at det ved inngangen til året var om lag 100 ubesatte prestestillinger i Den norske kirke. I snitt tilsvarer det mer enn éi stilling i hvert prosti.

Jan Christian Kielland

– Tallet har holdt seg stabilt de siste åra. Som følge av den nye ordninga med «prest under utdanning» kan det også hende at tallet har gått ned noe i år.

Samtidig brygger Den norske kirke på en pensjonsbombe: Fortsatt er én av tre prester over 60 år, og ifølge VID vitenskapelige høgskole vil rundt 400 prester gå av med pensjon de neste ti årene.

Kielland sier at det ikke finnes noen nasjonale tall på hvorvidt prestemangelen sliter på de ansatte. Men fra grasrota hører han om at ubesatte stillinger endrer hverdagen til de ansatte. De må bruke mer tid på gudstjenester og kirkelige handlinger.

– Det er det viktig å følge med på om dette fører til økt slitasje. Derfor tenker jeg det er viktig og nødvendig å ha en samtale, som også har blitt løfta i Vårt Land tidligere, om hva en prest skal gjøre.

Ingen store kuttplaner

– Når det gjelder jula så vet vi at mange vil på julegudstjenester, og inntrykket er at de som jobber i kirka opplever det som meningsfylt å bidra til en gudstjeneste som betyr mye og trekker mange.

– Men på sikt, vil Den norske kirke bli nødt til å kutte i antall julaftengudstjenester?

– Det har vi ingen grunn til å slå fast, all den tid antall vakante stillinger holder seg stabilt.

Avslutningsvis er Kielland opptatt av at det er viktig at kirka tar vare på de som nå strekker seg langt for å få julekabalen til å gå opp.

– Kirkerådet er dypt takknemlig for alle ansatte som gjør en ekstra innsats nå i jula.

Neste gang foreslår jeg at Vårt Land ringer ned til Kirkens hus og spør om ikke noen der kan reise ut og holde noen julegudstjenester. — Eivind Stie, fengselsprest i Froland fengsel

Elgitar erstatter orgel

Tilbake i Mykland har de imidlertid ikke fått tak i organist eller klokker.

Løsninga blir at Rosland tar med seg elgitaren sin, mens Stie står for liturgien. Sokneprest Vaaje har tro på at myklendingene er i trygge hender:

– Jula ringes ikke inn i år. Men selv om det ikke blir klokkeklang så kommer dette til å bli veldig fint, det er jeg helt sikker på.

Til sist kommer Stie med et lite stikk til kirkas ledelse:

– Altfor mye av kirkas ressurser går til byråkratiet. Faktum er at vi har fått ei kirke som ikke klarer å holde gudstjenester fordi altfor mye går til toppen. Neste gang foreslår jeg at Vårt Land ringer ned til Kirkens hus, og spør om ikke de kan reise ut og holde noen julegudstjenester.

Her kuttes det

Åtte prostier svarer at planlegger å kutte i antallet gudstjenester. I fem av dem oppgis prestemangel som årsaken.

Utenom vanlige rotasjonsordninger, svarer tre av prostiene at det vil feires i færre kirker.

Det gjelder Indre Romsdal og Namdal, som må kutte gudstjenesten ett sted, samt Nord-Helgeland som ser seg nødt til å kutte to. Årsaken oppgis å være prestemangel og manglende båttransport.

