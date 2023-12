Professor om at Samfundet mister støtte: – Staten er ute å kjøre

Torsdag ble det klart at Menigheten Samfundet mister statsstøtta, etter at Statsforvalteren i Agder har konkludert med at trossamfunnet bryter trossamfunnsloven.

Dag Øistein Endsjø er professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og har gitt ut bok om forholdet mellom religion og menneskerettigheter.

Han har tidligere fulgt saken mot Jehovas vitner, hvor han har vært sterkt kritisk til Statsforvalterens vedtak om å frata organisasjonen statsstøtte og registrering som trossamfunn.

– To trossamfunn har nå blitt fratatt statstilskuddet på relativt kort tid, med begrunnelse i at de utøver sosial kontroll. Varsler dette et holdningsskifte hos myndighetene?

– Det er helt klart at regjeringa strammer inn i begge ender. Både hva som skal til for å få statstilskudd, og hvor lett det er å miste den, svarer Endsjø.

Han mener at praksisen og det norske lovverket «virker å være på kant med gjeldende menneskerettslig praksis».

Jeg håper at både denne saken og sakene mot Vegansamfunnet og Jehovas vitner blir tatt opp til ei samla vurdering i Menneskerettighetsdomstolen. Så blir det rydda opp i dette rotet — Dag Øistein Endsjø

Håper på rettssak

Endsjø sier at statens vilkår og praksis ikke holder mål i henhold til det menneskerettslige kravet om saklig forskjellsbehandling. Derfor tror han at staten ville tapt sakene dersom de kom opp for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Han forklarer at det ikke er en menneskerettighet å være medlem av et trossamfunn. Så lenge folk står fri til å melde seg ut er det heller ikke et menneskerettighetsbrudd å kreve at medlemmer tar avstand fra andre, så lenge det begrunnes i trossamfunnets religiøse overbevisning.

– Det staten kunne gjort, var bare å gi støtte til trossamfunnene som forholder seg til hvordan menneskerettighetenes beskyttelse av privatliv og ikke-diskriminering er i samfunnet for øvrig. Men da ville det ikke vært så mange igjen.

Det staten derimot ikke kan gjøre, sier Endsjø, er å vilkårlig plukke og velge hvilke punkter de ønsker at trossamfunnene skal følge.

– Norske myndigheter er dessverre langt ute å kjøre. Jeg håper at både denne saken og sakene mot Vegansamfunnet og Jehovas vitner blir tatt opp til ei samla vurdering i Menneskerettighetsdomstolen. Så blir det rydda opp i dette rotet.