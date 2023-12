– Landsloven ble ikke til ved kongelig diktat, men gjennom kompromiss der også de uten makt ble hørt.

Det forteller Jørn Øyrehagen Sunde i en ny episode av podkasten Dokka, med Vårt Lands Åste Dokka. Sunde er jurist og professor i rettshistorie ved Universitetet i Oslo. Han er aktuell med boka Kongen, lova og landet, som handler om Magnus Lagabøte og loven han mer enn noe annet blir husket for å ha skapt.

Det at landsloven ble til som et kompromiss alle kunne godta var er avgjørende for at loven kunne leve i hele 400 år, mener Sunde.

– Kongen ga opp noe av sin makt, for at loven skulle bli brukt. Det bidro til at Norge ble et lovland, og til at folk fikk et eiendomsforhold til loven, som lever videre i dag, mener Sunde.

Hør episoden her:

Denne Magnus

Magnus Lagabøte var ikke egentlig tiltenkt rollen som konge. Men da storebroren Håkon døde, falt det seg slik at Magnus ble konge i 1254.

– Egentlig tror jeg ikke Magnus Lagabøte hadde peiling da han ble konge, 19 år gammel. Han var sykelig, og man trodde kanskje ikke at han skulle vokse opp, forteller Sunde i podkasten.

En nøkkel for å forstå ham, er hans nære relasjon med fransiskanermunkene i Bergen. For siden Magnus ikke var tiltenkt rollen som konge, og kanskje fordi har trengte hjelp som sykelig, fikk han ikke sin utdannelse ved hoffet på Håkonshall, men hos munkene som holdt til lenger øst i byen.

– Dette er tiggermunkene, barfot-munkene, de som bor og jobber blant de fattige og elendige. Og der må han ha vært, i Bergens slum. Vi vet ikke om Magnus bodde der, men vi vet at de hadde en sterk relasjon, og han ble senere gravlagt der. Og dette må ha gitt ham erfaringer som skulle prege lovarbeidet hans, sier Sunde.

Guds vilje i lovverket

Det er ikke Lagabøte som gjør Norge til et rettssamfunn, for vikingene hadde regler om alt mellom himmel og jord. Men disse var aldri riksdekkende, og det var et problem for en konge som vil drive helhetlig politikk. Så Lagabøte ville få på plass helhetlig lov, skapt fra et tanke om hva som er Guds vilje.

To av tingene som framstår nyskapende med loven, er hvordan den pålegger samfunnet et ansvar for de fattige, og at den slår fast at kvinner har rett til å disponere eiendom og gifte seg med den de vil.

Jørn Øyrehagen Sunde mener likevel det aller største avtrykket fra loven, er selve prosessen – at den ble til gjennom en rekke kompromisser mellom mektige og mindre mektige grupper. Etter å ha brukt store ressurser på å lage loven, sier Magnus at den ikke skal brukes hvis det er åpenbart at den gir et urettferdig resultat.

– Det er fordi loven skal realisere Guds vilje, og Guds natur er rettferdighet. Så om resultatet blir urimelig, er det oppstått en feil et sted, som må rettes opp.

Hør podkasten Dokka her: