Børge Hatch Fure trillar den vesle vogna framfor seg ut av fødestova. Han har akkurat blitt far. Han helsar på ein annan pappa.

Hadde ting berre vore litt annleis kunne dei smilt til kvarandre og tenkt på alle tinga dei hadde til felles. Men det som fyller heile verda til Børge er forskjellane mellom dei.

For i motsetning til vesle Tiril som ligg i kjølesenga Børge trillar på, er barnet til den andre pappaen i live.

Nedsnødd

Det fell store snøfnugg tett i tett over bustadområdet i Fauske, som ligg fem og ei halv mil innover fjordane frå Bodø.

Med hjelp av gode naboar med snøskuffer greier både Vårt Lands utsende og fleire andre bilar med nød og neppe å koma seg fram i den djupe snøen.

Årets fyrste skikkelege snøfall med omtrent ein halvmeter snø på eitt døgn har overvelda brøytemannskapet. Men i motsetnad til når det skjer lengre sør ser folk flest ut til å ta det med stoisk ro.

– Me har gjesterom om det blir for ille og brøytebilen ikkje kjem, forsikrar Børge.

Han og kona Tine har budd her i litt over to år.

Inne er det varmt, og vesle Ingrid på snart eitt år krabbar ivrig rundt.

Ingrid fyller eitt år i slutten av januar. (Marit Mjølsneset)

Ringte prosten etter éin månad i jobben

Tine har bakgrunn frå metodistkyrkja i Larvik, men fann etter kvart sin plass i Den norske kyrkja (DNK).

Børge møtte ho for fyrste gong på Ungdommens kyrkjemøte i 2014.

I dag jobbar begge som sokneprestar i nærområdet, Tine i Fauske, og Børge i Saltdal.

Då Tine fekk sin fyrste jobb som nyutdanna prest i 2021 rakk ho å jobbe i ein månad før ho måtte ringe prosten og fortelje at ho var gravid.

– Det skjedde litt raskare enn me trudde, seier ho med ein liten latter.

– Men det var meininga, forsikrar Børge frå sidelinja.

– Me prestar er gode til å halde på hemmelegheiter

Dei var klare for å stifte familie, og Tine hugsar godt kor overraska ho blei over den positive graviditetstesten.

Det var dessutan ei strek i rekninga at ho gjekk rundt og var kvalm i store delar av nedpakkinga av ein svær prestegard for å flytte inn i huset dei no bur i.

Den uskrivne regelen er å vente i tolv veker før ein fortel folk om graviditeten, fordi 97 av 100 spontanabortar skjer i løpet av dei fyrste tolv vekene av svangerskapet, ifylgje Helsenorge.

Men det unge ekteparet tenkte at det ville vore ei triveleg julegåve å fortelje foreldra på begge side at dei skal bli besteforeldre for fyrste gong.

Så dei ventar til julaftan. Då er Tine alt 17 veker på veg.

Magen har byrja å vise, men tjukke vinterklede skjuler det.

– Me prestar er gode til å halde på hemmelegheiter, meiner Børge.

– Ja, er me eigentleg det? Eg ville eigentleg fortelje det med ein gong, hugsar Tine.

Ser for seg det verste

Dei gler seg til å bli foreldre, men alt frå tidleg i graviditeten uroar Tine seg. På svangerskapskontroll i veke 12 fortel ho jordmor om at ho ser for seg at dei skal stå med ei lita, kvit kiste.

– Eg visste alt då at me ikkje kom til å få med oss eit levande barn heim. Det var veldig spesielt, men eg sa til jordmor i vår fyrste samtale at eg ikkje trudde det her kom til å gå, seier Tine.

På stoveveggen heng illustrasjonar i full skala av storleiken på Tiril og Ingrid då dei blei født. (Marit Mjølsneset)

– No er ikkje du kjent for å vera ein optimist, kjem det frå mannen som prøvar å halde ei energisk Ingrid oppteken med ulike leiker.

– Nei, eg førebudde meg på det verste.

Det er ingenting medisinsk som indikerer at noko er gale, men Tine har mykje vondt.

Det nye året kjem, og få dagar inn i det skal Tine på den fyrste ultralyden. Alt står bra til med barnet, men på sjukehuset ser dei teikn på ein svak livmorhals.

Livmorhalsen skal eigentleg opne seg fyrst ved rier, men ved livmorhalssvikt er han for svak til å halde fosteret og fostervatnet inne i livmora heile svangerskapet.

Tine får beskjed om å koma tilbake om to veker.

Ringer ambulansen

Der ventar dårlege nyhende. Situasjonen er forverra, og det blir bestemt at ein skal prøve å sy inn eit band rundt livmorhalsen for å hindre at den opnar seg meir.

– Då eg vakna frå narkosen fekk eg beskjed om at dei ikkje kunne gjennomføre det, sidan dei var redde for å sprekke fosterhinna.

Legane kan ikkje gjera noko meir for Tine og barnet i magen. Ho får beskjed om å reise heim.

– Dei sa at det kunne gå begge vegar. Men eg såg på dei at dette ikkje lova godt.

No er ho i veke 21 i svangerskapet. Skjer det noko før veke 23 er det ikkje noko legane kan gjera, og fødselen må gå sin gang. Det er nemleg grensa for når ein byrjar å prøve å redde barn i norsk helsevesen.

Kvar dag er livsviktig for utviklinga til det vesle, nye livet i magen til Tine. Ho blir sendt heim på ein laurdag.

Natt til fredag kjem riene.

Børge ringjer ambulansen. Tine ligg på golvet i gangen og skrik i smerter.

Tankane som fyller hovudet hennar er minst like smertefulle som det fysiske ho går gjennom:

– Dette går ikkje. No er det over.

Forvaltar av håp

– Me visste at når riene kom så var håpet ute.

Børge har lagt Ingrid i barnevogna og med vante rørsler ruggar han henne med den eine handa, medan han drikk kaffi med den andre.

Børge sat framme med ambulansesjåføren på veg til Bodø sjukehus den vinterdagen for snart to år sidan. Saman snakka dei om at prestar er forvaltarar av håp.

– Men no var der ikkje noko håp. Det var sløkt, og det var ingenting å gjera med det. Det var ei så tom kjensle.

På det tidspunktet var ikkje Børge lei seg. Berre tom.

– Tiril var ikkje ein liten klump, slik nokon trur. Ho var eit heilt, lite menneske, seier Tine. (Privat)

Ringer gravferdsbyrået som pårørande, ikkje prest

Tiril vog 370 gram og var 25 cm lang då ho blei født.

– Det var ikkje noko liv når ho kom ut. Hadde ho overlevd fødselen måtte me berre stått og sett på at ho kjempa for livet, utan å kunne gjera noko for ho. Det er me takksame for at me fekk sleppe.

Tine let ein lokk av det mørke, tykke håret, gli mellom fingrane.

For henne var det heilt naturleg at dei skulle ha gravferd for Tiril.

Det å ringe gravferdsbyrået blei noko av det mest spesielle for Børge. Han kjenner gravferdskonsulenten han snakka med godt gjennom arbeidet som prest, så då ho såg at det var han som ringte svarte ho muntert, «Kva kan eg hjelpe deg med i dag, Børge?».

– Eg måtte forklare at «eg ringjer dessverre ikkje som prest i dag. Eg ringjer som pårørande».

For Tine var det heilt sjølvsagt at dei skulle ha gravferd for dottera Tiril. (Privat)

– Det var fyrste gongen eg skjøna det slik skikkeleg.

Det blei verkeleg på ein annan måte enn då dei ringte familien og fortalde det.

– Eg kjenner på det no også, nesten unnskylder han seg då stemma byrjar å dirre litt.

Veslesyster Ingrid har sovna og Børge trillar henne ut i gangen.

– Kan du ikkje berre vera ein sørgjande pappa?

Eit tjuetals menneske sa farvel til Tiril i sjukehuskapellet nokre dagar seinare.

Tine og Børge merka blikka då dei bar den bittevesle kvite kista gjennom venterommet på gynekologisk avdeling, der gravide sat og venta på tur for ultralyd.

– Ei som stod i heisen saman med oss snudde seg fysisk vekk. Det var ei spesiell oppleving, fortel Tine, som forstår at det er vanskeleg å vita korleis ein skal forhalde seg til ein slik situasjon.

Også i seinare tid har dei kjent på at folk ikkje alltid forstår.

– Nokon ser ikkje ut til å sjå forskjellen på dette og ein spontanabort i veke sju. Tiril var ikkje ein liten klump, slik nokon trur. Ho var eit heilt, lite menneske.

Børge reiser seg og hentar ein minneboks dei fekk av sjukehuset. På eit kort er det to bitte små fotavtrykk og eit handavtrykk.

I boksen dei fekk på sjukehuset har Tine og Børge samla ei rekkje minne etter Tiril. (Marit Mjølsneset)

Her har dei også lagt programmet frå gravferda.

Medan Tine kjente seg heilt handlingslamma i dagane etter Tiril døydde, gjekk Børge heilt inn i oppgåva med å finne bøner og salmar til gravferda.

Han orka ikkje tanken på å sitje i dottera si gravferd og ynskje at seremonien var annleis.

– Du gjekk nesten litt inn i presterolla. Eg veit ikkje kor mange gonger eg bad deg la sjukehuspresten gjera jobben sin.

«Kan du ikkje berre vera ein sørgjande pappa», hugsar Tine at ho bad Børge om. Men han klara ikkje å la vera. Å heile tida ha ei oppgåve gav ei kjensle av kontroll for den nybakte faren.

Rasande på Gud

For Tine var det andre tankar som kom i fokus. Eit heftig raseri mot Gud gjorde tanken på å finne salmar og bibeltekstar absurd.

– Eg var så sinna på Gud. Eg tenkte at dette var han skuld i. Han tok frå meg Tiril og han var ikkje der for meg når eg trong han.

I tida etterpå slit Tine med tanken på å skulle jobbe som prest.

– Når du står i ei slik livskrise så forstår ein kor mykje som står på spel. Jobben som prest er basert på trua, så når trua byrjar å rakne er det så mykje meir som raknar. Eg byrja å tenkje: Går dei seks åra på teologistudiet rett i dass no?

Tine blir avbroten av ei vaken Ingrid som vil opp frå vogna. Inn kjem ein smørblid eittåring som går i gang med å dele raust av klementinbåtane ho får av far sin.

Viss eg ikkje kan tru på at det er ein himmel så veit eg ikkje kor Tiril er. Eg vil tru at ho er på ein trygg stad. — Tine Fure

Stilte ultimatum til Gud

Det går berre 2-3 månadar før Tine er gravid på nytt. Ho tek ein alvorsprat med Gud. Ho er klinkande klar: «Går det ikkje bra denne gongen vil eg ikkje tru på deg lenger. Då kan du komma deg ut av livet mitt».

– Trur du at du hadde mista trua dersom det ikkje gjekk bra med Ingrid?

– Ja. Eg har tenkt mykje på korleis eg kan vera prest. Det å skulle stå på ei gudsteneste å takke...

Ho dreg litt på orda. Tek seg ei tenkjepause:

– Eg har eigentleg berre lyst til å klaga.

Men Ingrid er sprell levande og sunn, der ho stadig kjem med små utbrot og distraherer alle i nærleiken. Mest med smil, andre gonger med sutring.

Det verste sprøsmålet Børge kan få er «kor mange barn har de?». Tine prøvar alltid å seie at dei har to, men at det fyrste barnet døydde. Men det er ikkje alltid ho orkar. (Marit Mjølsneset)

Treng å tru på himmelen

Tanken på kor Tiril er no, har gjort at Tine tviheld i trua på ein kjærleg Gud.

– Viss eg ikkje kan tru på at det er ein himmel så veit eg ikkje kor Tiril er. Eg vil tru at ho er på ein trygg stad.

Tine står framleis i ein trusprosess, men sakte, men sikkert har ein tanke om ein god Gud som toler at ein kjem til han med alt ein ber på, tvunge seg fram.

Å vera prest i gravferder har vore krevjande. Ho har stått i sakristiet før gudstenesta og grått. Ho kan kjenne at ho får så mykje adrenalin at kroppen ristar.

Særskilt vondt er det når nokon har same salmar som dei bruka i Tiril si gravferd.

Eg var så sinna på Gud. Eg tenkte at dette var han skuld i. Han tok frå meg Tiril og han var ikkje der for meg når eg trong han. — Tine Fure

– Kyrkja er ikkje berre pomp og prakt

Tine kjente på god støtte frå biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes i tida etter dei mista Tiril. Det blei viktig.

Ho har valt å halde fram som prest, ein jobb ho eigentleg er veldig glad i. Ho prøvar å vera raus med seg sjølv. Gje det tid.

– Eg er framleis i ein sorgprosess, og den sorga må eg lære meg å leve med.

Tiril blei gravlagt med hjartet som manglar frå nykkelringen. (Marit Mjølsneset)

Erfaringa med å vera pårørande tek dei begge med seg vidare i jobben som prest.

Også Børge kjenner at opplevinga han ber på har påverka trua. Forholdet til Gud kjennest meir abstrakt enn før.

– Men mitt forhold til Gud har i større grad enn for Tine vore prega av at det å tru er å velje å ha tillit til noko. Det har kanskje gjort at eg har ein mindre trong til eit ordentleg oppgjer, reflekterer Børge.

For Tine blir det viktig å bruke dei vonde erfaringane til å vise andre at det er rom for heile menneske og ulike livshistorier i kyrkja.

– Eg trur det er viktig at eg som prest er open og ærleg om mitt liv og om tru og tvil. Slik kan folk kjenne seg att og sjå at det å koma til kyrkja ikkje berre er pomp og prakt. At her tørr ein å kjenne på det sårbare samstundes som ein kjenner på glede.

Snakka om tapet for fyrste gong på femti år

Ekteparet Fure har delt historia sin i media før. Dei har fått tallause tilbakemeldingar.

Ingrid på grava til storestyster Tiril. (Privat )

Børge fekk ein telefon frå eit ektepar som ikkje hadde snakka om barnet dei mista på femti år.

– At dei sit rundt frukostbordet og les den artikkelen, og at det blir deira fyrste høve til å prate om det som skjedde for femti år sidan... Det er jau eigentleg heilt fantastisk. Samstundes som det er veldig trist.

At det vonde som har skjedd dei kan bidra til opne, ærlege samtaler om noko som for mange er eit tabu gjer godt.

– Me håpar det kan vera til hjelp for nokon.

Livet til Børge, Tine og Ingrid går vidare. Og sjølv om Tiril ikkje er der blant dei lenger vil ho alltid vera ein del av familien Fure.