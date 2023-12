Teologistudent Erlend Fauskanger (23) lyser velsigninga over forsamlinga i Fjell kyrkje kvar han har jobba som ferievikar sida sommaren 2022.

Etter eit år på Bibelskulen i Grimstad fann han ut at han ville studere teologi, men var lenge usikker på om han ynskja å verte ordinert som prest.

I mars 2023 vann Matilde Solsvik prisen som Årets Nykommar for prosjektet Min båt er så liten. (Matilde Solsvik)

Det er han ikkje åleine om, det er færre og færre som vel dette yrket i dag.

Gjennom vikartenesta i Den Norske Kyrkja, har han funne ut at han ynskjer å verte prest.

Fauskanger ser på prestemangelen som ei stor utfordring.

«Eg ynskjer jo at det skal vere prestar i alle kyrkjene i Noreg», seier han og legg til at han er positiv til den erfaringsbaserte masteren på MF.

«Eg synast dette er eit godt tiltak for å utdanne fleire prestar», seier han.

Når han først starta å studere teologi, tenkte han at han ikkje trong noko kall.

«Eg har alltid tenkt at kall må vere noko stort og konkret. At Gud måtte kalle meg spesifikt til noko», seier han, men legg til at han no ser at det er mange små ting som har kalla han til prestetenesta.

Min båt er så liten

Matilde Solsvik er ein 23 år gamal norsk fotojournalist og dokumentarfotograf frå Øygarden, utanfor Bergen. Matilde Solsvik er utdanna ved Bilder Nordic School of Photography i Oslo og har jobba i Vårt Land, men er no nynorskpraktikant i NRK i Førde.

I mars 2023 vann Matilde Solsvik to prisar under Årets Bilde-utdelinga. Ho vann prisen som Årets Nykommar for prosjektet Min båt er så liten og første plass i Åpen Klasse for prosjektet Bobla, kvar ho utforska sitt forhold til sine eigne besteforeldre og møtet mellom den yngre og den eldre generasjonen. I prosjekta hennar utforskar ho tema som religion, kultur og identitet.

