Søndagsskolen sier opp ansatte – kutter 1 av 3 stillinger

– Vi håpet lenge å unngå oppsigelser, men nå ble det uunngåelig. Dette har vært en smertefull prosess fordi den handler om våre ansatte, om mennesker som betyr mye både for organisasjonen, våre samarbeidspartnere og frivillige rundt om i landet, Gøran Byberg, generalsekretær i Søndagsskolen Norge i en pressemelding.

Endringene bunner i røde tall, og Byberg sier pilene har pekt nedover en stund, og at de i et par år har sett at det har vært nødvendig med nedskjæringer:

– Nedgang i givertjeneste og lokal frivillighet har berørt mange kristne organisasjoner de siste årene, dessverre også oss.

Færre kjøpere

Byberg sier til Vårt Land at organisasjonen fikk et skudd for baugen under pandemien, og at aktiviteten dessverre aldri kom tilbake til nivået den lå på før korona.

Færre kjøper opplegget til Søndagsskolen. Byberg har lagt merke til at nedgangen følger kurven i medlemstallene til Den norske kirke.

– I tillegg er alt av materiell dyrere å produsere. Vi har også sett oss nødt til å bli mer og mer digitale, noe som er ganske dyrt.

Søndagsskolen Norge

Søndagsskolen Norge ble stiftet i 1889 og består i dag av

850 søndagsskoler og barnegrupper



3500 frivillige ledere



20 000 medlemmer

Gøran Byberg KUTTER: Nedgang i salg og økning av utgifter er to av årsakene til nedmbemanningen i Søndagsskolen Norge. (Erlend Berge)

Merker konkurranse

Det finnes flere som tilbyr trosopplæringsmateriale til kirker. Organisasjonen Awana Norge er en av dem. De blir driftet av Indremisjonsforbundet og ImF Ung.

– Merker dere økt konkurranse fra andre søndagsskoletilbud, slik som for eksempel Awana?

– Det har vi ikke tall på, men det er en merkbar ting på Vest- og Sørlandet. Vi har Ikke merket det i Den norske kirke, men i en del av frikirkeligheten, sier Byberg.

Han forteller at også flere har flere søndagsskoleopplegg parallelt.

Giverinntektene til organisasjonen har også gått litt nedover, selv om kurven her ikke er like bratt som inntektstapet, forteller generalsekretæren.

– Men her også må vi gjøre noe fort og gale, for vi ser en tendens vi ikke liker.

Gøran Byberg GENERALSEKRETÆR: Gøran Byberg har ledet nedbemanningsprosessen i Søndagsskolen Norge. (Erlend Berge)

– Viktigere enn noen gang

Nå blir 9,5 av i alt 30,7 årsverk kuttet, og Byberg opplyser at organisasjonen har inngått sluttavtaler med alle som har måtte gå.

– Det er jeg veldig takknemlig for. Det sier mye om våre ansatte. Det er en intern forståelse for prosessen, selv om den er vond, sier Byberg i pressemeldingen.

Til Vårt Land forteller han at det er 12 personer har mistet jobben sin, og 26 personer blir igjen. Det var i fjor høst innså han at man måtte gå til dette skrittet.

– Hva har dere gjort for å unngå oppsigelser?

– Etter at vi så at pilene pekte nedover har vi gjort mange ting. Blant annet har vi prøvd å bli mer effektive ved å digitalisere og samhandle på nye måter. Men når vi hadde snudd mange nok steiner forstod vi at vi ikke kunne unngå nedbemanning, sier Byberg.

Fornyet tro

Gøran Byberg SØNDAGSSKOLENS VISJON: «Sammen inviterer vi alle barn inn i bibelfortellingene». (Erlend Berge)

På nyåret begynner arbeidet med å skape en ny struktur. Arbeidsoppgaver og strategier skal spisses, og frivillighetsrådgiverne, som jobber ut mot menigheter og

frivillige, kobles tettere sammen med fagstillingene på hovedkontoret, står det i pressemeldingen.

– Det vil gjøre arbeidet mer målrettet og dynamisk, og gi mer kompetansedeling. Det vil komme både ansatte, frivillige og givere til gode, sier Byberg.

Generalsekretæren har gjennom prosessen fått fornyet tro på fremtiden og Søndagsskolen Norges samfunnsoppdrag.

– Trygge felleskap hvor barn, unge og familier møter tro, undring og inkludering er viktigere enn noen gang. Mange steder er dette en mangelvare. Vi skal fremdeles være tilgjengelige i hele landet for å starte og styrke grupper og frivilligheten, sier Byberg.