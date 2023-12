Norsk krigshelt-pris går til kampen mot jødehat

– Tildelingen er intet innlegg i debatten om krigen mellom Hamas og Israel. Valget av årets prisvinner er en klar og tydelig erkjennelse av at vi ser et økende jødehat også i vårt land.

Slik lyder deler av begrunnelsen for kåringen av Sønstebyprisen 2024. Den går til de jødiske veiviserne i «Veiviserprogrammet».

Dette er et arbeid der unge, jødiske frivillige får opplæring for så å bruke ett år eller mer av livet sitt på å reise rundt på skoler for å fortelle om jødedom og erfaringer knytt til å være jøde i Norge.

Vårt Land var med de to første jødiske veiviserene på skolebesøk i 2015.

Det er Det Mosaiske Trossamfund som står bak Veiviserprogrammet, og målet er å synliggjøre jødiske nordmenn, spre kunnskap og bidra til å fjerne fordommer, skriver de på sine egne nettsider.

I Gunnar Sønstebys ånd

Gunnar Sønsteby er Norges høyest dekorerte krigsdeltaker, og var en svært aktiv motstandsmann under 2. verdenskrig. Han døde i 2012.

Siden 2015 har Gunnar Sønstebys Minnefond delt ut Sønstebyprisen.

Prisen skal deles ut til noen som «i handling har fremstått som en modig forsvarer av de grunnleggende verdier i vårt demokrati, herunder holdt forsvarsviljen levende og bidratt til at vårt forsvar trygger landets frihet og uavhengighet».

I en pressemelding skriver minnefondet at Sønsteby la stor vekt på folkeopplysning og holdningskamp:

– Han var da også en folkeopplyser av stort format og så verdien av utrettelig å reise rundt for å snakke nettopp til de unge. Derfor er en pris til Veiviserprogrammet i hans ånd.

Krigsveteran Gunnar «Kjakan» Sønsteby på Slottsplassen i 2011. (NTB-Scanpix/arkiv )

– Nødvendig holdningsendring

Etter utbruddet av krig mellom Israel og Hamas har det blitt rapportert om mer hat mot jøder, og mange har uttalt at de ikke kjenner seg trygge. Flere steder har jøder fortalt om hærverk og trusler mot hjemmet sitt.

Det førte blant annet til at Det Mosaiske Trossamfund sendte ut en bekymringsmelding i slutten av oktober.

Politiet registrerte i høst svært mange straffesaker om antisemittisme. Og i en ny rapport kommer det frem at det er en økning av negative holdninger til jøder blant norske muslimer.

– Etter krigen trodde nok de fleste at vi var vaksinert mot antisemittismens gift. Slik er det ikke. I hele Europa blomstrer jødehatet på ny og den jødiske minoriteten føler seg ikke trygge på vårt eget kontinent. Mange unngår å vise sin religiøse tilknytning fordi de er jøder, skriver minnefondet i en pressemelding.

De sier responsen de norske veiviserne får, forteller at arbeidet de gjør både er nødvendig og bidrar til holdningsendring.

SKOLEBESØK: Det er Det Mosaiske Trossamfund som står bak Veiviserprogrammet, og målet er å synliggjøre jødiske nordmenn, spre kunnskap og bidra til å fjerne fordommer. (Veiviserprogrammet )

– En stor ære

Siden ordningen ble satt i verk har de jødiske veiviserne møtt rundt 40 000 skoleelever.

I fjor ble totalt 224 skoler besøkt. 210 av disse er videregående skoler, mens 14 er på ungdomstrinnet, kommer det fram i pressemeldingen.

Styreleder Ronen Bahar i Det mosaiske trossamfunnet (DMT) er stolt over prisen.

– Det er en stor ære å få den oppmerksomhet og bekreftelse på at prosjektet har påvirket det Norske samfunnet, skriver han til Vårt Land.

Prisutdelingen skjer i Oslo fredag 12. januar 2024.

---

Tidligere vinnere av Sønstebyprisen

Jens Stoltenberg, 2023

Roseslottet, 2022

Cyberforsvarerne, 2021

Kristian Bergsund, 2020

William Nygaard, 2019

Elizabeth Hoff, 2018

---