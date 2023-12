Trosser Toppes signaler - ber om betydelig beløp til domkirke

Siden 2015 har Stavanger domkirke vært til restaurering. Innen august neste år skal det som regnes som Norges best bevarte domkirkebygg fra middelalderen stå klart.

For kommunen har prosjektet blitt både omfattende og kostbart. De har derfor et ønske om at også staten bidrar.

– Hittil har vi brukt nesten 370 millioner kroner i kommunale midler til restaureringen, sier Sissel Knutsen Hegdal (H), ordfører i Stavanger kommune, til Vårt Land.

Nå har de derfor søkt Barne- og familedepartmentet om 120 millioner kroner for utgifter de har hatt med oppussingen i høst. Midlene håper de å få gjennom det nye kirkebevaringsfondet som regjeringen i august meldte at skulle opprettes.

ØNSKER HJELP FRA STATEN: – Hittil har vi brukt nesten 370 millioner kroner i kommunale midler til restaureringen, sier Sissel Knutsen Hegdal, ordfører i Stavanger kommune, til Vårt Land. (Alf Simensen/NTB)

– Ikke tilbakevirkende kraft

Men arbeidet med å få fondet på plass tar tid. Det vil derfor ikke være mulig for norske kirke å søke på midler før tidligst i juni 2024.

For Stavanger domkirke blir det for seint. På det tidspunktet er restaureringen nesten ferdig og fullfinansiert av kommunen. Noen etterbetaling blir dessuten ikke aktuelt, har barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) nylig signalisert.

– Vi har ikke konkludert, men jeg vil være tydelig på at ordningen ikke legger opp til å ha tilbakevirkende kraft, sa Toppe til Stavanger Aftenblad da hun var på befaring i kirken med ordføreren forrige måned.

Ordfører Hegdal medgir at nyheten var nedslående, men at de likevel ikke gir opp håpet om å få en bit av kaka.

Pengesummen de søker om er kun midler de har brukt i tiden etter at nyheten om kirkebevaringsfondet ble lansert i august, påpeker hun.

«Med henvisning til annonsering av opprettelse av et kirkebevaringsfond for verneverdige kirkebygg og det tilhørende bevaringsprogrammet som skal lanseres i 2024, søkes det om kr 120 millioner i tilskudd til restaurering av Stavanger domkirke», skriver de sin søknad.

– Det tenker vi er et betimelig beløp, sier Hegdal.

INGEN GARANTIER: — Det er ennå ikke etablert en tilskuddsordning eller bevilget midler til statlige bidrag for istandsetting av kirkebygg. Det arbeider vi med, og jeg kan dermed selvsagt ikke love midler verken til Stavanger domkirke eller andre kirker, sier statsråd Kjersti Toppe. (Håkon Mosvold Larsen/NPK)

Kan ikke love midler

Vårt Land har spurt statsråd Kjersti Toppe om hun mener det er rimelig at Stavanger kommune skal ta hele regningen for restaureringen for Stavanger domkirke.

I et skriftlig svar sier Toppe:

— Stavanger kommune har gjort en veldig stor innsats med midler til rehabilitering av domkirken. Jeg forstår at en ønsker at staten skulle ha tatt mer av regningen tidligere. Men jeg vil også vise til at det etter trossamfunnsloven er kommunene som har det økonomiske ansvaret for bygging, vedlikehold og drift av kirkebygg, sier hun, og legger til:

– Det var et klart og tydelig premiss Stortinget la til grunn for delingen av Opplysningsvesenets fond at dette ansvaret skal ligge fast.

– Kan det likevel bli aktuelt å tildele midler til kommunen for restaureringen av domkirken?

— Det er ennå ikke etablert en tilskuddsordning eller bevilget midler til statlige bidrag for istandsetting av kirkebygg. Det arbeider vi med, og jeg kan dermed selvsagt ikke love midler verken til Stavanger domkirke eller andre kirker.

Jeg ser ikke for meg en tilskuddsordning med tilbakevirkende kraft — Kjersti Toppe, barne- og familieminister

Gjentar budskap

Hun påpeker at de først skal utarbeide et regelverk for tilskuddsordningen, en administrasjon for fondet og foreslå bevilgninger til istandsettingen.

– Men jeg ser ikke for meg en tilskuddsordning med tilbakevirkende kraft, gjentar hun.

Men det finnes fortsatt et håp om tilskudd for Stavanger kommune:

– I bevaringsstrategien for kulturhistoriske verdifulle kirkebygg som regjeringen snart vil legge fram, vil det likevel bli gitt noen signaler om hvordan vi ser for oss å løse dette med tilskudd til prosjekter som er påbegynte når tilskuddsregelverket trer i kraft, men ikke sluttført, sier Toppe.

Kirkebevaringsfondet

Kirkebevaringsfondet er et resultat av skillet mellom stat og kirke. Staten har tatt over en rekke eiendommer som historisk har tilhørt Den norske kirke, mot at verdiene som er på om lag 10 milliarder blir brukt til istandsetting av kirker.

Overskuddet fra forvaltingen av disse midlene er øremerket kirkebevaringsfondet. Modellen som er valgt skal sikre at verdiene er evigvarende, og at kirkebevaringsfondet har en årlig ramme på 500 millioner kroner til istandsetting av kirkebygg.

Kilde: Regjeringen.no

