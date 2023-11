Kristin Gunleiksrud Raaum vant Petter Dass-prisen i 2023

Kristin Gunleiksrud Raaum ble tildelt prisen i Oslo domkirke torsdag kveld. Til våren går hun av som leder for Kirkerådet i Den norske kirke etter åtte år ved roret.

«Denne prisen gis ikke for lang og tro tjeneste, men for oppriktigheten og frimodigheten Raaum har vist i møte med den utfordrende oppgaven det er å være en representant for kristentroen i en polarisert og sekularisert virkelighet. Det er en Petter Dass-pris verdig», skriver juryen i sin begrunnelse.

Prisen delers årlig ut av Vårt Land til noen «som i god Petter Dass-tradisjon har satt Gud og kristen tro på den offentlige dagsorden på en engasjerende måte».

Da er det lett å tenke at vinneren har «en usedvanlig sterk, stolt og synlig tro», påpeker juryen. Raaum fremstår også slik, «men har selv sagt at hun føler seg oftere dum og utilstrekkelig›

«Å innrømme at troen ikke alltid strekker til eller går opp, men likevel være dens tydeligste forsvarer, krever mot og kløkt. Nettopp det har årets Petter Dass-vinner mye av,» lyder det i begrunnelsen.

Har ledet kirken i store veivalg

Da nominasjonen til prisen var klar, viste juryen til alle de historiske veivalgene Raaum har ledet Den norske kirke gjennom: Likekjønnet vigsel, skille mellom stat og kirke, en verdensomfattende pandemi, forsoningsarbeid og krevende omorganiseringer.

– Jeg er overveldet og dypt takknemlig for å være nominert til denne prisen. Mye av det som står i begrunnelsen er noe jeg ikke skal ta æren for. Vi er mange som har vært en del av denne utviklingen. Jeg har fått ha min del av det og er svært glad for det, sa Raaum i et større intervju med Vårt Land da nominasjonen ble kjent tidligere denne måneden.

MOTTAR PRIS: Kristin Gunleiksrud Raaum mottar Petter Dass-prisen av Vårt Lands sjefredaktør, Bjørn Kristoffer Bore. (Erlend Berge)

I vinter kom nyheten om at Kristin Gunleiksrud Raaum er på vei ut av kirkepolitikken etter nærmere 15 år. Raaum stilte ikke på Åpen folkekirkes valgliste ved høstens kirkevalg og har ikke søkt gjenvalg som kirkerådsleder.

«Som kirkepolitiker har hun sammen med andre kjempet en intens kamp for å åpne kirkerommet opp for flere mennesker. Samtidig har hun gjort en iherdig innsats for ikke å stenge dørene for andre. Den øvelsen har vist seg å være krevende, men ikke umulig for Raaum», skriver Petter Dass-juryen.

Som kirkerådsleder har prisvinneren måttet tåle kritikk fra flere hold og «forsøkt å holde en holde en mangfoldig og sprikende kirke samlet», heter de i begrunnelsen.

---

Kristin Gunleiksrud Raaum (62)

Leder i Kirkerådet i Den norske kirke siden 2016.

Valgt inn til kirkemøtet fra Oslo bispedømme på lista til Åpen folkekirke.

Generalsekretær i Norske kirkeakademier.

---

Roses for å forsvare troens plass

«På tross av den vanskelige jobben, har hun vist at det aller viktigste for henne er å sørge for at troen og kirken tas på alvor i offentligheten – i et stadig mer sekularisert samfunn», skriver juryen videre.

I media har Raaum fremstått som «tydelig og ambisiøs på kirkens vegne», skriver juryen. For eksempel da kirkerådslederen ba et forlag «i anstendighetens navn» om å slutte å kalle en Dickens-klassiker for «verdens mest berømte julefortelling».

«Hun har vist at hun orker å ta kampen for at troen anerkjennes – og hun har gjort det med integritet og engasjement», konkluderer juryen.

I 2015 – rett før Kristin Gunnleiksrud Raaum ble valgt til kirkerådsleder – ble hun intervjuet av Vårt Land om troen sin. Du kan lese Min tro-intervjuet her.

SNAKKET OM TRO: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ble intervjuet om troen sin under utdelingen av Petter Dass-prisen. (Erlend Berge)

Vedum-intervju om tro

I fjor ar det artisten Trygve Skaug som vant Petter Dass-prisen. Under utdelingen i Oslo domkirke ble statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) intervjuet om troen sin av Vårt Lands politiske redaktør, Berit Aalborg.

I år er det finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) som blir intervjuet av Aalborg.

---

Juryens begrunnelse

«Ingen tro er for liten, skal biskop Rosemarie Köhn ha sagt. Når Vårt Land årlig skal hedre noen for å ha satt Gud og kristen tro på den offentlige dagsorden på en engasjerende måte, er det lett å tenke at den som får oppmerksomheten har en usedvanlig sterk, stolt og synlig tro. Årets vinner fremstår som nettopp sterk, stolt og synlig, men har selv sagt at hun føler seg oftere dum og utilstrekkelig, enn selvsikker. Å innrømme at troen ikke alltid strekker til eller går opp, men likevel være dens tydeligste forsvarer, krever mot og kløkt. Nettopp det har årets Petter Dass-vinner mye av. Som leder av Den norske kirkes «regjering» har hun måttet tåle kritikk fra flere hold og samtidig forsøkt å holde en mangfoldig og sprikende kirke samlet. På tross av den vanskelige jobben, har hun vist at det aller viktigste for henne er å sørge for at troen og kirken tas på alvor i offentligheten – i et stadig mer sekularisert samfunn. Gjennom opptredener i media fremstår hun tydelig og ambisiøs på kirkens vegne – som for eksempel da hun minnet det norske folk om hva som egentlig er verdens mest berømte julefortelling. Hun har vist at hun orker å ta kampen for at troen anerkjennes – og hun har gjort det med integritet og engasjement.»

«Kristin Gunleiksrud Raaum fremstår som hun har et oppriktig ønske om å bygge bro. Som kirkepolitiker har hun sammen med andre kjempet en intens kamp for å åpne kirkerommet opp for flere mennesker. Samtidig har hun gjort en iherdig innsats for ikke å stenge dørene for andre. Den øvelsen har vist seg å være krevende, men ikke umulig for Raaum. Hennes måte å bygge relasjoner og tillit til meningsmotstandere står igjen som et eksempel til etterfølgelse. Brobyggingskompetansen kommer også tydelig frem gjennom jobben hun har gjort og gjør i Kirkeakademiene. Det kan virke som hun har tatt med seg den viktige «arven med å skape rom for samtalen når sivilisasjonen har brutt sammen», og brukt den for det den er verdt i en turbulent kirkepolitisk hverdag. Hun har også bidratt til å synliggjøre den kirkelige kulturarven og sørget for at den både bevares og formidles, i stolt Petter Dass-ånd. Denne prisen gis ikke for lang og tro tjeneste, men for oppriktigheten og frimodigheten Raaum har vist i møte med den utfordrende oppgaven det er å være en representant for kristentroen i en polarisert og sekularisert virkelighet. Det er en Petter Dass-pris verdig.»

---