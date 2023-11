I Bergen samles noen hundre studenter til sport og andakt tre ganger i uka. Kristen Idrettskontakt (KRIK) sitt studentlag i byen har fått over dobbelt så mange medlemmer de siste to årene.

De er nå KRIKs største studentlag.

– Det er veldig gøy at det er så mange, og det er en motivasjon å se at vi blir større og flere. Det byr også på noen utfordringer. Vi hadde veldig god plass. Nå trenger vi egentlig en større hall, eller å dele opp aktiviteter annerledes. Men det er jo en luksus å ha sånne problemer i stedet for å bekymre seg for om folk vil dukke opp.

Det sier styreleder i byens Student-KRIK, Håkon Grimstad Thormodsæter.

Studentavisa Studvest meldte saken først.

Over 400 medlemmer i år

FORNØYD: Styreleder Håkon Grimstad Thormodsæter er glad for at studentlaget vokser, og at folk finner veien til de ulike aktivitetene. (Tormod Øvstebø)

Han forteller at det ved utgangen av 2020 var omtrent 270 medlemmer. Tallet gikk nedover mot 160 det neste året, i korona-tida.

I 2023 har antallet medlemmer rundet 400.

– Det er nok en «all time high» nå. Det er gøy å konkurrere med tall, men vi skal ikke bli for opphengt i det. Det er ikke målet vårt at det skal være flest mulig folk, men at det skal være bra for dem som er med.

– Hva tror du gjør at så mange slutter seg til Student-KRIK i Bergen?

– Det er et veldig godt spørsmål, altså. Vi har stilt det spørsmålet selv mange ganger. Her i studentmiljøet i Bergen så er det et lavterskeltilbud hvor man kan komme så ofte som man vil, og man må ikke være medlem for å være med.

Han løfter også frem fellesskapskulturen som han mener preger KRIK-laget, og at lokallaget har vært godt organisert og drevet gjennom mange år.

– Og så finnes det en del kjennskap og vennskap mellom ulike menigheter og studiesteder som har en møteplass i det tverrkirkelige arbeidet vi driver.

Ønsker alle velkommen

Studentlaget samles tre ganger i uka til ulike aktiviteter. Hvert møte har også en pause hvor det holdes andakt. I tillegg er det sosiale aktiviteter utenom treningene.

Man trenger verken være kristen eller medlem av en menighet for å delta på aktivitetene.

– Vi vil at alle skal kunne være med uavhengig av tro. Samtidig vil vi holde på det KRIK skal være. Det er en spennende utfordring, sier Thormodsæther.

SAMLES: KRIK-laget samler studenter fra ulike studiesteder og menigheter. (Håkon Grimstad Thormodsæter)

Generalsekretær:

– Hva tenker du om veksten i studentlaget i Bergen?

– Vi er ekstremt glade for dette. Vi opplever generelt at det er en stor vekst i studentarbeidet i de store byene. Studentlagene klarer å favne veldig mange mennesker i en viktig og spennende fase av livet.

LEDER: Vegard Husby er generalsekretær i KRIK. (Guro Asdøl Midtmageli)

Det sier generalsekretær i KRIK, Vegard Husby. Han tror KRIKs åpne fellesskap og inkluderende kultur gjør at det er lett for studenter å ta med venner som ikke tidligere har vært i kristen sammenheng eller på KRIK-arrangementer.

– Så tror jeg også at mange tiltrekkes av kombinasjonen av idrett og tro, og det å kunne gjøre noe aktivt sammen og samtidig snakke sammen om det viktigste i livet.

---

Kristen Idrettskontakt (KRIK)

KRIK er en medlemsorganisasjon som blant annet arrangerer idrettsleirer og arrangementer.

Organisasjonen har over 300 aktive lokallag.

Hovedmålgruppa er mellom 13 og 26 år.

KRIKs visjon er å skape idrettsglede, trosglede og livsglede.

---