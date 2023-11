Vil kurse lærere på kristne skoler om skeive elevers behov – møter motstand

– Vi har ikke som mål å endre folks teologiske overbevisning. Målet vårt er å bidra til at skeive barn og unge blir ivaretatt på kristne skoler, sier Jonas Yassin Iversen.

Han er nestleder i Skeivt Kristent Nettverk (SKN), en tverrkirkelig interesseorganisasjon for skeive og støttespillere med kristen bakgrunn eller tilknytning. Nå lanserer de et nytt kurs som skal gi lærere ved kristne friskoler økt kompetanse om skeive elevers behov.

Med kurset vil de hjelpe lærere «til å bedre forstå og ivareta skeive elevers behov, slik at skeive elever skal få kjenne seg anerkjent og trygge ved sin skole, i samsvar med opplæringslovens §9A», heter det på nettsiden deres. Sammen vil de reflektere over «hvordan man på best måte kan møte unge som er LHBT+, uavhengig av teologisk overbevisning».

Flere av skolene som SKN håper å få innpass hos eies av kristne organisasjoner som er overbevist om at ekteskapet er forbeholdt mann og kvinne, og at blant annet likekjønnet samliv derfor er en synd.

SKNs teologiske ståsted er at det er fullt mulig å kombinere kristen tro med likekjønnet samliv.

Iversen påpeker at organisasjonen ikke legger skjul på hva de mener rent teologisk, men at poenget med kurset ikke er å diskutere teologi.

– I stedet ønsker vi blant annet å gi generell kunnskap om legning og kjønnsidentitet og vise hvordan det kan påvirke relasjonen mellom lærer og elev, samt samarbeidet mellom skole og hjem. Vi ønsker også å bidra til refleksjon om hvordan man kan formidle et konservativt samlivssyn og samtidig ivareta skeive elevers behov, sier Iversen.

- Sterkt ansvar

I første omgang har de sendt ut invitasjoner til 20 skoler, opplyser han.

– Hvordan mener dere lærere kan formidle et konservativt samlivssyn til elever på en god måte?

– Det er synd hvis en skole bidrar til å få en skeiv elev til å tro at man ikke kan være kristen og være den man er. Et godt råd er å vise fram at det blant kristne finnes ulike måter å se eller vurdere skeiv kjærlighet og samliv på.

– Mener dere formidling av såkalt tradisjonell, kristen samlivsteologi gjør skade på elever?

– Nei, men vi mener det følger et sterkt ansvar med å skulle formidle til barn og unge at skeiv kjærlighet er synd. Et av våre hovedmål er å bidra til bevisstgjøring blant lærere på hvilket ansvar som følger med et sånt syn.

– Hva slags ansvar følger med?

– Skeive barn og unge er i utgangspunktet en særlig sårbar gruppe. Å formidle at ekteskapet kun er mellom mann og kvinne eller at trans ikke finnes, anser vi som en potensiell ekstrabelastning for en allerede svært utsatt gruppe elever, sier Iversen

SKEPTISK: – Jeg har ingen tro på at SKN er i stand til å ha et undervisningsopplegg uten å ta stilling til teologiske spørsmål knyttet til kjønn og seksualitet, sier Espen Ottosen, informasjonsleder i Misjonssambandet. (Matilde Solsvik)

Fortsatt skeptisk

Da Vårt Land i fjor kunne melde at SKN gikk med tanker om å utarbeide et kurs, ble de møtt med skepsis av Espen Ottosen, informasjonsleder i Misjonssambandet. Han var usikker på om SKN ville vise respekt for en tradisjonell kristen samlivsteologi.

– Jeg var skeptisk da, men jeg er blitt enda mer skeptisk nå. Jeg har ingen tro på at SKN er i stand til å ha et undervisningsopplegg uten å ta stilling til teologiske spørsmål knyttet til kjønn og seksualitet. Jeg har heller ingen tro på at de vil møte et konservativt ståsted med respekt, sier Ottosen.

Han har lest SKNs kursbeskrivelse, samt litteraturen de henviser til på samme side.

– Etter hva jeg kan se er alle ressursene et ja til en ny tenkning og en ny teologi, sier han.

KRITISK: I høst ble en nettside om identitet og seksualitet lansert av ni kristne organisasjoner med en konservativ samlivsteologi. «Harde ord blir forkledd i kjærlighet og omsorg», sa Solveig Gjesdal, generalsekretær i Skeivt kristent nettverk. (Rebekka Johannessen Litland)

[ NRK-korrespondenten risikerer straff for å være seg selv ]

Påstanden fra SKN om at de respekterer ulike teologiske syn fremstår for meg som bare noe de sier i teorien — Espen Ottosen, informasjonsleder i Misjonssambandet

«Harde ord»

KURS: Skeivt Kristent Nettverk lanserer et nytt kurs som skal gi lærere ved kristne friskoler økt kompetanse om skeive elevers behov. (Erlend Berge)

I tillegg har han merket seg hvordan SKN nylig har kritisert en ny nettside om identitet og seksualitet som er utarbeidet av ni kristne organisasjoner med en konservativ samlivsteologi. Generalsekretær i SKN, Solveig Gjesdal, uttalte i september at hun var bekymret for at opplegget kunne brukes som et verktøy til å få makt over andres liv.

«Harde ord blir forkledd i kjærlighet og omsorg, men dette er dobbeltkommunikasjon som er forvirrende å forholde seg til når man er skeiv og kristen», sa hun til Vårt Land.

Ottosen synes uttalelsene hennes er urimelige, og påpeker at det på nettsiden understrekes at man skal ha respekt for skeive, at alle mennesker er skapt i Guds bilde og elsket av ham, samt at de tar avstand fra trakassering og ufin språkbruk.

– Men i flere innlegg i Vårt Land ble opplegget altså fullstendig slaktet av SKN. Derfor er det ingen grunn til, slik jeg ser det, å ha tro på at SKN vil kunne møte mennesker med et tradisjonelt ståsted på en god måte, sier han, og legger til:

– Påstanden fra SKN om at de respekterer ulike teologiske syn fremstår for meg som bare noe de sier i teorien. For i praksis blir enhver formulering av et tradisjonelt ståsted karakterisert som «harde ord».

Nestlederen i SKN er blitt forelagt Ottosens kritikk. Han svarer:

– På bakgrunn av dialog med skoleeiere og Kristne friskolers forbund opplever at vi har et felles mål med lærere ved kristne friskoler om å ivareta skeive elevers behov, uavhengig av teologisk standpunkt. Det er denne felles målsetningen vi ønsker å bygge videre på i vårt kurstilbud, sier Iversen.

KURS: – Ut fra den informasjon som SKN gir om kursene sine, ser det ut til at de vil respektere at mange kristne skoler har et syn på samliv som avviker fra SKNs eget syn, sier Helge Vatne, fungerende generalssektær i Kristne Friskolers Forbund. (Herman Frantzen)

[ Reagerer på kristen nettside om seksualitet: – Harde ord forkledd i kjærlighet og omsorg ]

- Rett til å bevare sitt livssynssærpreg

Fungerende generalsekretær i Kristne friskolers forbund, Helge Vatne, påpeker at det er viktig at kristne skoler møter alle elever på en god måte, samt at hver elev skal oppleve å bli respektert.

– Det er også viktig at de som vil levere kurs eller andre tjenester til kristne skoler, er bevisst på at skolen har rett til å bevare sitt livssynssærpreg i tråd med det skolen er godkjent for å være, sier han.

Om det spesifikke kurset fra SKN, sier han:

– Ut fra den informasjon som SKN gir om kursene sine, ser det ut til at de vil respektere at mange kristne skoler har et syn på samliv som avviker fra SKNs eget syn. Slik respekt for skolens syn er positiv – og for en del skoler kanskje en forutsetning når de velger leverandør av kurs om dette emnet.